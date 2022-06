«Auf ein Wort»-Kolumne Alles im grüene Beriich? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, wieso ein vermeintlich nur hochdeutsches Wort besonders häufig falsch ausgesprochen wird. Niklaus Bigler 18.06.2022, 05.00 Uhr

Der Daumen noch oben signalisiert Schweizerinnen wie Deutschen: alles in Ordnung. CHM

Das Wort Bereich ist im 19. und dann erst recht im 20. Jahrhundert aufgekommen. Es fehlt im schweizerdeutschen Wörterbuch, aber man hört es bei uns oft, und zwar meistens in der Aussprache Beriich.

Mundartlich müsste es aber Breich, Preich heissen; wir haben es mit der falschen Verschweizerdeutschung eines standardsprachlichen Wortes zu tun. Es ist, als ob man das Bein zu einem pseudomundartlichen Bii gemacht hätte.Unser Wort entspricht nämlich dem althochdeutschen Verb reihhen, sich erstrecken (engl. reach, erreichen). Ähnlich daneben ist übrigens die «schweizerdeutsche» Überii­stimmig geraten.

Schweizerdeutsch reiche bedeutet «überreichen» und vor allem (als Voraussetzung für das Überreichen) «bringen». In der östlichen deutschen Schweiz sagt man traditionell hole, im Westen vorwiegend reiche: Gang, reich mer es Most! Dem Komponisten Hermann Suter ist ein im Bernbiet gehörter Ausspruch so sehr aufgefallen, dass er dessen Rhythmus und Tonfall in seiner Sinfonie von 1914 als Thema «vertont» hat: Mir wei se de einisch ga reiche.

Unter den Zusammensetzungen dominiert be-reiche, preiche (treffen). Man kann jemanden underwägs preiche (zufällig antreffen, mit einem Gegenstand oder gar einem Schuss treffen). Wer es guet preicht, hat den richtigen Zeitpunkt für eine Tätigkeit oder einen Besuch getroffen. Me chas nid allne Lüüte preiche (recht machen). Mit unpersönlichem Subjekt: Es het si preicht (ergeben); es preicht jedem es Glaas voll (beim Verteilen).

Und wer als Schütze guet preicht, der ist auf der Scheibe im schwarzen Bereich. Soo, iez riichts (reicht es)? ­­­– es längt, es tuets, s isch gnueg!

Niklaus Bigler war Redaktor beim Schweizerdeutschen Wörterbuch (idiotikon.ch).