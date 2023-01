«Auf ein Wort»-Kolumne Hat die Schlottergotte gezittert? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, warum ein Schweizer Begriff für die Taufgesellschaft eine eher abwertende Herkunft hat. Niklaus Bigler 28.01.2023, 05.00 Uhr

Bei der Taufe ist in Luzern traditionellerweise das «Gschlötter» anwesend. Keystone

An meinem Tauftag, so wurde mir später erzählt, konnte die Gotte nicht kommen. Eine Freundin der Grosseltern vertrat sie daher – und wurde so meine Schlottergotte. Im Kanton Luzern war es etwas anders. Da bestand früher eine Taufgesellschaft aus nur drei Personen: Die Schlottergotte, flankiert von Gotte und Götti, trug das Kind zur Kirche.