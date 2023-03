«Auf ein Wort»-Kolumne Fallen gibt es überall In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, dass «Fallen» überraschend viele verschiedene Bedeutungen haben kann. Niklaus Bigler 11.03.2023, 05.00 Uhr

In der deutschen Schweiz drückt man auf die Türfalle, um eine Tür aufzumachen. Schon am deutschen Bodenseeufer oder in Vorarlberg sagt man jedoch Türschnalle, und das gilt für ein grosses Gebiet vom Schwarzwald bis nach Wien. Klinke, Türklinke ist das offizielle standardsprachliche Wort; regional dominiert es in Mitteldeutschland und in Teilen Bayerns. Weit verbreitet, besonders in Norddeutschland, ist auch der Türdrücker.