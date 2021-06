Junge Risikopersonen: Wie sie heute mit Corona umgehen

Pandemie Junge Risikopatienten: «Wir haben gelernt, mit den Ängsten zu leben.» Die Furcht vor Corona wälzte ihren Alltag um. Vor einem Jahr haben wir über drei junge Familien berichtet, in denen Risikopersonen leben. Wie geht es ihnen heute? Annika Bangerter 18.06.2021, 05.00 Uhr

Alexa bekam ein Stück Freiheit zurück. Corona bedroht das Mädchen doch nicht akut. Bild: zvg

Es war eine einschneidende Entscheidung für Antje. Kurz nachdem das Coronavirus in der Schweiz zu wüten begann, kündigte sie ihren Job. Per sofort. Denn ihre Tochter (4) leidet an zystischer Fibrose. Die unheilbare Stoffwechselkrankheit greift Lunge und Darm des Mädchens an. Entsprechend gross war damals die Sorge, dass sie schwer an Covid-19 erkranken könnte. Das Risiko, sich bei ihrer Arbeit in der Pflege mit dem Virus anzustecken, erschien Antje zu gross. Sie hängte ihren Beruf an den Nagel, um ihre Tochter zu schützen.

Sie und zwei weitere junge Familien berichteten im Frühjahr 2020 dieser Zeitung, wie das Coronavirus ihren Alltag umwälzte. Nicht, weil sie daran erkrankt wären. Sondern weil in ihrer Familie eine Person lebt, die zur Risikogruppe gehört. Anders als die Rentnerinnen und Rentner konnten sie sich als Familien nicht komplett isolieren.

Entsprechend lösten die Lockerungen nach der ersten Welle Ängste aus. Und die Wiedereröffnung der Schulen kam einem Kontrollverlust gleich. Denn sie sprengte die vermeintlich sichere Kapsel. Anders als in europäischen Nachbarländern trafen ihre Kinder fortan die Gspänli im Klassenzimmer. Und dies selbst, als die Fallzahlen in der Schweiz extrem hoch waren. Was bedeutete das für die Familien? Und wie stark prägt Corona heute – wo das alte Leben wieder in greifbare Nähe rückt – noch ihren Alltag

Kein Spielplatz und keine Freunde

Antje kündigte zu Beginn der Pandemie nicht nur ihren Job, die Familie zog sich auch sonst komplett zurück. Den Kontakt zu anderen Kindern mieden sie vorerst. «Die soziale Isolation zählen wir zu den schweren Momenten im vergangenen Jahr», sagt Antje. Dem Alter entsprechend hätten sie und ihr Mann den Kindern zwar erklärt, weshalb sie eine Zeit lang ihre Freunde nicht sehen und sich nicht frei auf den Spielplätzen bewegen durften. «Doch letztendlich änderte es nichts daran, dass unsere Kinder es sehr traurig fanden.»

Ein Stück Freiheit kam zurück, als die Familie im vergangenen Sommer erfuhr, dass die Tochter aufgrund ihres Alters und ihres bisher milden Krankheitsverlaufs der zystischen Fibrose nicht zur Hauptrisikogruppe gehört. Seit August besucht sie nun die Spielgruppe, ihr älterer Bruder die erste Klasse. «Die sozialen Kontakte wurden dadurch automatisch mehr. Neue Freundschaften haben sich gefunden und wurden auch mit einer gesunden Vorsicht ausgelebt», sagt Antje. Dies sei für die Kinder wichtig. Mit dem Wissen, dass ihre Tochter durch das Virus nicht akut bedroht ist, beschloss Antje vor kurzem, wieder in die Berufswelt einzusteigen. Allerdings sucht sie eine neue Stelle ohne engen Patientenkontakt.

Die Solidarität erlahmte im Herbst

Die Pandemie hat auch die berufliche Situation von Silvia Jauch (38) beeinflusst. Die Botschafterin der Rheumaliga ist von der Autoimmunkrankheit Psoriasis-Arthritis betroffen. Um ihre Krankheit im Schach zu halten, muss sie regelmässig Immunsuppressiva einnehmen und sich niedrig dosierten Chemotherapien unterziehen. Dies schwächt das Immunsystem jedoch gegenüber Infektionen wie dem Coronavirus.

Silvia Jauch, Botschafterin der Rheumaliga Bild: zvg

Die Pandemie hatte allerdings auch Vorteile für Jauch: «Neben allen Schwierigkeiten, die Corona brachte, profitieren gerade chronisch Kranke vom Homeoffice.» Für Selbstständigerwerbende wie sie seien etwa persönliche Treffen nicht mehr erforderlich, um einen Auftrag zu erhalten. Kräftezehrende An- und Rückreisen entfallen dadurch. Zudem muss Jauch sich nicht mehr erklären, weshalb sie zur Begrüssung keine Hände schütteln möchte. «Diese Entwicklung fördert die Chancengleichheit für chronisch kranke Menschen.»

Schwierig hat Silvia Jauch die Weihnachtszeit erlebt. Für sie war klar: An diesem Fest bleibt sie zu Hause. Sei doch nicht so kompliziert, klagten ­daraufhin einige Personen in ihrem Umfeld. Und schoben nach: Wir passen alle auf. «Während des ersten Lockdowns waren solche Aussagen undenkbar. Damals herrschte eine grosse Unterstützung, indem für Risikopersonen eingekauft wurde. Ab Herbst spürte ich von dieser Solidarität nichts mehr», sagt Jauch.

Entspannung brachte für sie erst die Impfung in diesem Frühjahr. Im Austausch mit anderen chronisch Kranken merke sie aber, dass die Angst vor dem Virus bereits wieder zurückkehrt. Wie lange hält der Impfschutz? Dieser Frage begegnet sie momentan häufig. Vorerst mag sich Jauch damit nicht auseinandersetzen. Sie freut sich auf den Sommer. Auf die Ferien, die endlich wieder möglich sind.

Gelernt, mit den Ängsten zu leben

Auch die Familie von Enrico (37) plant, zu verreisen. Vor einem Jahr erschien dem Asthmatiker das zu gefährlich. Selbst die Velotouren plante er so, dass er und seine Familie nur wenige Menschen kreuzten. Die Furcht vor dem Virus war über Monate hinweg ein treuer Begleiter. Das gehört der Vergangenheit an. «Wir haben gelernt, mit den Ängsten zu leben. Die Abschottung konnten wir auf Dauer nicht aufrechterhalten. Wir realisierten, dass wir sonst das Leben verpassen», sagt Enrico.

Die Familie begann, wieder Freunde zu treffen. Draussen im Wald oder auf der Terrasse. Seit es die Schnelltests gibt, laden sie auch mal Bekannte ins Haus ein. Aber nur jene, die ihrerseits wenig Menschen treffen. Vorsichtig ist der Asthmatiker geblieben. Gehen er oder seine Frau einkaufen, desinfizieren sie danach das Lenkrad des Autos. Trotzdem kehrte die Angst noch mal mit aller Wucht zurück: Eine Kollegin von Enrico wurde im Winter positiv getestet, kurz nachdem sie ihn getroffen hatte. «Die folgenden Tage waren die schlimmsten im vergangenen Jahr», sagt er.

Doch Enrico hatte Glück und steckte sich nicht an. Auch die Familien von Antje und Silvia Jauch blieben vom Coronavirus verschont.