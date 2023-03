«Auf ein Wort»-Kolumne Ein Tüchlein mit vielen Namen In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, warum man in der Schweiz «Naastuech» und nicht «Taschentuch» sagt. Niklaus Bigler 25.03.2023, 05.00 Uhr

Wegen der Pollen bald wieder häufiger gebracht: ein Taschentuch. Keystone

Das Taschentuch erhielt den Namen nach seinem Aufbewahrungsort. Ein gleichartiger schweizerdeutscher Ausdruck ist der Sacklumpe. So sagen aber nur die Urner; sonst geht es meistens um die Nase und das Schnäuzen. Juxwörter wie Bööggenalbum lasse ich mal beiseite. Weit verbreitet ist Naastuech.

Na(a)selumpe dominiert traditionell im Kanton Bern und seiner Nachbarschaft. In der Ostschweiz zwischen Schaffhausen und Chur findet man das Schnupftuech. Im Wallis und in Deutschfreiburg verzeichnet der Sprachatlas den Schnuuzlumpe, an einigen Orten (besonders der Zentralschweiz) den Schnuderlumpe.

Aber Achtung: Wörter wie Lumpe und erst recht Schnuder (Nasenschleim) wurden je länger je mehr als grob empfunden und sind daher verpönt. Schon vor über hundert Jahren stellte das Schweizerdeutsche Wörterbuch fest, Naaselumpe gelte ausserhalb seines angestammten Verbreitungsgebietes als grob, und Schnuderlumpe komme «nur in roher Rede» vor.

Naastuech sagt man fast nur in der Schweiz und in Südbaden. An regionalen Ausdrücken gibt es in Mitteldeutschland noch das Schnupftuch und weiter im Süden das Sacktuch. Ein grösseres Gebiet in Bayern und Österreich hat das Schnäuztuch, sonst aber dominiert überall Taschentuch.

Ein altes Lehnwort wäre auch noch da: Das Fazeneetli oder Fazeneezli, badisch Fazenetli, schwäbisch Fazenet(le), wienerisch Fazinettl, ist zwar so gut wie ausgestorben, erfreut sich aber dank seines Nostalgiewertes grosser Bekanntheit. Schon im Spätmittelalter wurde der Artikel aus dem Süden eingeführt – samt seiner Bezeichnung, italienisch fazzoletto (aus lateinisch faciale, Gesichtstuch).