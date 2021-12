Interview Schiffe werden immer grösser und luxuriöser – wie der Chef Europas grösster Kreuzfahrt-Reederei den Kurs verteidigt Trotz Pandemie und Klimawandel lanciert die Schweizer Reederei MSC ein noch luxuriöseres Schiff. Für Präsident Pierfrancesco Vago ist das kein Widerspruch. Bis 2050 soll das Unternehmen CO2-neutral werden. Doch wie? Interview: Roland Itten Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Eine schwimmende Stadt: Die «Virtuosa», das grösste und luxuriöseste Schiff der MSC, wurde eben getauft. Bilder: Andrea Bartlome

Es ist halb 3 Uhr morgens, das 331 Meter lange Schiff gleitet lautlos durch die warme Nacht. Leuchtender Sternenhimmel über dem Persischen Golf. Kein Motorenlärm. Nur das rhythmische Rauschen der Bugwellen, 45 Meter weiter unten. Das Promenadendeck vereinsamt, die allermeisten der 5000 Passagiere schlafen. Vor ein paar Stunden haben wir Abu Dhabi verlassen. Mit Kurs auf Doha (Katar): auf der «Virtuosa» – dem neusten und bislang nachhaltigsten Passagierschiff der Mediterranean Shipping Company (MSC). Einem Schweizer Familienunternehmen mit Sitz in Genf.

Am Freitag, 26. November, sind wir in Dubai an Bord gestiegen. Strenges Covid-Sicherheitsprotokoll. Doppelt geimpft, vor dem Einschiffen zusätzlich negativ getestet. Haben im Hafen Port Rashid die Taufzeremonie des neuen Riesen miterlebt. Mit eindrücklicher Lichtershow, im Beisein von Taufpatin Sophia Loren, der legendären italienischen Filmschauspielerin. Und Pierfrancesco Vago, dem Präsidenten von MSC, Europas grösster Kreuzfahrt-Reederei, und Chef von weltweit 100000 Mitarbeitenden. Diesen werden wir gleich zum Gespräch treffen.

Der Weg dorthin – Eleganz und Superlative: gepflegte Decks, vorbei an Pools, weichen Liegen, Screens. Weiter durch den grossen Sportkomplex, den SPA. Durch stilvolle Restaurants, Theater und Konzertsäle. Dann glitzernde Swarovski-Treppen, direkt über dem Pianisten am schwarzen Flügel. Und dann, zum Schluss, durch die 91 Meter lange, mediterrane Promenade. Mit atemberaubendem LED-Himmel – das Herz des Schiffes. Hier reihen sich Boutiquen und lebhafte Bars aneinander. Doch es herrscht kein Gedränge. 5000 Passagiere verteilen sich auf der «Virtuosa» bestens. Wir nehmen den Lift, direkt auf Deck 19. In der Jazz-Lounge begrüsst uns der «Capo» Vago mit einem herzlichen «Hello», lässt Kaffee mit Kuchen servieren.

Pierfrancesco Vago, Sie haben dieses Schiff vor vier Tagen getauft. Wie fühlen Sie sich?

Pierfrancesco Vago: Wenn wir ein neues Schiff taufen, berührt mich das immer sehr. Ein emotionaler Moment. Erst recht vor dem Hintergrund der Pandemie.

Wie erlebten Sie den Frühling 2020, als Ihre Schiffe «isoliert» weltweit an den Hafenmolen lagen?

Das waren die schlimmsten Momente in der Geschichte unseres Unternehmens. Auch für mich. Unsere Sorge galt zuerst den Passagieren, die – wie etwa auf der MSC Magnifica – vor Australien blockiert waren. Viele Länder hatten sofort die Grenzen geschlossen. Wir stellten umgehend eine starke Taskforce zusammen. Ziel: Wie bringen wir unsere Gäste in ihre Heimatländer zurück? Wir schafften es relativ schnell. Auch wenn die «Magnifica» erst am 23. April zurück in Marseille war.

Pierfrancesco Vago

führt 100 000 Mitarbeitende und sieht sich als Präsident eines Familienunternehmens. Bilder: Andrea Bartlome

Schlimm war die Zeit für die Besatzungen: Zehntausende Mitarbeiter waren weltweit lange auf den Schiffen gefangen.

Ja, das war hart. Das Wohl unserer Crews, die Mitarbeiter zu ihren Familien zurückzubringen, war eine riesige Herausforderung. Ihre Länder waren mittlerweile alle geschlossen, der Flugbetrieb fast gänzlich eingestellt. Aber wir haben in unseren Büros in Genf und den weltweiten Filialen rund um die Uhr gearbeitet. Wochenlange Verhandlungen mit Behörden und Regierungen geführt. Und haben es geschafft.

Wie nahe ist man in so einem Moment bei den eigenen Leuten?

Sehr nah. Wir standen mit allen, die an Bord bleiben mussten, in regelmässigem Kontakt. Wir berieten sie persönlich in Sicherheitsfragen, informierten ständig über veränderte Situationen. Und boten sofort zusätzliche Unterstützung an, auch psychologische. Wir brachten sie alle gesund zu ihren Familien zurück, das hat uns allen zusätzliche Kraft verliehen. Jeder Einzelne, jede Einzelne ist bei der MSC-Familie geblieben.

Sie sprechen von der «MSC-Familie». Wie schafft man das, 100 000 Beschäftigten ein Familiengefühl zu vermitteln?

Die MSC ist ein Familienunternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Teil davon, wir fühlen uns jedem einzelnen verpflichtet. Die Eigner-Familie Aponte und das Topmanagement leben das jeden Tag vor. Das spüren unsere Mitarbeitenden. Denn ein Familienunternehmen ist immer näher an den Beschäftigten als ein Unternehmen, das von Stakeholdern vorab profitorientiert geleitet wird. Bei uns herrscht eine andere Philosophie.

Sie sind ja auch profitorientiert, was ist denn Ihre andere Philosophie, und wie vermitteln Sie diese?

Wir vermitteln ihnen täglich unsere Werte von Respekt und Teamwork. Dass sie bei uns wachsen können, dass alle – unabhängig von ihrer ursprünglichen Ausbildung – die gleichen Aufstiegs- und Karrierechancen haben.

Ein junger indischer Mitarbeiter, der Decks schrubbt, ein philippinischer Steward, ein balinesischer Kellner können es also bis zum Offiziersrang schaffen?

Ja, das können sie. Mit Engagement, guter Qualifikation und internen Weiterbildungen. Das hat System bei uns.

Wie sicher sind Sie, dass MSC im hart umkämpften Kreuzfahrtgeschäft in 50 Jahren immer noch ein «Family Business» ist?

(lächelt)

Zu 100 Prozent! Weil wir Spezialisten sind und unser Geschäftsmodell stimmt. Zusammen mit der Cargo- und Kreuzfahrtschifffahrt und den Tochterunternehmen ist MSC weltweit führend.

Wie sieht denn die Welt des Kreuzfahrens in 25 Jahren aus?

Kreuzfahren hat eine grosse Zukunft. Das Cruisen ist als Ferienerlebnis unvergleichlich. Denn nirgends erhalten Sie als Gast so viel für Ihr Geld wie auf einem Kreuzfahrtschiff. All die Erlebnisse, die Städte, die Sie besuchen, die Qualität des Essens, der Service, die Unterhaltung, die tollen Shows. Ganz unabhängig von Ihrem Budget, der gebuchten Klasse oder Kabine. Ein einmaliger Luxus.

Sie bauen das Unternehmen trotz unsicherer Zeiten weiter aus, haben gerade vier weitere grosse Schiffe bestellt. Vier kleinere Explora-Luxusliner sollen das Angebot abrunden. Finanziell nicht ein zu grosses Risiko?

Nein. Wir adaptieren uns an die Bedürfnisse des Marktes. Weltweit gibt es eine Milliarde Menschen der gutverdienenden Mittelklasse – sie sind unser grosses Potenzial.

Aus der Mittelschicht gibt es oft Kritik am Schadstoffausstoss der Kreuzfahrtindustrie...

Wir verstehen diese Kritik. Zwar produziert die weltweite Schifffahrt nur gerade drei Prozent des gesamten CO2-Ausstosses. Aber unser Ziel ist klar definiert: Bis 2050 werden unsere Schiffe null Prozent C02-Ausstoss haben. Übrigens: 5000 Strandurlauber auf Mallorca, in Thailand oder der Karibik verursachen mehr C02 als bei uns auf dem Schiff.

Das tönt jetzt etwas aus der Hüfte geschossen. Inwiefern?

Weil es in den meisten grossen Hotels kein effizientes CO2- und Abfallmanagement gibt. Keinen Wirtschaftskreislauf. Keine Kontrolle. Ob bei der Wasserrückgewinnung oder anderen Emissionen. Wir hingegen haben uns für eine nachhaltige Reise entschieden. Wir werden die innovativsten Schiffe bauen, den CO2-Ausstoss auf null bringen, mit modernster Umwelttechnologie. Dafür investieren wir bereits sehr viel Geld, mehr als andere Reedereien. Auch das macht uns führend. Notabene als Schweizer Unternehmen, mit viel Schweizer Know-how.

Wie nachhaltig ist die «Virtuosa»?

Sie verfügt über einige der fortschrittlichsten Technologien, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind: hybride Abgasreinigungssysteme, katalytische Reduktionssysteme, Abwasseraufbereitungsanlagen, einen Landstromanschluss. Und ein Unterwasserlärm-Managementsystem, das akustische Auswirkungen auf die Meeresfauna minimiert.

