Studie nennt Gründe für die Ablehnung der Covid-Impfung

Kampf gegen Corona «Mein Körper hat mir mitgeteilt, dass er diese Impfung nicht braucht»: Studie zeigt, warum sich Menschen nicht impfen lassen Eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern geht den Gründen gegen die Impfung nach: Angst wegen der Neuheit des Impfstoffs und der Nebenwirkungen sowie Falschinformationen sind die Hauptgründe.

Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 09.11.2021, 18.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Dienstag hat das BAG an einer Medienkonferenz erklärt, dass 75 Prozent der Erwachsenen geimpft sind, dazu kommen noch 6 Prozent Genesene. 19 Prozent sind somit nicht immunisiert, etwa eine Million Erwachsene.

Die Impfquote ist damit zu tief, um die Zirkulation des Delta-Virus zu stoppen. Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern hat in einer Erhebung im Rahmen einer Langzeitstudie mit über 1000 Personen untersucht, welche Motive zu einer Impfung oder Ablehnung führen.

Gründe für Ablehnung

«Unsere Analyse zeigt vier hauptsächliche Einflussfaktoren», sagt Marcel Zbinden, Studienautor und Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Luzern. Der Hauptgrund für die Ablehnenden ist die Neuartigkeit der Impfstoffe. Sie halten sie deshalb für zu unsicher und befürchten Langzeitfolgen. Zudem zeigt sich bei den Ablehnenden oft eine Skepsis gegenüber mRNA.

Zweitens werden mögliche Nebenwirkungen genannt, drittens halten 28 Prozent der Befragten die offensive Information des Bundes für störend. Nach dem Motto: Wenn die Impfung etwas Gutes sein soll, dann sei eine solche Information und Werbung gar nicht notwendig. Viertens halten sich die Ungeimpften für gut informiert und damit sicher in ihrem Entscheid.

Ob mit plausiblen Argumenten oder nicht, sagt die Studie nicht aus, weil nicht gefragt wurde, woher sie ihre Informationen haben. Allerdings haben die Studienautoren den Teilnehmern eine offene Frage zur Begründung des Impfstatus gestellt. In der Auflistung finden sich bekannte Argumente: «Mein Körper hat mir mitgeteilt, dass er diese Impfung nicht braucht. Ich vertraue den Pharmaunternehmen nicht, dass dies eine gute Sache ist.»

Oder: «Skepsis, Misstrauen, langsichtige (Neben-)Wirkung, Instrument zur Stürzung der Demokratie, Spaltung der Gesellschaft». Von Misstrauen ist oft die Rede in diesen Antworten: «Ich vertraue weder dem Bundesrat noch den sog. Experten und schon gar nicht der Pharmaindustrie.» Die Pharma wird oft als geldgierig bezeichnet. Viele der Ablehnenden sind davon überzeugt, ihr Körper halte dieses Virus aus.

«Aus den Antworten kann oft herausgelesen werden, dass das Virus zwar als vorhanden betrachtet wird, aber dass die Gefahr als einigermassen überschaubar beurteilt wird», sagt Zbinden. Dass die klassischen Plattformen der Impfgegner wie Telegram dabei eine Rolle spielen, liege auf der Hand.

Eine ähnliche Umfrage hat die deutsche Universität Erfurt im Oktober gemacht. Nach dieser Cosmo-Studie setzt mehr als jeder dritte Ungeimpfte darauf, dass die anderen es schon richten werden, die Impfung für einen selbst nicht nötig sei. Zwölf Prozent nannten praktische Hürden der Impfung als Grund.

Und ein steigender Anteil von zuletzt 41 Prozent der Ungeimpften hält die Impfung schlicht für überflüssig. Ebenfalls in Deutschland haben in der Forsa-Befragung kürzlich 89 Prozent der Befragten gesagt, es habe keinen Einfluss auf die eigene Impfbereitschaft, wenn die Intensivstationen wieder an ihre Kapazitätsgrenzen stiessen.

Gründe für Impfung

Die Menschen wollen zurück zur Normalität. Das ist der Hauptgrund für eine Impfung. Sie wollen ans Konzert, an ein Fussballspiel und irgendwann wieder auf Masken und Distanz verzichten. Das sei sowohl ein solidarischer Beweggrund als auch ein egoistischer, sagt Studienautor Marcel Zbinden von der Hochschule Luzern. «Es ist erstaunlich, dass der Schutz vor der Krankheit keinen signifikanten Einfluss hat bei den Befragten.»

Rund zwei Drittel der befragten Personen haben der Aussage zugestimmt, dass die Impfung die Rückkehr zur Normalität möglich macht. 84 Prozent der Bevölkerung sind gemäss der Umfrage zudem davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam für die Eindämmung der Pandemie verantwortlich sind.

Mehr als die Hälfte der Befragten macht sich keine Sorgen wegen Nebenwirkungen. Das Vertrauen in die Impfstoffe und in die medizinischen Fachkräfte ist nach Zbinden hoch. Und 72 Prozent der Befragten halten es für richtig, dass der Bund versucht, die Menschen zu einer Impfung zu bewegen.

Gesellschaft

Etwa 70 Prozent der befragten Personen vertreten die Meinung, dass die Menschen seit Beginn der Pandemie weniger tolerant miteinander umgehen als zuvor. Die Wahrnehmung hängt dabei vom Impfstatus ab. Deutlich mehr Ungeimpfte als Geimpfte beklagen die sinkende Toleranz wie auch ein weniger friedliches Zusammenleben.

Ungeimpfte nehmen eine viel grössere zwischenmenschliche Distanz wahr (41 Prozent) als Geimpfte (22 Prozent). Die Geimpften können der Zertifikatspflicht viel Positives abgewinnen, weil dadurch für sie die wahrgenommene soziale Verbundenheit wieder ansteigt. Für Ungeimpfte ist das nicht spürbar.

Der Vergleichsdienstleister Comparis hat in der Deutschschweiz eine Impfumfrage gemacht und dabei festgestellt, dass die Pandemie die generelle Einstellung zum Impfen nur bei wenigen Menschen geändert hat. Der harte Kern der Impfgegner ist sogar leicht zurückgegangen von zwölf auf zehn Prozent seit 2019. Dafür hat sich das Impfwissen in der Bevölkerung deutlich verbessert – vor allem bei den gegen Corona geimpften Personen.

Aussichten

Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, braucht es nach der Wissenschaft eine Impfquote von 80 Prozent. Jetzt noch bevor das Virus sich im Winter breit macht unter den Unwilligen noch viele abzuholen, sei in der Tat sehr schwierig, sagt Zbinden.

Es brauche eine differenzierte Berichterstattung, die mit wissenschaftlich fundierten Studien argumentiere und die nicht reisserisch wirke. Dies, weil viele der Ungeimpften von sich behaupten, selbst gut informiert zu sein. Viele hätten ihre Meinung bereits gemacht.

«Am meisten bringen wird die Zeit. Je mehr Zeit verfliesst, in der keine grossen Nebenwirkungen dazukommen, desto mehr werden Unentschlossene doch noch zu einer Impfung bereit sein.»