Aufgepasst auf die Hohenzollern! David Angst

Vor 101 Jahren wurde Kaiser Wilhelm II. ins Exil geschickt. Die Monarchie in Deutschland war zu Ende. Heute erhebt dessen Ururenkel Anspruch auf ehemalige Besitztümer der Hohenzollern. Seit 2013 verhandelt Georg Friedrich Prinz von Preussen mit dem deutschen Staat über die Rückgabe von Schlössern und anderen Gütern.

Dieser Streit darf uns Schweizern nicht völlig gleichgültig sein. Es ist zwar schon länger als 100 Jahre her, doch auch bei uns regierten früher Adelige. In einigen Kantonen zum Beispiel die Habsburger, von deren einstiger Macht noch heute etliche Schlösser zeugen. Sollten die Hohenzollern in Deutschland Erfolg haben, wer weiss, kommen auch sie vielleicht auf dumme Gedanken.