«Auf ein Wort»-Kolumne In Zürich wird im Wahlk(r)ampf um «Chrampfer» gebuhlt – doch wer ist damit eigentlich gemeint? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte Niklaus Bigler, was ein «Chrampfer» im ursprünglichen Sinn ist. Niklaus Bigler 12.02.2022, 05.00 Uhr

Muss man körperlich arbeiten, um ein «Chrampfer» zu sein? Bild: Keystone

Althochdeutsch kramph bedeutet ‹Haken, Krümmung›, aber auch schon das Gleiche wie Krampf. Im älteren Schweizerdeutsch bezog sich der Chrampf selten auf die Muskulatur, eher auf Schmerzen im Bauch, auch Buuch-, Häärz- und Brustchrampf genannt.

Mit Hundschrampf war der Wundstarrkrampf gemeint, und als chrämpfig galt, wer an rheumatischen Schmerzen litt. Das Verb chrampfe in der Bedeutung ‹schwer arbeiten, schuften› ist fast nur schweizerdeutsch und ziemlich jung. Im Idiotikon 3 von 1894 findet man nur Es chrampft mi (ich habe Krämpfe).

In Zürich wirbt eine bekannte Partei für die Wahlen mit dem Slogan «für d Chrampfer». Wer soll damit angesprochen werden? In der Arbeitswelt wäre es eigentlich jemand, der trotz verbissener Anstrengungen auf keinen grünen Zweig kommt. Bei den Vereinen sind es die Organisatoren, welche freiwillig unbezahlte Arbeit leisten. Oder sind mit dem Wort etwa die Unternehmer gemeint, welche unentwegt am Bildschirm und an Konferenztischen sitzen, ohne sich an fixe Arbeitszeiten zu halten?

Auf jeden Fall gibt es noch eine weitere Bedeutung von Chrampf oder Chrämpfli, nämlich ‹dubioses Geschäft›. Eng verwandt mit dem Krampf ist die Krampe oder der Krampen. Da man diese Werkzeuge, eine Art Pickel, beim Geleisebau braucht, kam der Name Gramper für die zuständigen Arbeiter auf. Somit sind sie die Chrampfer im ursprünglichen Wortsinn.

Wer sich aber bei der Arbeit mehr anstrengt, als unbedingt nötig ist, bekommt Sprüche zu hören wie: Lieber e Ranze vom Ässe weder e Puggel vom Chrampfe. – Chrampfe win e Tubel isch kei Kunst, aber umeschtoo, das es e Gattig macht.

Niklaus Bigler war Redaktor beim Schweizerdeutschen Wörterbuch (idiotikon.ch).