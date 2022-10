Kolumne Beziehungen: Wie ich meine eigene Hochzeit vergass In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute erklärt sie, wieso sie noch nicht verheiratet ist. Maria Brehmer 20.10.2022, 18.40 Uhr

«Unter die Haube» kommen sei kein notwendiger Schritt für ihr perfektes Glück, schreibt unsere Kolumnistin. Sandra Ardizzone

Die vergangene Woche verbrachte ich bei meiner Familie in Bayern. Ein Verwandtenbesuch nach dem anderen, laute Abende in grosser Runde, ein «Servus» hier, ein «Grüssgott» da. Alles ist sehr familiär, «mia haltn zamm», wie sie hier sagen. Trennungen passen nicht ins Familienkonzept, ich weiss von vier Scheidungen in meiner aktuell rund 100-köpfigen Verwandtschaft. Nahezu alle Grosstanten und -onkel, Grosscousinen und -cousins sind oft schon seit Jahrzehnten verheiratet. Sie wirken sehr zufrieden damit.

Dass ich das eine oder andere Mal in die Mangel genommen werde, damit hatte ich gerechnet. Und ich habe mitgezählt: Ganze 17 Mal fragte man mich, wann wir endlich heiraten würden. Nach bald fünf Jahren Beziehung sei es an der Zeit! Keiner wollte mir damit zu verstehen geben, dass ich mit meinen 37 Jahren weit über dem durchschnittlichen Heiratsalter meiner Verwandten liege. Vielmehr haben die Bayerinnen und Bayern neben ihrem Hang zur Treue auch einen ausgeprägten Hang zum Feiern. Jede Hochzeit ein rauschendes, unvergessliches Fest, über das man sich noch Jahre später Anekdoten erzählt. Dafür mag ich sie, und diese bayrische Qualität trage ich sicherlich in meiner deutschen Hälfte. Feiern, ja! Ein Leben lang denselben Partner: Hmm ...

Nun, die Frage, warum ich noch nicht verheiratet sei, konnte ich nicht zufriedenstellend beantworten. Meine Verwandten störte das weniger – die wollten ja vor allem wissen, wann da nächste Hochzeitsfest steigt. Vielmehr suchte ich für mich selbst eine schlüssige Antwort. Denn: Ich bin seit zwei Jahren verlobt, aber eben noch nicht verheiratet. Klar, da war plötzlich Pandemie und verunmöglichte monatelang grosse Partys oder deren Planung. Aber dieses Jahr? Wäre es gegangen. Und das wusste auch meine bayrische Familie.

«Seid ihr euch nicht mehr so sicher?», fragten sie mich mehr als einmal. «Doch, wir sind uns sicher!», antwortete ich ohne Zögern. «Seid ihr euch nicht einig wegen des Nachnamens?», scherzten sie. «Doch, sind wir – jeder wird seinen behalten!», antwortete ich auch hier selbstbewusst. «Wegen Corona ist es halt noch immer ein bisschen schwierig», dachte ich laut, aber so ganz überzeugen konnte ich mich damit nicht. Die Fragerei machte mir klar, dass ich keine gute Antwort parat hatte. Ich wusste einfach nicht, warum wir noch nicht geheiratet hatten.

Ich mag die Idee, die eigene Hochzeit vielleicht einfach vergessen zu haben. Es zeigt mir, dass «unter die Haube kommen» weder ein Lebensziel noch ein notwendiger Schritt für mein perfektes Glück ist. Es zeigt mir, dass ich mich auch ohne Trauschein «im sicheren Hafen» fühle. Doch aller zeitgemässer Ideologie zum Trotz: Wohl habe ich auch etwas Bammel vor dem Bund fürs Leben. Werde ich dem bayrischen Familienideal gerecht, nach dem Paare nicht selten die Goldene Hochzeit feiern? Ich weiss es nicht. Doch was ich weiss: Wenn, dann wird es ein rauschendes Fest geben, und alle sind eingeladen.