Querbeet-Kolumne: Gras ist die Harfe im Konzert der Pflanzen

Kolumne Querbeet von Silvia Schaub: Gräser sind die Harfen im Konzert der Gartenpflanzen In ihrer aktuellen Kolumne schreibt unsere Autorin Silvia Schaub über die unterschätzte Vielfalt der Gräser. Im Spätherbst werden sie im Garten zu heimlichen Stars. Silvia Schaub 05.11.2021, 05.00 Uhr

Der Favorit der Autorin: das Lampenputzergras. Bild: Getty Images

So manche mögen den Sommer allein schon vermissen, weil nun im Garten und auf der Terrasse die Farbenpracht und Düfte verschwunden sind. Gut so, finde ich. Das gibt Platz für meine Lieblingsakteure, die Ziergräser. Sie sorgen für Bewegung im Garten. Schon der kleinste Windhauch bringt sie zum Schwingen, ja zum Tanzen. Selbstbewusst präsentieren sie sich, strecken ihre Blütenstände in die Luft und vermitteln so etwas wie Freiheit.

Im Gartenkonzert seien Gräser die Harfen, formulierte es einst der Gärtner und Philosoph Karl Foerster. Er war ein Anhänger und Züchter von Gräsern– und brachte sie in unsere Gärten. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie ziemlich verpönt. Sogar die Engländer liessen lange die Finger davon. Heute findet man im Fachhandel eine breite Auswahl an Süssgräsern. Sie wachsen in allen Klimazonen und sind mit rund 12 000 Arten eine der grössten Familien innerhalb der Blütenpflanzen. Erstaunlich ist auch die Farbenvielfalt, die neben allen Grünschattierungen auch von Weiss und Silber über Rosa und Rot bis hin zu Braun reicht.

Struktur, Textur – und ein schöner Höhepunkt

Es gibt hohe Sorten, die als Solitärpflanzen oder für die Hintergrundgestaltung eingesetzt werden, wie etwa die neueren «Miscanthus sin. Ghana» oder «Andropogon gerardii Red October». Mittelhohe Gräser sind ideale Partner im Stauden- oder Rosenbeet, niedrige eignen sich als «Lückenfüller». Sie alle sorgen für Struktur wie auch Textur – und in der blütenarmen Zeit für einen Höhepunkt im Blumenbeet.

Auch einige heimische Arten wie Seggen (Carex) oder Perlgras (Melica) haben den Weg von der Natur in den Ziergarten ­geschafft. Ebenso schön sind «Stipa barbata» oder «Stipa tenuis­sima» mit dekorativem Laub und Blütenhalmen. Mein Favorit ist das Lampenputzergras (Pennisetum). Es hat einen kompakten Blatthorst und überhängende Blütenstände. Ein schönes Bild im Garten gibt es, wenn man sie in grosser Anzahl pflanzt. Wenn dann der Winter Einzug hält und sie mit Raureif oder Schnee überzogen werden, entfalten sie nochmals einen neuen Zauber.

Werden die Gräser am richtigen Standort gepflanzt, sind sie beständig und widerstandsfähig. Sie wachsen auch gut an trockenen Orten und kommen mit erstaunlich wenig Pflege aus. Auch kühle Temperaturen können den meisten nicht viel anhaben. In Töpfe gepflanzte Gräser sollte man mit Vlies, Jute oder Kokosmatte etwas abdecken, damit das Substrat nicht komplett durchfriert, rät Othmar Ziswiler von Jardin Suisse.

«Die Töpfe sollten nicht direkt auf dem Boden stehen, sondern auf Tonfüsschen, damit das Wasser abfliessen kann.»

Wer jetzt noch Gräser anpflanzen möchte, sollte sie mit einem Winterschutz einkleiden, weil sie einige Monate brauchen, bis sie richtig verwurzelt sind und den Frost vertragen. Wichtig ist, dass man sie erst im Frühling kurz vor dem Austrieb zurückschneidet.