INTERVIEW «Steingarten, Luxusgrill und englischer Rasen haben nicht viel mit Natur zu tun» – Appenzeller Landschaftsarchitektin über sinnvolle Gärten Monika Pearson (62) hat sich im appenzellischen Rehetobel ein grünes Paradies geschaffen. Im Gespräch erzählt die Landschaftsarchitektin, warum uns Gartenarbeit Demut und Geduld lehrt. Und sie erklärt die ersten Schritte für einen ökologischen Garten. Martin Oswald 16.04.2021, 05.00 Uhr

Monika Pearson vor ihrem Heidenhaus in Rehetobel. Bild: Michel Canonica

«Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum.» - Dieter Kienast, Schweizer Landschaftsarchitekt

Wird man ein besserer Mensch, wenn man gärtnert?

Monika Pearson: Nein, du wirst kein besserer Mensch. Du wirst vielleicht ein bescheidenerer Mensch, weil du mehr und mehr merkst, wie grossartig die Natur ist und wie sie funktioniert.

Wie meinen Sie das?

Du tauchst in die Natur ein, du nimmst dir Zeit, du trittst in einen Dialog und zwar ganz im Stillen. Du beobachtest und merkst, wie vielschichtig die Natur ist. Du siehst, wenn eine Knospe aufgesprungen ist, wie sie Insekten anzieht – und im Herbst erntest du einen Apfel. Das wird uns alles geschenkt, lauter kleine Wunder. Das ist sehr erfüllend. Du merkst aber auch, wie stark und zugleich zerbrechlich die Natur ist.

Gärtnern ist aber vor allem eines: Arbeit, das wollen sich immer weniger antun.

Ja, wenn ich als Landschaftsarchitektin auf die Welt schaue, stelle ich fest: Die Natur kommt immer erst am Schluss. Es ist alles auf Gewinn und Rendite ausgerichtet, und ums Haus herum gibt es im besten Fall noch einen Steingarten. Wir haben uns stark entfremdet von der Natur.

Die Hobbymärkte haben Hochbeete zwar hip gemacht, aber auch da geht es letztlich um Konsum und den raschen Erfolg.

Zur Person Monika Pearson, Landschaftsarchitektin Aufgewachsen im Tessin und St. Galler Rheintal, studierte sie nach der Matura, die sie in Trogen AR absolvierte, 1980 Landschaftsarchitektur in den USA. Seit 15 Jahren führt sie ein eigenes Büro ( Webseite ) in Rehetobel und plant Freiräume für private Kunden und die öffentliche Hand. Die Wirkung von Freiräumen auf den Menschen fasziniert sie immer wieder – sei dies im urbanen oder eher im ländlichen Umfeld. «Eine kostbare Resource, mit der es sorgfältig umzugehen gilt». Deshalb liegt ihr die Beziehung zwischen Mensch und Natur besonders am Herzen. Monika Pearson engagiert sich im Heimatschutz und war bis vor kurzem im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur. In Ihrer Freizeit legt die Landschaftsarchitektin gerne in ihrem eigenen Garten Hand an. Ein Hobby, das sie seit ihrer Kindheit betreibt – Ihr Garten ist ihr Labor, endloses Lernfeld und vor allem ein Ort voller Schönheiten, die es immer wieder zu entdecken gibt. Das ist Nahrung für Herz und Seele.

Gemüse aus dem Hochbeet ist sicher nicht die Krönung, aber immerhin ein Anfang. Was macht denn einen ökologisch sinnvollen Garten aus?

Sicher keine Rattanmöbel und ein Luxusgrill aus dem Supermarkt - und auch kein Steingarten. Ein guter Garten bedeutet, Räume zu schaffen, wo Dinge wachsen und gedeihen können. Nichts spritzen, nur bedingt düngen, ein eigener Kompost und diesen wieder in den Kreislauf einbringen. In einem ökologischen Garten hat es alle Stufen, vom untersten Bodendecker über Hecken bis zum Baum - und zwar vorwiegend einheimische Arten. Das alles muss wachsen und sich entwickeln.

Das ist ein Prozess und entsteht nicht von heute auf morgen.

Sie liebt es, über Gärten und Gärtnern zu sprechen: Monika Pearson an ihrem Esstisch. Bild: Michel Canonica

Und womit fängt man an?

Gärten widerspiegeln ja den Charakter von uns Menschen. Der erste Schritt ist erst mal, dass man sich löst vom perfekt herausgeputzten Vorzeigegarten. Indem man vielleicht den Rasen nicht ständig mäht, damit Blumen wachsen und Insekten kommen können. Weniger machen ist manchmal mehr.

Einfach nichts machen?

Mal bewusst Ecken schaffen, wo man die Dinge gedeihen lässt. Einen Haufen mit Ästen liegen lassen, damit Tiere ein Zuhause finden. Das Element Wasser irgendwo integrieren, zum Beispiel das Dachwasser irgendwo sammeln.

Aber mit Thujahecke und englischem Rasen ist natürlich tote Hose.

Ein Garten bereitet Freude für ein paar wenige Augenblicke im Jahr, wenn im Frühling die Kirschblüten rosa sind, wenn Früchte oder Beeren reif sind oder wenn sich die Blätter im Herbst gelb und rot färben. Aber die meiste Zeit ist ein Garten einfach unvollendete Arbeit.

Das sind schon einmal drei Dinge, und es gibt noch so viel mehr. Zum Beispiel auch im Garten spielen, draussen essen, die Abendsonne geniessen mit Freunden. Ein Garten ist nie fertig, das stimmt, und Gartenarbeit ist manchmal sehr streng. Man darf das aber nicht als Arbeit betrachten, auch wenn man mal Rückenweh bekommt. Selbst beim Rasenmähen kann man etwas seinen Gedanken nachhängen und entspannen. Und man ist an der frischen Luft. Ich bin immer glücklich, wenn ich im Garten bin.

Ist ein Garten letztlich eine Lebensschule?

Es braucht viel Geduld. Vor allem, wenn man in der Höhe wohnt wie ich hier in Rehetobel auf 1000 Metern. Da kommt plötzlich wieder der Schnee, wenn bereits die ersten Pflanzen blühen. Oder neulich kam ich eines Morgens aus dem Haus und sah, dass mein ganzer Fenchel lahm ist. Ich zog einen aus der Erde und musste feststellen, dass Mäuse die Wurzeln abgefressen hatten. Aber das ist eben die Natur, sie lehrt mich Ehrfurcht. Doch manchmal werde ich eben auch mit Gemüse belohnt, mit einem unvergleichbaren Gout, wie du ihn niemals schmeckst, wenn gedüngt und gespritzt wird. Dann werde ich für all meine Arbeit belohnt.

Bild: Michel Canonica

Wie hat sich Ihre Beziehung zur Natur über die Jahre verändert?

Ich habe früh mit Gärtnern begonnen. Meine Eltern haben mir ein kleines Stück Erde geschenkt, zwei mal zwei Meter. Und dort habe ich Radieschen gepflanzt und Freude daran bekommen. Heute erlebe ich die Natur viel bewusster, auch intensiver, und ich kann immer Kraft schöpfen in ihr oder mich beruhigen. Ich dachte früher, irgendwann muss ich alles über die Pflanzen wissen, aber das wird nie der Fall sein. Ich habe gelernt, was Pflanzen brauchen, wo sie zur Geltung kommen. Und dass man nicht gegen die Natur ankämpfen soll. Brennnesseln zum Beispiel, die lasse ich inzwischen bewusst stehen, weil sie wichtig sind. Das meiste Unkraut ist gleichzeitig auch ein tolles Heilkraut, nur wissen das viele nicht.

«In seiner Beziehung zum Garten drückt der Gärtner auch sein Verhältnis zur Welt aus. Der Gärtner könnte im besten Fall mit der Welt im Ganzen so wohlwollend und vorausplanend umgehen wie mit seinem Garten. Das wäre eine Philosophie des Gärtnerns, in der der Gärtner seine kleinen Erkenntnisse aus dem Garten auch auf andere Lebensbereiche überträgt und in die Welt mitnimmt. So wird – frei nach dem französischen Landschaftsarchitekten Gilles Clément – jeder verantwortlich lebende Mensch zum Gärtner, und alle Menschen werden so Bewohner eines einzigen Gartens.» - Blanka Stolz, Herausgeberin von «Die Philosophie des Gärtnerns»

Monika Pearson, Sie plädieren dafür, dass sich Mensch und Natur wieder als Einheit verstehen. Auf dem Land ist diese Einheit einfacher herzustellen, aber wie funktioniert das in urbanen Räumen, in der Stadt?

Das funktioniert in der Stadt mitunter sogar fast besser als auf dem Land. Menschen in der Stadt haben ja oft Freude an Bepflanzung. Man fängt wieder an, Bäume zu pflanzen. Ich habe das Gefühl, dass in der Stadt heute mehr für die Natur getan wird als auf dem Dorf. In Zürich gibt es Genossenschaftssiedlungen, die bewusst grüne Konzepte haben. Dieses Verständnis fehlt hier vielerorts. Es gibt all diese Industriezonen, da könnte man so viel machen, zum Beispiel Alleen pflanzen. Wenn man denkt, was so ein Baum für uns leistet. Man könnte Dächer begrünen, Bienenstöcke aufstellen, der Natur auch etwas zurückgeben, nicht immer nur wegnehmen.

Was kann man konkret machen, wenn man nur einen kleinen Balkon hat?

Auf neun von zehn Balkonen sehe ich Abfallsäcke oder Kleiderständer, nur einer ist jeweils grün. Dabei wären Kübelpflanzen mit Kräutern super zum Kochen. Aber da zeigt sich, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert: Man konsumiert auf der Strasse, es muss schnell gehen. Wir müssten uns wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge nehmen, ein schönes Zuhause machen, zusammen kochen und essen. Man kann sich auch im Block zusammenschliessen, einen Gemeinschaftsgarten anlegen oder Wildblumen säen. Es braucht nur etwas Engagement und Kreativität. Eine schöne Umgebung lohnt sich. Sie tut den Menschen gut.

Der naturbelassene Garten, für Monika Pearson ein Ort, um Energie zu tanken. Bild: Michel Canonica

Haben Sie noch unerfüllte Gartenträume?

Mein Garten ist nie fertig. Gerne würde ich eine Trockensteinmauer anlegen, vielleicht mal noch ein kleines Treibhaus bauen oder Hühner halten. Es macht mich aber schon sehr glücklich, die Veränderungen im bestehenden Garten zu beobachten, wenn Bereiche verwildern, vermoosen, das liebe ich. Mein Traum ist es, immer noch mehr zu lernen über die Natur, und das möglichst lange. Und ich möchte noch ganz viele Anlagen gestalten, bei Industriegebäuden, in Siedlungen, und dort die Menschen wieder in Berührung bringen mit der Natur.