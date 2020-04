Kolumne «Auf ein Wort»: Junge nächtliche Herumschwärmer nannte man früher ...

Die Mundartkolumne von Niklaus Bigler diesmal zu einem Wort, das Schweizer in der Schriftsprache meiden, obwohl es in Deutschland rege gebraucht wird. Niklaus Bigler 18.04.2020, 05.00 Uhr

Mundartexperte: Niklaus Bigler. Bild: CH Media

Wenn der Leiter einer Primarschule im Jahresbericht statistische Angaben macht, so tauchen unvermeidlich «Knaben/Mädchen» auf. In Deutschland versteht man zwar das Wort «Knabe», empfindet es aber als abgehoben oder veraltet. Stattdessen schreibt man in Süddeutschland «Buben» und im Norden «Jungen» – wie in den jeweiligen Umgangssprachen.