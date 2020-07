Beziehungen: Die Liebe rechnet sich In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Freiheit bezahlt ein Single teuer. Maria Brehmer 25.07.2020, 06.00 Uhr

«Wer glaubt, als Single stehe man auf der finanziellen Sonnenseite – schliesslich hat man sein Einkommen ganz für sich allein –, liegt falsch.» Sandra Ardizzone

In den Ferien merkte ich es am deutlichsten: Als Single blätterst du hin. Für ein Einzelzimmer zahlte ich meist so viel, wie wenn ich für zwei ein Zimmer buchen würde – man nennt das «Einzelzimmeraufschlag». Ich nenne es lieber Single-Diskriminierungs-Zuschlag.