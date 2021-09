Streit mit der besten Freundin: Wie soll es weitergehen?

Interview Was tun bei Krach mit der besten Freundin oder dem besten Freund? «Machen Sie den ersten Schritt!» Freundschafts-Experte Steve Stiehler über Streit, warum Corona für Beziehungen so schwierig ist und wie wir uns wieder versöhnen können. Anna Miller Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Kommt nicht selten vor: Streit mit einer guten Freundin. Christof Schuerpf / KEYSTONE

Ich habe mich mit einer Freundin verkracht.

Steve Stiehler: Das tut mir leid.

Mir auch, vor allem, weil das blöd gelaufen ist. Ich habe ihr die Wahrheit an den Kopf geworfen und dachte, ich mache ihr damit einen Gefallen. Offenbar wollte sie sie nicht hören.

Steve Stiehler, Experte für Zwischenmenschliches. PD

Das ist sehr gut möglich. Freundschaften dienen auch nicht in erster Linie dazu, sich die Wahrheit um jeden Preis anhören zu müssen.

Nicht?

Nein. Es kann also durchaus sein, dass Sie mit Ihrer Einschätzung sogar Recht haben. Aber das ist nicht der Punkt. Wir sind in anderen Beziehungen, vor allem in der Liebe, sehr vielen Rollenzwängen ausgesetzt. Wir müssen eine gute Mutter, ein guter Sexualpartner sein, uns ständig mit dem anderen auseinandersetzen. In Freundschaften kann ich einfach sein, wer ich bin. Freundschaft muss nicht immer Wachstum bedeuten, sondern kann auch mal ein Ruhepol sein, ein Ort, wo man nicht kämpfen muss.

In vielen meiner Freundschaften aber ist genau diese Art von intimem Feedback gern gesehen. Ich würde fast sagen: Voraussetzung für Intimität.

Wenn Sie sich innerhalb der Freundschaft darauf geeinigt haben, dann passt das auch so und wird auch nicht zu einem Konflikt führen. Konflikte entstehen immer dann, wenn mit einer Erwartung gebrochen wird. Wenn man ins Gärtchen des anderen trampt, obwohl – vielleicht über Jahre – unausgesprochen klar war, dass über dies oder jenes nicht gesprochen wird. Jede Freundschaft kennt solche Tabuzonen.

Ist das nicht negativ? Sollte man in einer Freundschaft nicht alles sagen können?

Nein, denn bei genauerem Hinsehen hat jede Freundschaft ihre Bereiche, die ausgeklammert werden. Das unterstützt sogar ihre Stabilität. Deshalb ist sie oft langlebiger und stabiler als eine Partnerschaft. Weil eben nicht so viele Überschneidungen stattfinden müssen.

Was hält eine Freundschaft denn idealerweise aufrecht?

Gegenseitiges Vertrauen und eine stabile Basis. Kommt es zu einem schwereren Konflikt, der wie aus heiterem Himmel ausbricht, hätte ich auch gesagt: Dann kennt man die Person noch nicht gut genug. Ist noch nicht genug eingespielt. Vor allem in der Anfangsphase einer Freundschaft braucht es deshalb mehr Investition. Damit man über gemeinsame Erlebnisse und Zeit eine Basis aufbauen kann. Mit der Zeit braucht es das weniger. Deshalb fühlt es sich bei alten Freunden manchmal so an, als habe man sich gestern erst gesehen, obwohl das letzte Treffen ein Jahr her ist.

Die Coronakrise hat nun aber gezeigt, dass langjährige Freundschaften plötzlich auseinanderbrechen. Was ist hier los? Haben sich diese Menschen alle nicht gut genug gekannt?

Diese Situation, in der wir gerade stecken, ist insofern einzigartig, als dass von jedem Menschen eine Positionierung verlangt wird. Man kann sich zur Impfung, zum Zertifikat, zur Ansteckungsrate ja nicht nicht positionieren. Somit kommen plötzlich Themenbereiche in Freundschaften hinein, die da gar nicht reingehören. Plötzlich müssen wir politische Haltungen offenbaren. Das macht die Freundschaft fragiler.

Wenn ich Sie richtig verstehe, passiert durch Corona genau das, was eine Freundschaft normalerweise erfolgreich umschifft: Themenbereiche ausklammern, um die Beziehung zu stabilisieren.

Genau. Bisher war es ja so, dass beispielsweise zwei Freunde völlig unterschiedliche politische Ansichten hatten, diese Tatsache in ihrer Freundschaft aber kaum eine Rolle spielte oder sich zumindest nicht bemerkbar machte. Jetzt ist von Aussen alles politisiert worden.

Wie kann man eine Beziehung retten, die unter dem Coronathema leidet?

Man muss sich die Frage stellen, ob der scheinbare Konfliktbereich es wert ist, die ganze Freundschaft in Frage zu stellen. Oder ob die Beziehung doch eine andere Funktion erfüllt. Wie gesagt, es liegt in der Natur der Freundschaft, dass sie heterogener sein darf als andere Formen von Beziehungen.

Wann ist es Zeit, mit einer Freundschaft zu brechen?

Das ist eine schwierige Frage, da sie sehr individuell ist. Grundsätzlich brechen Freundschaften auseinander, wenn ein Verrat vorliegt. Beispielsweise, wenn Geheimnisse weitererzählt werden. Gerade, weil Freundschaft ein sehr freiwilliger Prozess ist, ist sie auch fragil. Viele Freundschaften enden ja auch gar nicht. Sie schlafen bloss ein. Diese sogenannten ruhenden Freundschaften können nun für viele Leute eine neue Chance bieten, sie zu reaktivieren.

Und wenn ich mich versöhnen will?

Dann machen Sie den ersten Schritt! Freundschaften gehen oft an kleineren Konflikten zugrunde, weil keiner den ersten Schritt macht. Melden sie sich also und schlagen Sie etwas Unverfängliches vor. Knüpfen Sie dort an, wo Sie gemeinsame Schnittpunkte haben. Und dann schauen Sie weiter.

