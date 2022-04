«Auf ein Wort»-Kolumne: Früher mussten ... in die Trülle

«Auf ein Wort»-Kolumne Delinquenten mussten früher in die «Trülle», sie wurden dort ... In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte Niklaus Bigler, woher was ein Hamsterrad und eine mittelalterliche Bestrafungsmethode gemeinsam haben. Niklaus Bigler 23.04.2022, 05.00 Uhr

Eine Trülle Ende des 18. Jahrhunderts in La Neuveville. Bild: PD

Trüller war ein Beruf der Strohindustrie: Ein Arbeiter stand an der Flechtmaschine, drehte ein Kurbelrad und trieb so den Mechanismus an. Unser trülle und hochdeutsch drillen sind identisch; beides bezeichnet zunächst eine stetige Drehbewegung.