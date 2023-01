Kolumne: Warum kühlt das Essen aus der Mikrowelle schneller aus?

Knellipedia Leser fragt, Wissensredaktor antwortet: Warum kühlt das mit der Mikrowelle erwärmte Essen schneller aus? «Stimmt die Beobachtung überhaupt?», fragt Leser A. C. aus Rorschacherberg. Bruno Knellwolf 07.01.2023, 05.00 Uhr

Heute in fast jedem Haushalt zu finden: eine Mikrowelle. Andrea Stalder

Tatsächlich fühlen sich die in der Mikrowelle aufgeheizten Spaghetti schnell kühl an. Erwärmt wird das Essen in einem Mikrowellengerät in einem Garraum mit metallenen Wänden. Dank dieser Abschirmung können sich die Mikrowellen nicht im Freien ausbreiten.