CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen höher als je zuvor

Neuer Klima-Bericht Ohne Kurswechsel wird die Menschheit ihr CO2-Budget in neun Jahren verpulvert haben Die Welt verbrennt mehr fossile Brennstoffe als je zuvor. Das zeigt ein Bericht, der während der Weltklimakonferenz in Ägypten erscheint. Er macht deutlich, wie wenig Zeit noch bleibt, um die schlimmsten Folgen der Klimaerwärmung abzuwenden. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 11.11.2022, 01.01 Uhr

Die CO 2 -Emissionen aus Kohle könnten in diesem Jahr einen Höchststand erreichen: ein Braunkohlekraftwerk im australischen Bundesstaat Victoria. Getty Images

Um die ökonomischen Auswirkungen der Coronakrise abzumildern, haben Regierungen weltweit Billionen in die Wirtschaft gepumpt. Mit massiven Investitionen in erneuerbare Energien, energieeffiziente Infrastruktur und Aufforstung hätte sich eine einmalige Gelegenheit geboten, die grüne Wende zu beschleunigen, was denn auch in grossem Umfang versprochen wurde.

Der Haken ist nur: Niedergeschlagen in einem Rückgang der CO 2 -Emissionen haben sich all die guten Absichten bislang nicht. Im Gegenteil. Zwar hat die Pandemie kurzfristig zu einem deutlichen Rückgang der globalen Kohlendioxidemissionen aus Kohle, Öl und Gas geführt, doch schon letztes Jahr schoss der Ausstoss wieder in die Höhe. Und nun, 2022, erreichen die CO 2 -Emissionen aus fossilen Quellen wohl ein Allzeithoch. Im Vergleich zu 2021 steigen sie voraussichtlich um 1 Prozent auf 36,6 Milliarden Tonnen CO 2 .

Kohleemissionen könnten Höchstwert erreichen

Die Emissionen aus Landnutzungsänderungen, verursacht vor allem durch die Abholzung von Wäldern, sanken leicht auf 3,9 Milliarden Tonnen. Somit beläuft sich der Gesamtausstoss in Summe auf 40,6 Milliarden Tonnen und liegt etwas unter dem Höchstwert von 2019 (40,9 Milliarden Tonnen). Das geht aus dem Budgetbericht des «Global Carbon Project» hervor. Es gebe keine Anzeichen für einen weltweiten Rückgang der CO 2 -Emissionen, der dringend notwendig wäre, um den Klimawandel zu bekämpfen, konstatieren die über 100 Forschenden, die an dem Bericht mitgearbeitet haben.

Die Zunahme des fossilen Kohlendioxidausstosses lässt sich in diesem Jahr vor allem auf den höheren Ölverbrauch durch den wieder erstarkten Flugverkehr zurückführen. Zudem erwarten die Autorinnen und Autoren, dass die Emissionen aus Kohle einen Höchstwert erreichen könnten.

Entwicklung nicht im Einklang mit Klimazielen von Paris

Der Bericht erscheint pünktlich zum Weltklimagipfel, der noch bis nächsten Freitag im ägyptischen Scharm El-Scheich stattfindet. Für Géraldine Pflieger, Professorin für Städte- und Umweltpolitik an der Universität Genf und Vertreterin der Wissenschaft in der Schweizer Delegation in Ägypten, ist der Bericht weder eine gute noch eine durchwegs schlechte Nachricht. Denn: «Ich hatte befürchtet, dass der Anstieg noch grösser ausfällt, sobald sich die Welt langsam von der Coronakrise erholt.»

Professorin Géraldine Pflieger von der Universität Genf. Bild: Uni Lausanne

Aber natürlich sei die Entwicklung nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, auf das sich die Staatengemeinschaft 2015 geeinigt hat, nämlich die Erderwärmung bis 2050 auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, besser auf 1,5 Grad. Deshalb bestätige der Bericht, wofür sich die Schweiz an Klimakonferenzen stets starkmache, sagt Pflieger: «Der Ausstieg aus der Kohle, ein Ende von Investitionen in fossile Brennstoffe, und dass die Staaten ihre versprochenen Klimaziele auf nationaler Ebene in Taten umsetzen.»

Zwar wird die Weltklimakonferenz vom russischen Angriffskrieg und der Energiekrise überschattet. Aber die vergangenen Tage hätten ihr Mut gemacht, sagt Pflieger:

«Bis jetzt hörte ich von niemanden, der den Krieg als Vorwand braucht, um Klimaschutzaktivitäten zu stoppen.»

Vielmehr sei ins Bewusstsein gerückt, dass Energiesicherheit und Klimaschutz auf demselben Fundament stehen: weg von Fossilen, hin zu Erneuerbaren. Zudem werde die Nordstream-Pipeline wohl noch länger nicht wieder geöffnet werden, weshalb die Preise für fossile Energieträger hoch bleiben. «Das ruft förmlich danach, den Übergang in ein nachhaltigeres Energiesystem zu beschleunigen», sagt Pflieger.

Die Zeit rennt

Tatsächlich rennt uns die Zeit davon. Schleudert die Menschheit weiterhin im derzeitigen Tempo CO 2 in die Luft, wird sich die Erde in neun Jahren um 1,5 Grad erwärmt haben, wie die Forschenden im Bericht festhalten. Damit wäre das ambitionierte Pariser Klimaziel tot.

Immerhin 30 Jahre bleiben, bis sich die Welt um 2 Grad erwärmt hätte. Das bedeutet aber auch, dass dann die Folgen des Klimawandels wie Hitzewellen, Überflutungen und das Artensterben deutlich dramatischer zu spüren sein werden als in einer 1,5-Grad-Welt. Denn jedes Zehntelgrad mehr bringt zusätzliche Extreme mit sich.

Die Berechnungen der Forschenden zeichnen ein deutliches Bild: Um bis Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich keine Kohlenstoffemissionen mehr auszustossen, braucht es pro Jahr einen Rückgang um durchschnittlich 1,4 Milliarden Tonnen CO 2 . Das entspricht etwa den Einsparungen, die 2020 erreicht wurden, als weltweit harte Lockdowns verhängt wurden.

Wirtschaftswachstum und CO 2 -Minderung in 24 Ländern

Im Wust der Daten des Budgetberichts fanden die Forschenden aber auch positive Entwicklungen. So hat sich der jährliche Anstieg der fossilen CO 2 -Emissionen verlangsamt: von 3 Prozent pro Jahr in den 2000ern, auf etwa 0,5 Prozent im letzten Jahrzehnt. Zudem gelang 24 Ländern eine Dekarbonisierung bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum. Das gilt auch für die Schweiz.

Allerdings trügt der Schein im Fall der Schweiz und acht anderen Länder. Denn rechnet man die importierten Emissionen hinzu, also den Kohlendioxidausstoss durch die im Ausland produzierten Güter, ändert sich das Bild. Dann nämlich steigen die Gesamtemissionen bei wachsender Wirtschaft in der Schweiz weiterhin.

Abgaben für klimaschädliche Importe

Wie stark die importierten Emissionen hierzulande ins Gewicht fallen, zeigen Daten über die letzten drei Jahrzehnte: Während die CO 2 -Emissionen zwischen 1990 und 2020 im Inland um 22,4 Prozent abgenommen haben, stiegen die im Ausland verursachten Emissionen um 74 Prozent. So verzeichnete die Schweiz netto ein Plus von 24,5 Prozent. Zum Vergleich: Der EU ist es gelungen, im selben Zeitraum ihre Emissionen gesamthaft um 27 Prozent zu senken.

«Damit stehen wir in der Schweiz in der Pflicht, die Minderung unserer CO 2 -Emissionen endlich konsequent voranzutreiben», sagt Fortunat Joos, Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern, der mit seinem Team am «Global Carbon Project» beteiligt ist. «Eine Massnahme wäre, wie die EU, klimaschädliche Importe mit einer CO 2 -Abgabe zu belegen.»

Auch die Genfer Professorin Pflieger sieht es als unerlässlich an, dass die Schweiz ihre CO 2 -Emissionen im Ausland weiter kompensiert sowie Partnerschaften eingeht, um andere Länder bei der Umrüstung auf klimafreundliche Technologien zu unterstützen.

Wie hoch die Emissionen aus fossilen Quellen in der Schweiz in diesem Jahr ausfallen werden, ist im aktuellen Global-Carbon-Budget noch nicht aufgeschlüsselt. Die Zahlen für die inländischen Emissionen liegen laut Joos voraussichtlich in rund einem halben Jahr vor, diejenigen der importierten Emissionen in etwa zwei Jahren.

«Schweiz wird immer unglaubwürdiger»

An der Weltklimakonferenz richtete sich der UN-Generalsekretär António Guterres mit deutlichen Worten an die Staats- und Regierungschefs: «Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens – und sind dabei zu verlieren», sagte er.

Mit gutem Grund: Analysen des «Climate Action Tracker» (CAT) zeigen, dass die Welt derzeit auf eine Erwärmung von 2,4 bis 2,8 Grad zusteuert, selbst wenn alle vorliegenden Klimapläne der Staaten umgesetzt werden. Die Schweiz hätte mit dem CO 2 -Gesetz, das vergangenen Sommer an der Urne scheiterte, ihr inländisches Emissionsziel erreichen können. Doch mit der abgeschwächten Version des Klimagesetzes bewertet der CAT die Klimaziele, -politik und -finanzierung der Schweiz als «ungenügend». Würden alle Länder dieselben Massnahmen ergreifen, würde sich die Erde um 2 bis 3 Grad erhitzen.

«Damit ist die Zukunft der Menschheit gefährdet», kommentiert Greenpeace. Die Schweiz werde immer unglaubwürdiger und müsse, gemeinsam mit den anderen reichen Ländern, ihre «weitgehend unzureichenden Klimastrategien dringend verbessern und Verantwortung übernehmen».

Ob der Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative, gegen den die SVP das Referendum ergriffen hat, die Schweiz auf Kurs bringen kann, wird sich zeigen. Gemäss Géraldine Pflieger wird über Erfolg oder Misserfolg aber nicht nur auf nationaler Ebene entschieden. «In einem föderalen Staat wie der Schweiz ist es genauso wichtig, wie die Gemeinden und Kantone den Klimaschutz vorantreiben werden», sagt sie.

