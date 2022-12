Bitteres Szenario: Kein Schnee trotz künstlicher Beschneiung

Klimaerwärmung Selbst mit künstlicher Beschneiung dürfte es für Skigebiete über Weihnachten künftig knapp werden Mit der Klimaerwärmung droht Skigebieten, dass sie ihre Pisten trotz Schneekanonen über Weihnachten und Neujahr nicht mehr öffnen können. Denn laut einer Studie der Uni Basel wird es in den Wochen davor nicht mehr kalt genug. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 28.12.2022, 14.16 Uhr

Stimmen die Witterungsbedingungen nicht, lassen sich auch mit Schneekanonen keine weissen Pisten herzaubern. Bild: Erika Hiltbrunner/Universität Basel

Dieses Jahr zeigt es sich besonders deutlich: Ohne künstliche Beschneiung geht in Skigebieten nicht viel. Die Wärme macht Schnee zur Mangelware. Bereits heute sind in der Schweiz 53 Prozent der Pisten mit Schneekanonen ausgerüstet – vor 20 Jahren waren es noch nicht einmal 15 Prozent. Doch die Beschneiung ist teuer und verschlingt grosse Mengen an Wasser, und künftig wird es davon noch mehr brauchen.

Konkrete Zahlen berechnete nun ein Forschungsteam der Universität Basel um die Umweltwissenschafterin Erika Hiltbrunner für eines der grössten Skigebiete der Schweiz, das Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis. Demnach wird der Wasserverbrauch für die künstliche Beschneiung bis zum Ende dieses Jahrhunderts um 80 Prozent steigen – von heute 300 Millionen Liter auf künftig 540 Millionen Liter Wasser pro Saison.

Konflikte mit anderen Wirtschaftszweigen um Wasser

Damit dürften Konflikte unter anderem mit der Wasserkraft vorprogrammiert sein, schliessen die Forschenden im Fachblatt «International Journal Of Biometeorology». Dies gelte insbesondere für trockene Regionen der Schweiz wie Teilen des Wallis. Zudem wird die verstärkte Beschneiung die Kosten in die Höhe treiben, was sich auf die Ticketpreise niederschlagen wird.

Aber trotz massiver Beschneiung ist die Schneesicherheit nicht gewährleistet. Für Andermatt-Sedrun-Disentis gehen die Forschenden zwar davon aus, dass oberhalb von 1800 Metern auch noch Ende des Jahrhunderts an hundert Tagen am Stück Ski gefahren werden kann. Aber die wirtschaftlich so wichtigen Wochen über die Weihnachts- und Neujahrsferien könnten wegfallen. Mit zusätzlich neuen Schneekanonen liesse sich die Situation zwar entschärfen, aber laut den Forschenden nur teilweise.

Denn für die technische Beschneiung darf es nicht zu warm und die Luft nicht zu feucht sein. Und so werde es mit immer wärmeren Wintern auch zunehmend schwieriger bis unmöglich, Schneekanonen zu betreiben, schreibt die Uni Basel in einer Mitteilung. «Hier setzt die Physik der technischen Beschneiung natürliche Grenzen», sagt Hiltbrunner.

