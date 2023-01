Goolge wird nervös: Chatbots revolutionieren die Internetsuche

KI-Chatbots ChatGPT fordert Google heraus: Der Konzern überarbeitet seine Suchmaschine grundlegend Chatbots wie ChatGPT verändern die Art und Weise, wie wir mit Maschinen interagieren. Google scheint nervös zu werden. Die Gründer Lary Page und Sergy Brin kümmern sich nun persönlich um die Überarbeitung der Suchmaschine. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 27.01.2023, 11.00 Uhr

Chatbots werden die Internetsuche revolutionieren. Bild: Shutterstock

Der Chatbot ChatGPT hat eingeschlagen wie eine Bombe. Erstmals wurde die Macht von künstlicher Intelligenz für jeden fass- und erlebbar. So sorgt die raffinierte Maschine seit der Veröffentlichung im November letzten Jahres für Furore und verblüfft mit erstaunlich überzeugenden Antworten, Dialogen, er schreibt Geschichten und Gedichte. Was den von der US-Softwarefirma OpenAI entwickelten Chatbot ChatGPT von anderen Sprachrobotern unterscheidet, ist die schiere Menge der ihm verfütterten Trainingsdaten. Spricht man mit ihm, ist es, als würde man sich mit einem Freund unterhalten, der das ganze Internet kennt.

Der KI-Chatbot erschüttert auch das Selbstverständnis von Google als unangefochtener Primus der Internetsuchmaschinen, mit über 90 Prozent Marktanteil. Denn die KI ermöglicht eine neue, natürlichere Beschaffung von Informationen. Tatsächlich wittern nun viele Konkurrenten, etablierte Firmen und junge Start-ups, ihre Chance. Profitieren könnte etwa Microsoft. Der Software-Riese investiert Milliarden in OpenAI, um die abgeschlagene Suchmaschine Bing attraktiver zu machen.

Google-CEO sieht Rot und holt Gründer zurück

So gerät der Tech-Konzern Google in die Defensive, die Führungsspitze scheint nervös. Wie die «New York Times» berichtete, hat CEO Sundar Pichai Alarm geschlagen. Demnach sollen die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, die sich 2019 aus dem Tagesgeschäft zurückzogen haben, sich der Sache nun eigenhändig annehmen. Gemäss der US-Zeitung will Google dieses Jahr seine Suchmaschine grundlegend überarbeiten. Zwanzig neue Features sollen eingeführt werden, darunter auch ein Chatbot.

Es könnte die grösste Erneuerung für Google sein, seit die beiden Stanford-Studienkollegen Larry Page und Sergey Brin in den 90er-Jahren damit begannen, Ordnung ins kaum strukturierte Web zu bringen. Sie entwickelten einen Algorithmus, den Pagerank-Algorithmus, der die Verknüpfungsstruktur des Internets analysierte, um zu berechnen, welche Websites die höchste Relevanz für eine bestimmte Suchanfrage aufweisen. Der Prototyp der Internetsuchmaschine, den sie 1998 im Fachblatt «Computer Networks and ISDN Systems» präsentierten, umfasste rund 24 Millionen Websites. Pagerank wurde zur grundlegenden Technologie von Google.

So mächtig der Algorithmus auch ist – die Art und Weise, wie wir Informationen aus dem Internet ziehen, verändert sich bereits seit Jahren. Suchanfragen werden immer persönlicher und dialogorientierter – als wolle man nicht eine Maschine, sondern einen Menschen nach Rat fragen. Anstatt in die Suchmaske ein paar Schlüsselwörter einzutippen wie zum Beispiel «Sushi» und «Zürich» geben Internetnutzer inzwischen längere Wortfolgen und sogar ganze Sätze ein (zum Beispiel «Wo gibt es das beste Sushi in Zürich?»). Laut Google haben Suchanfragen, die mit «Brauche ich», «Sollte ich» und «Kann ich» beginnen, allein zwischen 2016 und 2018 um 65 bis 85 Prozent zugenommen.

Die Forscher Andrew Maynard und Ed Finn von der Arizona State University (USA), die sich mit der Auswirkung von neuen Technologien auf die Gesellschaft beschäftigten, gehen denn auch davon aus, dass «das Geschichtenerzählen» ein entscheidender Schlüssel sein wird für die künftige Beziehung zwischen Mensch und Maschine: «Menschen werden am besten mit Systemen zusammenarbeiten, die mit Geschichten arbeiten und ihre Handlungen so erklären können, dass Menschen sie verstehen.» Damit werde es aber auch immer schwieriger zu erkennen, wo der Mensch aufhört und die Maschine beginnt.

Chat-Roboter erleichtern nicht nur das Produzieren von Texten und Bildern, sondern auch das Finden von Inhalten im Internet. Shutterstock

Aus Dilettanten werden Experten

Bereits vor zwei Jahren veröffentlichten vier Google-Ingenieure eine Studie, in der sie sich die Zukunft der Internetsuche wie ein Gespräch mit einem Experten vorstellen. Sie merken in ihrer Arbeit jedoch an, dass Sprachmodelle derzeit eher noch wie Dilettanten als Experten auftreten – sie hätten «kein wirkliches Verständnis der Welt, neigen zu Halluzinationen und sind vor allem nicht in der Lage, ihre Äusserungen durch Verweise auf unterstützende Dokumente in dem Korpus, mit dem sie trainiert wurden, zu rechtfertigen». Von Halluzinationen spricht man, wenn die künstliche Intelligenz Dinge erfindet. Aus solchen Gründen und Problemen wie von künstlicher Intelligenz reproduzierten Vorurteilen hält Google sein Sprachmodell bisher unter Verschluss und nutzt es nur intern.

So solide der Auftritt von ChatGPT ist, einige Kritikpunkte gelten auch noch für diesen Chatbot. Denn beispielsweise liefert er manchmal selbstbewusst falsche Antworten, er macht auch nicht ersichtlich, woher er seine Informationen hat. Diesem Manko versucht der in der Suchmaschine You.com integrierte Chatbot «YouChat» zu entgegnen (siehe Interview). You.com ist eines der Start-ups, das es mit Google aufnehmen will. Nicht nur ist dieser Chatbot mit dem Internet verbunden und weiss daher, anders als ChatGPT, über aktuelle Ereignisse Bescheid. Auch werden die Quellen angegeben, auf die sich der Roboter in seinen Antworten bezieht.

Bereits vor 25 Jahren hielten die Google-Gründer Page und Brin in ihrer Studie fest, dass die Zahl der Websites im Internet um viele Grössenordnungen gewachsen sei, nicht aber die Fähigkeit und Zeit der Nutzer, die Inhalte zu betrachten. Dies gilt heute umso mehr, in Zeiten, in denen KI-generierte Texte und Bilder das Internet fluten.

Um das Chaos im Web zu bändigen, ist es daher unumgänglich, die Internetsuche neu zu denken. Und der vor Jahren formulierten Vision von Sergey Brin näher zu kommen: «Die perfekte Suchmaschine wäre wie der Verstand Gottes.»

