Depressive Frauen mit Kinderwunsch sollen thematisiert werden

Kinderwunsch Selbst in der Fachwelt ein Tabu: Depressive Frauen wünschen sich ein Kind – wie damit umgehen? Frauen mit einer psychischen Erkrankung verspüren oft auch einen Kinderwunsch. Dieser wird jedoch sowohl in der Psychiatrie als auch in der Gynäkologie kaum thematisiert. Das soll sich nun ändern. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oft setzen Frauen mit einer psychischen Erkrankung ihre Medikamente ab, wenn sie schwanger werden. Die Folgen können schwerwiegend sein. Ryanjlane / iStockphoto

Mehrere depressive Episoden liegen hinter der jungen Frau. Eine war derart stark, dass sie stationär behandelt werden musste. Seit zwei Jahren ist nun jedoch stabil. Sie nimmt zwei Medikamente, welche die schwarzen Gedanken aus ihrem Alltag verbannen. Sie trifft Freunde, arbeitet, pflegt ihre Hobbys – und denkt über ihre Zukunft nach.

Ein eigenes Kind: Dieser Wunsch holt sie immer wieder ein, wird stärker, präsenter. Es muss nicht sofort sein, aber in etwa einem Jahr schwanger zu werden, darauf hofft die Frau. Als Pflegefachfrau findet sie im Internet rasch heraus, dass sich ihre Medikamente während einer Schwangerschaft aber nicht eignen. Was also tun?

Kurz darauf sitzt sie Karoline Kranzl-Heinzle gegenüber. Sie ist Oberärztin in der Gynäkopsychiatrie am Psychiatrie-Zentrum Rheintal SG. In ihren Sprechstunden berät sie Frauen in psychischen Krisen oder mit einer psychiatrischen Diagnose bei einem Kinderwunsch, einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit. «Meistens gelangen die Frauen zu uns, wenn sie bereits schwanger sind. Dabei wäre es ratsam, das Gespräch schon vorher zu suchen», sagt Kranzl-Heinzle.

Zur Person Karoline Kranzl-Heinzle Die Oberärztin ist Gynäkopsychiaterin am Psychiatrie-Zentrum Rheintal SG.

Doch der Kinderwunsch von psychisch erkrankten Frauen ist tabubehaftet. Fulvia Rota, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, schreibt gar von einer «Mauer des Schweigens», die dieses Thema umgebe. In der Gesellschaft, aber auch in der Fachwelt.

Das wollen die Stiftung Dialog Ethik und das Kompetenzzentrum Gynäkopsychiatrie der Psychiatrieverbunde Nord und Süd des Kantons St. Gallen ändern. Sie haben ein dreijähriges Forschungsprojekt abgeschlossen, woraus umfassende Empfehlungen für psychiatrische und psychotherapeutische Fachpersonen resultiert sind. Diese liegen nun vor.

«Als erstes müssen Fachpersonen ihre eigenen Erfahrungen und ihre Haltung gegenüber psychisch kranken Müttern reflektieren. Denn wir alle haben Negativbeispiele erlebt», sagt Kranzel-Heinzle. Wer in der Psychiatrie arbeitet, kennt das Leiden von Kindern psychisch kranken Eltern. Auch als Erwachsene kämpfen viele von ihnen mit dem Erlebten – und sind häufig gerade deswegen in Behandlung. Das sei eine Realität, sagt die Gynäkopsychiaterin. Doch nicht die einzige:

«Unter guten Rahmenbedingungen können sich psychisch erkrankte Frauen durchaus um ihre Kinder kümmern und der Mutterrolle gerecht werden.»

Diese Meinung teilt auch Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin der Stiftung Dialog Ethik und Co-Autorin der Empfehlungen. «Bis heute wird eine psychische Erkrankung automatisch als Gefährdung des Kindswohl angesehen», sagt sie. Das treffe bei schweren Fällen und ohne unterstützendes Umfeld zu, bei anderen hingegen nicht.

«Es gibt bei psychischen Erkrankungen viele Abstufungen. Einige Betroffenen können nicht allein leben, andere bewältigen ihren Alltag derart gut, dass Aussenstehende nichts von der Diagnose bemerken.» Die Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten seien jedoch auf das Worst-Case-Szenario ausgerichtet, sagt Baumann-Hölzle.

Angst der Frauen vor einem neuen Krankheitsschub oder die Krankheit zu vererben

Eine Schwangerschaft ist immer eine Ausnahmesituation. Und ein Kind verändert das Leben grundsätzlich. Wer und was auf einen zukommt, weiss im Vorfeld keine Mutter und kein Vater – unabhängig davon, ob sie bislang psychisch gesund waren oder nicht. Bei vorbelasteten Frauen kommen jedoch zusätzliche Fragen und Verunsicherungen auf. Das zeigt eine Befragung von 21 Betroffenen durch die Stiftung Dialog Ethik.

Dazu sagt Daniel Gregorowius, Leiter des Fachbereichs Forschung: «Viele Frauen fürchten sich etwa, dass eine Schwangerschaft einen neuen Krankheitsschub auslöst, dass ihnen die Erziehung nicht zugetraut wird oder sie möglicherweise gar das Sorgerecht für ihr Kind verlieren könnten.» Dazu komme die Angst, die Krankheit dem Kind zu vererben. Obwohl solche Sorgen existenziell sind, sprechen Betroffene sie aber oft nicht gegenüber ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten an.

Ein Grund dafür sei, dass in einer Krise der Kinderwunsch nicht präsent ist, sagt Gregorowius: «Unsere Befragung hat gezeigt, dass sich die Frauen erst dann als fähige künftige Mütter wahrnehmen, wenn sie stabil sind.» Also in jenen Phasen, in denen sie sich oft nicht mehr regelmässig mit einer Psychiaterin oder einem Psychiater austauschen. Gegenüber ihren Gynäkologinnen und Gynäkologen würden die Frauen von ihrer psychischen Erkrankung hingegen oft nicht erzählen.

Letzteres hat Kranzl-Heinzle erstaunt. «Ihnen gegenüber bagatellisieren die Betroffenen ihre depressiven Phasen oft, erwähnen manische oder psychotische Episoden nicht oder verschweigen, welche Medikamente sie dagegen einnehmen.»

Sie würden sich fürchten, von ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt als psychisch krank abgestempelt zu werden und in ihrem Kinderwunsch nicht ernst genommen zu werden. «Das sind heute in der Regel aber unbegründete Ängste», sagt Kranzl-Heinzle. Gleichzeitig müssten Gynäkologinnen und Gynäkologen aber auch viel aktiver nach einer psychischen Vorerkrankungen bei ihren Patientinnen fragen.

Wie wirken sich die Medikamente auf das Ungeborene aus?

Gerade bei Depressionen und bipolaren Störungen besteht ein erhöhtes Risiko rund um die Geburt und im Wochenbett einen Rückfall zu erleiden. «Dieses lässt sich aber stark reduzieren, indem die Medikamente gegebenenfalls angepasst und ein gutes Helfernetz installiert wird», sagt Kranzl-Heinzle.

Sowieso brauche es bei psychischen erkrankten Frauen ein verlässliches Umfeld und eine engmaschige Betreuung während und nach der Schwangerschaft. Mit diesen Voraussetzungen kann bereits vor der Geburt ein Beziehungsaufbau zwischen Mutter und Kind stattfinden.

Doch die Realität sieht häufig anders aus. «Viel zu oft kommt es vor, dass bei einem positiven Schwangerschaftstest die Medikamente abgesetzt oder reduziert werden. Zum Teil sogar auf Anraten der behandelnden Ärztin oder des Arztes», sagt Kranzl-Heinzle. Die Verunsicherung diesbezüglich sei gross – auch bei Fachleuten. Der Grund: Keine Psychopharmaka sind offiziell von der Heilmittelbehörde zugelassen. Aus ethischen Gründen ist es generell untersagt, Medikamente an Schwangeren zu testen.

Doch inzwischen gibt es gerade zu älteren und weit verbreiteten Psychopharmaka, die im sogenannten «Off-Label-Use» verabreicht wurden, eine gute Datenlage Und damit auch eine Auswahl an vertretbaren Medikamenten.

Setzt eine Frau aufgrund ihrer Schwangerschaft ihre medikamentöse Behandlung hingegen ab, sind die Folgen oft schwerwiegend, sagt Kranzl-Heinzle. Der Krankheitsverlauf der Patientin verschlechtere sich häufig, sie erleidet einen Rückfall nach einer langen Phase der Stabilität oder muss sogar stationär behandelt werden.

Auch deshalb sei es so wichtig, frühzeitig von einem allfälligen Kinderwunsch bei psychisch kranken Frauen zu wissen, sagt die Gynäkopsychiaterin. Ist die Patientin noch nicht schwanger, kann bei Bedarf die Medikation schrittweise und ohne Zeitdruck umgestellt werden.

Unterstützung des Umfeldes ist zentral

Im Rahmen des Projekts ist auch eine Informationsbroschüre für betroffene Frauen erarbeitet worden. Damit können sich auch werdende, psychisch erkrankte Väter auseinandersetzen, auch wenn sich die Unterlagen nicht explizit an sie wenden. Weshalb nicht?

«Wir konzentrierten uns auf die Frauen, da Schwangerschaft und Geburt ihre Körper betrifft und gesamtgesellschaftlich gesehen, sie einen sehr grossen Einfluss auf das Kindswohl haben», sagt Baumann-Hölzle. Ein Folgeprojekt für und mit Männern sei aber wünschenswert. Das übergeordnete Ziel des Projektes sei, das Kindswohl ab der Schwangerschaft zu sichern.

Viele ihrer Patientinnen würden ihre Situation denn auch realistisch einschätzen, sagt Kranzl-Heinzle. Sie war allerdings auch schon mit Fällen konfrontiert, bei denen Frauen bereits länger durchgehend krank waren und deswegen eine IV-Rente erhielten. Ihre Hoffnungen waren, als Mutter eine Aufgabe und Halt zu bekommen.

«Dann muss ich sie mit der Diskrepanz konfrontieren, wie es möglich ist, nicht arbeitsfähig zu sein, aber eine Mutterrolle ausfüllen zu wollen», sagt Kranzl-Heinzle.

«Wichtig ist, offen zu sein und im gemeinsamen Gespräch zu klären, welche Unterstützung diese Frauen benötigen, um gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin die Verantwortung für Kinder übernehmen zu können.»

Es sei zentral, diese stets auch miteinzubeziehen, sagt Kranzl-Heinzle. Zwar gebe sie keine Empfehlung ab, sondern berate ausschliesslich. «Dabei werfe ich gegebenenfalls aber Fragen auf wie: Ist es der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft? Muss der berufliche oder finanzielle Rahmen erst noch gesteckt werden; die Stabilität etwas länger andauern?» Ein Ziel der Beratung sei auch, ein realistisches Bild vom Leben mit einem Kleinkind zu vermitteln.

Benötige etwa eine Betroffene zwingend regelmässig ausreichend Schlaf, um mit ihrer Krankheit leben zu können, müsse dieser Umstand besonders gut angeschaut oder – im Falle eine bereits eingetroffenen Schwangerschaft - entsprechende Unterstützung organisiert werden.

Kann diese das soziale Umfeld nicht leisten, rät Kranzl-Heinzle mitunter der schwangeren Frau, sich an die Kesb zu wenden. «Das ist als Unterstützung und nicht als Drohung gemeint. Ist die Kesb involviert, werden allenfalls gewisse Kosten für eine externe Unterstützung übernommen.

Das Ziel ist immer, das Paar als gute Eltern zu befähigen – auch mit Hilfe der Kesb», sagt sie. Das würde oft verstanden, nur in Einzelfällen muss Kranzl-Heinzle eine Gefährdungsmeldung machen, weil die Betroffenen die Unterstützung der Kesb nicht ersuchen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen