(K)ein alter Hut Wie ein Ferrari gepaart mit einem Rolls-Royce: Darum ist der Borsalino so im Trend Die Marke Borsalino ist legendär. Einst macht sie Hollywood berühmt, heute die Influencer – und Bundesrat Alain Berset. Christian Berzins Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Hüte in der Borsalino Fabrik in Alessandria Bild: Alexala / Tourist Board Alessandria

Noch vor zwei Jahren hätten viele junge Schweizer und Schweizerinnen das Wort «Borsalino» mit einer Pasta oder den neusten Drink in Verbindung gebracht. Doch seit Bundesrat Alain Berset zu einer mit viel Dramatik angereicherten Corona-Pressekonferenz mit einem Hut auf dem Kopf schritt, kennt alles den Namen seiner Hutmarke: «Borsalino». Bezeichnend war aber, was dann geschah, welche Hutklischees die Schweizer Presse auf Lager hatte.

Der Vergleich mit einem Mafia-Boss wurde gemacht, damit verfiel man prompt dem Bild, mit dem die Werbeabteilung von Borsalino lange Jahre genüsslich gespielte hatte: Borsalino gleich Ganovenhut.

Berset konnte noch so oft sagen, dass er schon sehr lange Hutträger sei, da ein Hut seinem haarlosen Kopf Schutz biete und Wärme gebe. Die «Basler Zeitung» schrieb in alpöhi-artiger Naivität: «Wer heute im Alltag einen Hut trägt, tut das entweder, um sich eine exzentrische Note zu geben, oder weil ihn seine Stilsicherheit etwas im Stich lässt.» Künstler würden sich damit als nonkonform geben oder versuchen sich mit einer Kopfbedeckung ein eigenes Markenzeichen zu schaffen.

Bundesrat Alain Berset trägt Hut. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Keine Ahnung hatte der Journalist von den steigenden Verkaufszahlen der legendären Hutfabrik in Alessandria im Südpiemont. Wer heute modebewusst ist, trägt Hut – Frau und Mann.

Borsalino ist zweifellos der berühmteste Hut der Welt – eine Marke wie Ferrari gepaart mit einem Rolls-Royce. Er hat es nicht nur in Filme geschafft, sondern gar zu einem Filmtitel: Alain Delon und Jean-Pierre Belmondo geben sich in «Borsalino» auf die Nase beziehungsweise auf den Hut. Unvergessen auch, wie Humphrey Bogart und Ingrid Bergman im Finale von «Casablanca» unter den Borsalinos verschwinden und der Welt abhandenkommen möchten.

Unvergessen: Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in «Casablanca». Bild: Imago

Wer das Verwaltungsgebäude der Borsalino-Fabrik im gesichtslosen Industriegebiet von Alessandria betritt, dem sticht das Filmplakat sofort ins Auge.

Zum Glück habe ich meine Fragen nicht im Voraus geschickt, stand da doch tatsächlich: «Warum ist ein Borsalino so teuer, warum kostet er 400 Franken oder mehr?» Nachdem ich Bauklötze staunend durch die Fabrikhalle gegangen bin, wäre ich locker bereit, 400 Euro für einen Hut zu bezahlen. Es geht, nebenbei, auch billiger – aber auch teurer. Im Fabrik-Shop erhält man zudem 30 Prozent Rabatt. Aber bis zum Shop ist es noch weit.

Ist eine 155 Jahre alte Maschine das Geheimnis der Hutlegende?

Signora Rapetti mahnt zur Eile, würde doch am Freitag nicht ewig gearbeitet. Doch wer lächelnd «Jaja, die Italiener halt» murmelt, wird gleich eines Besseren belehrt. Grund des frühen Produktionsendes sind die Maschinen, sie sind nicht alt, sondern uralt: 155 Jahre, um genau zu sein. Und sie müssen naturgemäss nicht nur jeden Abend ein wenig, sondern jedes Wochenende sehr gründlich gewartet werden. Es ist, wenn man so will, das Geheimnis des «Borsalino»: der Weg durch die alte Maschine vom Hasenfell zum Filz.

Die alte Fabrik im Zentrum von Alessandria. Bild: Alexala / Tourist Board Alessandria

Natürlich habe man probiert, die Holzmaschinen zu ersetzen, so Alice Rapetti, aber das Resultat war nie dasselbe: «Das sind Unikate, deswegen braucht es diese sorgfältige Wartung.» Viele andere kleine Hilfsmittel wurden zudem extra erschaffen: «Was ich brauche, kann ich selber entwickeln», lautete die Devise der Borsalino-Familie. Und Signora Rapetti fügt an: «Eine Mentalität, die verloren gegangen ist.»

85 Prozent schwer liegt die Feuchtigkeit in der Luft, damit das Fell etwas Gewicht erhält und nicht herumfliegt. Das Spiel von Wasser, Luft und Feuer wird in den folgenden Schritten weiterhin eine Rolle spielen. Faszinierend ist es zu sehen, wie der Filzlappen durch immer mehr Hände geht, Form annimmt und sich auf ein Simsalabim in einen edlen Hut verwandelt.

Sogar Feuer muss der Hut bei der Herstellung standhalten. Bild: Jacopo Raule / Getty Images Europe

Ein Hut geht durch 52 Stationen, durch mehr als 100 Hände. «Von Anfang bis Ende dauert es sieben Wochen. Das muss geplant und programmiert sein», so die Signora. Am spektakulärsten ist der Akt, wenn der fast fertige Hut über eine Gasflamme gehalten wird, damit die Filzfasern vollständig verschwinden. Fast atmet man auf, wenn Signora sagt, dass bis 20 Hüte in die Färbe-Maschine passen und nicht jeder einzeln seine Farbe kriegt. Wirklich schnell arbeitet aber auch die Farbanlage nicht.

Der legendäre weisse Panama-Hut ist übrigens aus Palmen-Bast gefertigt, der allerdings aus Ecuador kommt. Der Hut heisst aber so, da US-Präsident Roosevelt ihn in Panama erstmals trug und weltberühmt machte.

In der Fabrik in Alessandria arbeiten fast nur Italiener – kein Wunder: Was nach Fliessbandarbeit ausschaut, ist angelernte Präzisionsarbeit. Oft ging das Wissen von Familie zu Familie: Die Mütter lernten die Töchter an und gaben das Wissen weiter. Diese Handwerkerinnen sind auch das grosse Problem, man findet nicht so leicht solche «Spezialistinnen». «Diese Arbeit braucht eine Passion, eine gute Hand, die müssen das lernen wollen. Viele arbeiten seit 30 Jahren hier», sagt Signora.

Hüte und nochmals Hüte: in der Fabrik in Alessandria. Bild: Alexala / Tourist Board Alessandria

90 Prozent der Hüte entsteht auf Bestellung von Kunden, von Boutiquen und grossen Geschäften. Einer der wichtigsten Kunden ist in Brooklyn zu Hause, er verkauft die Hüte für die orthodoxen Juden Amerikas. «30 Prozent unserer Produktion!», sagt Rapetti stolz. Es sind mit 140 Gramm die «schwersten» Hüte, die leichtesten wiegen halb so viel.

Das Rezept war einfach: «Von allem das Beste»

Der Hut war vor 100 Jahren so üblich wie der Sneaker heute. Aber bei Borsalino war von Anfang bis heute an klar, dass man nur mit einem Spitzenprodukt Erfolg haben würde. «Von allem das Beste» war die Devise – bis zum kleinsten Faden.

1920 hatte man mit dieser Philosophie so grossen Erfolg, dass 3000 Arbeiterinnen angestellt waren und zwei Millionen Hüte pro Jahr produziert wurden. Einen Steinwurf entfernt von der Fabrik liess der sozial denkende Firmengründer Wohnblocks für seine Arbeiterinnen bauen, bald finanzierte er ein Spital, das noch heute «Ospedale Borsalino» heisst.

Doch dann kamen die Autos auf, sie waren tief, man musste jedes Mal den Hut ausziehen. Dann näherten sich die 1968er-Jahre. Die Jugend revoltierte, wollte alles anderes als die Eltern machen, auch neue Kleider tragen: «sportlicher – casual» sollte es sein, wie sich Signora höflich ausdrückt. Alles sprach gegen den Hut, er wurde zum Ganoven- und allenfalls zum Statussymbol alter Männer. Der Hauptkunde ist und war immer männlich, zwischen 50 und 70 Jahre alt.

1986 verliess man die Fabrik, die mittlerweile im Zentrum lag, übergab das prächtige Gebäude der Universität und zog hinaus ins Industriequartier. Von den verbliebenen 1300 Mitarbeiter nahm man gerade mal 100 mit. Heute sind es noch weniger, nur noch 70. Aber es geht aufwärts mit der

Produktion: 300 Hüte pro Tag, knapp 120'000 im Jahr. «Das Ziel sind 500'000», so Alice Rapetti.

Influencerin Swantje Sömmer mit Borsalino. Bild: Christian Vierig / Getty Images Europe

Es könnte klappen, denn selbst teure Mode ist den Menschen dank den sozialen Medien wieder näher gekommen. Mit den Influencern wird Lifestyle zu allen Schichten gebracht. «Das gab einen grossen Aufwind bei den Jungen, die viele Jahre nicht mehr unsere Kunden waren», erzählt Signora Rapetti. Und so wurde ein alter Hut ein hippes Modeobjekt. Würden wir die Börsenseite betreiben, schrieben wir nun: Investieren lohnt sich.

Borsalino kaufen: www.borsalino.com oder in Alessandria: Corso Roma 20 oder in der Via Gambalera 168 (das ist der Outlet bzw. Fabrikladen in Spinetta) sowie in Boutiquen in Rom, Florenz, Paris, Mykonos und Monte Carlo.

