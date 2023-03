Klimawandel Gentechnik in Bäumen soll Wälder retten – eine gute Idee auch für die Schweiz? Wälder gelten als Wunderwaffe, um die Erderwärmung zu bremsen. Gleichzeitig macht ihnen der Klimawandel zu schaffen. Hoffnung ruht auch auf genetisch veränderten Bäumen, die Hitzewellen, Dürreperioden und Schädlingen besser trotzen. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 13.03.2023, 11.00 Uhr

In der DNA von Bäumen sind genetische Eigenschaften wie Hitzetoleranz und Dürreresistenz festgeschrieben. Bild: Alamy

Die jüngsten Dürre- und Hitzeperioden in Europa waren so verheerend wie noch nie in den vergangenen 2000 Jahren. Auch in den Schweizer Wäldern hinterliessen die extremen Jahre ihre Spuren – früh verfärbtes Laub, tote Kronendächer, Borkenkäferschäden sind nur ein paar Beispiele der Auswirkungen. Und die Aussichten stimmen nicht hoffnungsfroh: Gemäss den aktuellen Klimaszenarien für die Schweiz wird es künftig vermehrt trockene und heisse Sommer geben. Dürren, Stürme, Krankheiten und Schädlinge, auch solche, die erst mit der Klimaerwärmung in unsere Breiten einwandern, dürften vermehrt gemeinsam auftreten – und das Ökosystem Wald massiv unter Druck setzen.

Wie sich der Wald klimaresistent gestalten lässt, treibt derzeit viele Expertinnen und Experten um. Eine derzeit noch umstrittene Idee ist, die DNA von Waldbäumen mit Gentechnik gezielt zu verändern, etwa mithilfe der Genschere Crispr-Cas9. Damit lassen sich sehr präzise einzelne Gene aus dem Erbgut herausschneiden oder einfügen, um Bäume resistenter gegen Trockenheit, Hitze oder Schädlinge zu machen. Im Labor konnte dies teilweise schon erreicht werden.

Die US-amerikanische Akademien für Naturwissenschaften, Technik und Medizin hielten in einem 2019 veröffentlichten Bericht fest, dass das Potenzial der Gentechnik, die Gesundheit der Wälder zu verbessern, vielversprechend genug sei, um weitere Forschung zu rechtfertigen. Ausserdem schrieben der Pflanzenbiologie-Professor Wout Boerjan von der belgischen Universität Gent und seine Kollegen in einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit, dass angesichts des Klimanotstands der Einsatz von Genom-Editierung nicht weiter verzögert werden sollte, auch, weil herkömmliche Züchtungsmethoden zeitraubend seien.

Gala-Apfel mit Resistenz gegen Bakterium

Dass es lange dauert, Gene durch herkömmliche Züchtung in Organismen einzukreuzen, findet auch der emeritierte ETH-Professor und Pflanzenpathologe Cesare Gessler. Dies umso mehr, weil unerwünschte, aus Versehen miteingekreuzte Eigenschaften wieder weggezüchtet werden müssen. Vor einigen Jahren hat Gessler Gentechnik bei Apfelbäumen eingesetzt, um die Apfelsorte Gala gegen die bakterielle Krankheit Feuerbrand resistent zu machen. Dafür griffen er und sein Team auf die sogenannte Cis-Gentechnik zurück. Anders als bei Crispr-Cas9 werden hier keine artfremden Gene ins Erbgut eingeschleust, sondern nur Gene derselben Art, aber einer anderen Sorte. So nutzten die Forschenden ein Feuerbrand-Resistenzgen einer anderen Apfelsorte, das sie in die DNA des Gala-Apfels pflanzten.

Obwohl Obstbauern den Feuerbrand fürchten und die Krankheit Schäden in Millionenhöhe verursachen kann, gibt es aber keine cisgenen Äpfel in der Schweiz, wie auch keine anderweitig geneditierten Bäume. Der Grund: Nicht nur Crispr-Cas9, sondern auch die Cis-Gentechnik fällt unter das Gentech-Moratorium, das die Pflanzung (nicht aber die Erforschung) von gentechnisch veränderten Organismen in der Schweiz verbietet.

«Gerade für Bäume finde ich diesen Entscheid sinnvoll», sagt Felix Gugerli von der Gruppe Ökologische Genetik am Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Denn durch den Baumpollen-Flug liesse sich nicht verhindern, dass sich genveränderte Bestände mit natürlichen Bäumen kreuzten. «Welche Folgen dies für die Ökosysteme hätte, können wir derzeit nicht abschätzen», sagt er. Überdies herrsche in der Bevölkerung gegenüber solchen Experimenten eine grosse Skepsis.

Folgen des Klimawandels sind zu komplex

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und die WSL haben im Rahmen des Forschungsprogramms «Wald im Klimawandel» verschiedene Anpassungsstrategien formuliert, die Kantonen und Waldbesitzern als Empfehlung für klimaresistenten Waldbau vorgelegt wurden. Ein wichtiger Punkt ist demnach die Erhöhung der genetischen Vielfalt der Wälder, um sie resilienter gegenüber den Folgen der Klimaerwärmung zu machen. Im Prinzip könnte die genetische Vielfalt von Waldbaumarten internationalen Experten zufolge über Genom-Editierungen erhöht werden. Im Bericht von Bafu und WSL wird diese Methode aber nicht empfohlen.

Auf Anfrage schreibt das Bundesamt zudem, dass ihm keine genomeditierten Bäume in der Schweiz bekannt seien, die besser mit den Folgen des Klimawandels umgehen könnten: «Einer der Gründe dafür ist, dass der Klimawandel durch Schwankungen von Dürre oder Regen von unbekannter Intensität und Dauer gekennzeichnet ist. Es ist deswegen schwierig, Arten zu entwickeln, die gegen alle Folgen des Klimawandels gleichzeitig widerstandsfähig sind», hält das Bafu fest.

Andere Länder gehen offensiver mit Gentechnik um als die Schweiz: Schon 2002 wurden in China geneditierte Pappeln für den kommerziellen Anbau gepflanzt, die ein Insektengift gegen Schädlinge produzieren. In Brasilien erhielt 2015 das Unternehmen FuturaGene die Genehmigung für die Freisetzung von Eukalyptus-Bäumen, die ein verbessertes Wachstum aufweisen.

Geneditierte Bäume schlucken mehr CO 2

Gentechnik soll nicht nur Wälder fitter für die Zukunft machen, sondern auch deren CO 2 -Bindung verbessern und damit die Eindämmung des Klimawandels unterstützen. Das US-Start-up Living Carbon beginnt soeben, in den Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania genveränderte Bäume zu pflanzen, die offenbar mehr CO 2 binden können als natürliche Bäume. Insgesamt sollen vier bis fünf Millionen Bäume gepflanzt werden, die dank drei eingeschleuster Gene eine effizientere Fotosynthese betreiben können. Gleichzeitig wachsen diese Bäume nach Angaben des Unternehmens schneller und sind widerstandsfähiger.

Gewächshaustests zeigten dass die DNA-modifizierten Bäume rund 27 Prozent mehr Kohlenstoff aufnehmen als die natürlichen Exemplare, wie es in einer Pressemitteilung heisst. Ob diese Technologie auch in der Natur funktioniere, sei aber noch eine völlig offene Frage, sagte der Biotechnologe Steve Strauss von der Oregon State University der populärwissenschaftlichen Zeitschrift «New Scientist».

Auch WSL-Forscher Felix Gugerli sieht den Versuch kritisch. Er sagt: «Die Kosten-Nutzen-Bilanz solcher Projekte ist nicht effizient, sie sind enorm aufwendig und hinsichtlich Klimaschutz vor allem Kosmetik.» Hierzulande sieht er ohnehin kein Potenzial für Gentech-Vorhaben: «Die Kleinräumigkeit der Schweiz spricht dagegen. Wenn man nicht grossflächige Pflanzungen durchführen kann, dann lohnt es sich auch finanziell nicht.»

Felix Gugerli ist leitender Wissenschalter in der Gruppe Ökologische Genetik an der WSL. Bild: Privat

Testpflanzungen für den Wald der Zukunft

In der Schweiz wird generell auf natürliche Verjüngung gesetzt, von Pflege und Nutzung abgesehen überlässt man den Wald grösstenteils sich selbst. Wegen dieses Prinzips würden schätzungsweise nur fünf Prozent der Schweizer Waldfläche gezielt bepflanzt, sagt Gugerli. Dort, wo eingegriffen wird, setzen Försterinnen und Förster nebst seltenen Baumarten zur Förderung der Biodiversität etwa auf die Douglasie. Das ist ein ursprünglich aus den Küstengebieten im westlichen Nordamerika stammender Nadelbaum, der Sommerhitze und -dürre deutlich besser übersteht als die einheimischen Fichten, Tannen und Föhren.

Um die Planung des Waldes der Zukunft systematisch anzugehen, führt die WSL derzeit auf über fünfzig Versuchsflächen Testpflanzungen mit verschiedensten Baumarten, die aus einheimischen Beständen stammen, und mit solchen, die bereits heute in trockenem und heissem Klima, etwa in Italien und Spanien, gedeihen, durch. Das Problem der aus dem Süden stammenden Pflanzen allerdings ist, dass sie schlecht gegen Frost und genetisch womöglich nicht gegen heimische Schädlinge wie den Borkenkäfer gewappnet sind. Entsprechende Eigenschaften müssten zuerst in die Pflanzen eingekreuzt werden.

Gugerli weiss, dass der Schweizer Wald mittelfristig stark mit der Klimaveränderung zu kämpfen haben wird. «Vor allem dort, wo Monokulturen dominieren, wird es Ausfälle geben», sagt er. Aber der Wald werde sich erholen. «Langfristig bin ich optimistisch, dass sich die Bäume anpassen werden und der Wald die von uns Menschen gewünschten Funktionen zurückerlangen wird.»