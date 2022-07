«Auf ein Wort»-Kolumne: Darum enden so viele Mundart-Wörter auf i

Vor dem Saisonstart Der FC St.Gallen muss böser werden: Was den Espen fehlt, um endlich etwas in den Händen zu halten

Nach einem Sommer mit vielen Abgängen und Zuzügen startet der FC St.Gallen am Sonntag in die neue Saison. Was bewegt den Klub? Worauf muss er achten? Eine Auslegeordnung rund um lokale Verankerung, Aushängeschild Peter Zeidler und Erfolg.