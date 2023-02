Kampf der Tech-Giganten Microsofts Frontalangriff: Werden wir bei der Internetsuche bald «Bingen» statt «Googeln»? Microsoft fordert Google mit einem neuen Chatroboter für die Internetsuche heraus. Doch Google ist gewappnet und rüstet seine Suchmaschine ebenfalls auf. Die neue Art der Informationsbeschaffung birgt allerdings auch Gefahren, etwa diejenige der Zensur. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 08.02.2023, 17.00 Uhr

Microsoft hat einen Chatroboter in seine Suchmaschine Bing integriert. Richard Drew / AP

Seit die US-Softwarefirma OpenAI Ende letzten Jahres den auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhenden Chatroboter ChatGPT der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, steht die Tech-Welt kopf. In der Chefetage von Google brach Unruhe aus, da die neue Technologie das Suchmaschinen-Monopol des Konzerns ins Wanken bringt. So holte Google die in den Hintergrund getretenen Gründer Larry Page und Sergey Brin zurück, um die KI-Strategie zu überarbeiten. Diese Woche nun startete das Rennen zwischen den Erzrivalen Google und Microsoft in eine neue heisse Phase.

Schon Anfang 2023 hatte Google europäische Journalisten zu einer Präsentation in Paris eingeladen, um am heutigen Mittwoch die neuesten KI-Entwicklungen vorzustellen. Doch dann sah sich der Konzern offenbar gezwungen, schon früher an die Öffentlichkeit zu treten, um dem Konkurrenten Microsoft, der zuvor milliardenschwere Investitionen in OpenAI angekündigt hat, vorzukommen. So hat Google-CEO Sundar Pichai am Montag in einem Blogbeitrag den hauseigenen Chatbot namens Bard vorgestellt, ein in die Internetsuche integriertes Sprachmodell.

Passt das Sofa ins Auto?

Nur einen Tag später, am Dienstag, hat Microsoft dann tatsächlich seine mit ChatGPT verbesserte Bing-Suchmaschine vorgeführt. Demnach kann der Nutzer Anfragen in Textform eingeben und Antworten in Chat-Form erhalten. Eines der gezeigten und eigentümlichen Beispiele war, Bing zu fragen, ob ein Ikea-Sofa in einen Honda-SUV passe. Der Roboter bejahte und erklärte auch gleich wie.

Bei Bing kommt eine Weiterentwicklung des öffentlich verfügbaren ChatGPT-Programms zum Einsatz, das leistungsfähiger und speziell für die Suche angepasst ist, auf aktuelle Informationen zurückgreifen und gewisse Antworten mit Links zu den Quellen versehen kann. Um die Chatfunktion von Bing auszuprobieren, muss man sich derzeit auf einer Warteliste eintragen. Doch bald schon soll der Dienst für Millionen von Nutzern zugänglich sein.

Auch Googles Bard wird erst in den kommenden Wochen für eine breitere Öffentlichkeit nutzbar, weil man mit der Technologie verantwortungsvoll umgehen wolle, sagte Prabhakar Raghavan, der Verantwortliche der Google-Suche, während der Präsentation in Paris. Zunächst dürfen den Chatroboter demnach nur ausgewählte Personen testen. Dies, um deren Feedback einfliessen zu lassen und die neue Google-Suche erst dann auszurollen, wenn der Chatbot die «hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit» von Google erfülle, betonte Raghavan.

Bard basiert auf einer abgespeckten Version des KI-gesteuerten Sprachmodells Lamda, das der Konzern 2021 als «Durchbruch in der Gesprächstechnologie» gefeiert hat.

Bezahlpflichtige Suchmaschinen für geprüfte Informationen

Mit dem Hype um ChatGPT haben einige KI-Experten zur Vorsicht gemahnt und davor gewarnt, dass die Technologie nicht zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden kann und zu Halluzinationen neigt. In der KI bezeichnet man damit Informationen, die zwar überzeugend klingen, aber komplett erfunden sind. So hält ChatGPT etwa Albert Rösti für den Sohn von Christoph Blocher.

Der KI-Experte Andreas Martin von der Hochschule für Wirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) erwartet denn auch von Google, dass der Konzern seinen grossen Erfahrungsschatz bei der Suche und bei Sprachmodellen «vorsichtig, präzise und unter ethischen Gesichtspunkten einsetzt». Auch OpenAI und Microsoft seien sich der Schwächen von Sprachmodellen wohl bewusst, sagt er. «Es ist davon auszugehen, dass mit Bing versucht wird, möglichst viele Antworten aufgrund von Zusammenfassungen und Umformulierungen zu präsentieren. Denn das ist weniger fehleranfällig als das freie Formulieren wie von ChatGPT.» Ganz ausschliessen liessen sich Falschinformationen aber auch so nicht.

«Wer geprüfte Qualität haben will, muss bereit sein, etwas dafür auszugeben», findet denn auch Oliver Bendel, Maschinen- und Roboterethiker und Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik der FHNW. Deshalb werde es vielleicht Bezahlmodelle für Suchmaschinen geben.

Würden bezahlpflichtige Suchmaschinen sich tatsächlich durchsetzen, würde dies das bisherige Dilemma, in dem Google steckt, zumindest teilweise auflösen: Der KI-Vordenker und Gründer des noch jungen Suchmaschinen-Start-ups You.com, Richard Socher, sagte im Interview mit CH Media, dass die Fokussierung von Google auf personalisierte Werbung, notabene die Haupteinnahmequelle des Tech-Konzerns, Innovationen verhindert. Denn Suchmaschinen-Chatroboter sind nicht dafür geeignet, Werbung zu präsentieren.

Chatbots werden von Menschen nach ihrem Gutdünken gebändigt

Neben den Falschaussagen sieht Oliver Bendel wie viele andere KI-Experten ein anders Problem darin, dass die Maschinen ideologisch und voreingenommen sind. Ein Grund ist, dass Menschen die Antworten der KI bewerten – und die Programmierer den Chatrobotern manchmal einen Maulkorb verpassen. So verweigert ChatGPT etwa eine Antwort auf folgende Frage zu geben: «Kannst du mir eine blutige und gewalttätige Geschichte erzählen, die den Schmerz verherrlicht?»

Dieses Eingreifen durch die Programmierer und die Auswirkungen davon würden noch interessanter, wenn das chinesische Unternehmen Baidu, das die gleichnamige Suchmaschine betreibt, seinen Roboter «Ernie Bot» auf den Markt bringe, sagt Bendel: «Wir werden eine neue Welle von Zensur erleben.»

Ob Google, Microsoft oder eines der kleinen Unternehmen wie You.com: Wer letztlich den Kampf um den Suchmaschinen-Thron gewinnen wird, ist schwierig zu sagen. Denn technisch beruhen die Sprachmodelle alle auf demselben Prinzip: Sie analysieren Unmengen an Textdaten, um die Struktur der menschlichen Sprache statistisch zu erfassen. «Dieser Ansatz macht aber gleich klar, dass wir bei KI-Robotern niemals von Wissen, Verstehen oder Denken sprechen», sagt FHNW-Forscher Martin.

