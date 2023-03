Messer-Mord in Deutschland: Wieso Kinder töten

Kinderforensik Wenn Kinder andere Kinder töten: Wie lassen sich solche Taten erklären? Ein schwer fassbares Tötungsdelikt hat Deutschland erschüttert: Zwei Mädchen stachen mit einem Messer auf die zwölfjährige Luise ein, bis diese verblutet. Was die Wissenschaft über Kinder weiss, die Morde begehen. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 15.03.2023, 17.00 Uhr

Blumen und Kerzen am Fundort des getöteten Mädchens Luise. Bei der Obduktion der Leiche sind zahlreiche Messerstiche festgestellt worden. Bild: Roberto Pfeil / dpa

Am vergangenen Wochenende wurde ein zwölfjähriges Mädchen, Luise, in einem Waldstück in Deutschland tot aufgefunden, verblutet. Es war ein Tötungsdelikt, die Täterinnen hatten gestanden: Die zwei Mädchen im Alter von zwölf und dreizehn Jahren haben Luise erstochen. Das Tatmotiv ist unklar, vermutet wird ein Racheakt.

«Die Tat ist sehr aussergewöhnlich, mit gleich zwei Täterinnen in diesem jungen Alter», sagt Fabian Ilg, Geschäftsleiter der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP). Ein ähnlicher Fall in diesem Ausmass sei ihm nicht bekannt. Er vermutet aber, dass es sich bei der tödlichen Messerattacke nicht einfach um eine Tat aus dem Affekt heraus handelt. «Es dürfte bei den Mädchen, die die Tat begangen haben, eine mentale Bereitschaft gegeben haben – eine Auseinandersetzung und Planung für die Tat. Denn das Messer musste bereits zu Hause eingepackt werden und dann auch noch gezückt und schliesslich benutzt werden.»

Immer mehr Jugendliche tragen Messer mit sich

Fabian Ilg hält fest, dass solche Einzeltaten schwer zu verhindern seien. Dennoch liesse sich mit Sensibilisierungsmassnahmen viel zur Prävention beitragen. «Es geht darum, die verschiedenen Eskalationsstufen zu bemerken, um frühzeitig einschreiten zu können», sagt er. «Ich kenne die Vorgeschichte zur Tat in Deutschland nicht. Aber vielleicht gab es Anzeichen eines sich verschärfenden Konflikts oder es gab Bedrohungen oder Erpressungen.» Bemerke man solche unguten Entwicklungen, sollte man als Lehrperson, Klassenkameraden oder Eltern möglichst früh Hilfe beiziehen. Gerade in Zeiten von Hassreden in den sozialen Medien und Gruppenchats sei es wichtig, Kinder und Jugendliche hierfür vermehrt zu sensibilisieren.

Die SKP plant in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien derzeit auch konkrete Präventionsmassnahmen zu Delikten mit Messern. Denn diese nehmen nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz zu. Das zeigte eine Studie von letztem Jahr, die der Soziologe Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), durchgeführt hat.

Baier untersuchte dafür die Zunahme der Jugendkriminalität in der Schweiz, die im Lauf der vergangenen Jahre bei den 10- bis 14-Jährigen gar noch stärker angestiegen als bei den 15- bis 17-Jährigen. Schwere Körperverletzungen und Raubtaten nahmen in besonderem Masse zu, und es sei beachtenswert, dass Delikte häufiger würden, die in Gemeinschaft mit anderen verübt werden, hält Baier fest. Und: Der Anstieg der Jugendgewalt werde von einem zunehmenden Einsatz von Messern begleitet.

In einer Befragung an Schulen im Kanton Zürich, an der 2000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren teilnahmen, gaben 5 Prozent an, dass sie in den zurückliegenden zwölf Monaten mindestens einmal von anderen Personen mit einem Messer bedroht worden seien. 20 Prozent der männlichen Befragten gaben zudem an, mindestens hin und wieder ein Messer mit sich zu führen, bei den Teilnehmerinnen waren es immerhin 9 Prozent.

Wie Baier weiter berichtet, ging ein höherer Alkoholkonsum sowie Konsum anderer Drogen mit häufigerem Messertragen einher. Auch Opfer von Cyberbullying bewaffneten sich eher mit Messer. Wer Freunde hat, die oftmals Messer bei sich tragen, nimmt der Studie zufolge zudem eher selbst ein Messer mit.

Morde von Kindern gibt es äusserst selten

Aber auch wenn es zu Messerattacken oder anderen Handgreiflichkeiten kommt: Einen Mord verüben Jugendliche oder erst recht Kinder äusserst selten. Deshalb gibt es auch keinen soliden Wissensstand, um die schrecklichen Ereignisse zu erklären. Dennoch versuchten dies Alexander McCall Smith, emeritierter Professor für Medizinrecht an der Universität Edinburgh, und die Kinderpsychiaterin Sula Wolff in einem Artikel in der medizinischen Fachzeitschrift «BMJ». Demnach ähnelten sich untereinander Kinder, die Morde begehen, in gewissen Punkten. Sie seien alle schwer gestört, hätten eine schlechte Impulskontrolle, versagten in der Schule und schwänzten diese oft. Auch Trennungsangst, Einnässen und Depressionen scheinen bei Kindern, die Morde begehen, häufiger vorzukommen.

Zudem hätten sie schwerwiegende familiären Probleme erlebt: häusliche Gewalt, Vernachlässigung, Kindsmissbrauch, Drogenmissbrauch, Depressionen der Mutter und Abwesenheit der Väter.

Wie die Psychologen David Shumaker und Ronald Prinz von der University of South Carolina in einer anderen Studie betonen, sei es aber wichtig festzuhalten, «dass viele, wenn nicht sogar die meisten vorpubertären Jugendlichen, die familiärer Gewalt, unzureichender Erziehung und ähnlichen Widrigkeiten ausgesetzt sind, keinen Mord begehen». Die schwierigen familiären Verhältnisse könnten demnach das mörderische Verhalten begünstigen, sagten aber nichts darüber aus, warum ein Kind einen Mord begeht und viele andere nicht.

Laut Forschenden McCall Smith und Wolff deuten Beobachtungen zudem darauf hin, dass straffällig gewordene Kinder mit angemessener Betreuung und psychiatrischer Behandlung gut zurechtkämen und im späteren Leben nicht rückfällig würden.

In der Schweiz sind schon Zehnjährige strafmündig

Auch die beiden Mädchen aus Deutschland, die Luise ermordet hatten, befinden sich derzeit in einem «geschützten Bereich», hiess es am Dienstag an einer Medienkonferenz. Weil sie unter vierzehn Jahre alt sind, können sie in Deutschland nicht zu einer Strafe verurteilt werden.

Polizisten stehen am 12.3.2022 in der Nähe des Fundorts der Leiche des zwölfjährigen Mädchens. Bild: Andreas Trojak / wirSiegen.de

In der Schweiz ist dies anders: Kinder sind hierzulande bereits ab zehn Jahren strafmündig und können aus strafrechtlicher Sicht in die Verantwortung gezogen werden. Für sie gilt das Jugendstrafrecht. Bei diesem steht nicht die Bestrafung im Vordergrund, sondern die Prävention. Es geht also darum, bei den Täterinnen und Tätern ein Umdenken zu erwirken.

Es gibt dabei verschiedene Formen von Strafen, die angeordnet werden können. Dazu zählt ein Arbeitseinsatz in sozialen Einrichtungen. Bei unter 15-Jährigen darf der Einsatz höchstens zehn Tage betragen, bei älteren bis zu drei Monate. Ebenfalls erst ab 15 Jahren dürfen Geldstrafen oder ein Freiheitsentzug verordnet werden.

Neben Strafen besteht auch die Möglichkeit für erzieherische Massnahmen. Infrage kommt beispielsweise, dass Eltern in der Erziehung unterstützt werden oder die Kinder eine ambulante oder stationäre Behandlung erhalten.