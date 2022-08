Mundart-Kolumne: Das war früher die Bedeutung des Habersacks

Missbrauch in der Freikirche, Teil 1 Der Hügel der Angst in Kaltbrunn: «Es war damals eine Sekte und ist es auch heute noch»

In der Vorgängerorganisation der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn kam es in der Vergangenheit zu schweren sexuellen Übergriffen und Missbrauch. Die nun zurückgetretene Führungsriege um «Schokoladenkönig» Jürg Läderach, eine der Schlüsselfiguren in der Freikirche, distanziert sich heute von der Vorgängerorganisation. Doch die Opfer sagen, dass die damalige Führung massgeblich mitverantwortlich für das Schaffen eines Klimas der Angst war.