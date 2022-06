Der Kampf gegen Putin: Pussy Riot-Aktivistin im Interview

Interview Pussy Riot-Aktivistin in der Schweiz: «Unsere Äusserungen gelten in Russland als ­Verbrechen» Olga Borisova musste Russland verlassen, weil sie gegen den Krieg in der Ukraine protestierte. Sie ist Mitglied von Pussy Riot und tritt mit dem Punk-Kollektiv in Basel auf. Annika Bangerter 2 Kommentare 13.06.2022, 05.00 Uhr

Das feministische Punk-Performance-Kollektiv Pussy Riot tourt momentan durch Europa mit einer Anti-Kriegs-Tournee. Estela Silva / EPA EFE / KEYSTONE

Wer sich gegen den Krieg in der Ukraine auflehnt, muss in Russland mit scharfen Strafen rechnen. Viele kritische Russinnen und Russen haben ihr Land deshalb verlassen. So auch Mitglieder des Punk-Performance-Kollektivs Pussy Riot. Drei von ihnen touren mit einem Anti-Kriegs-Programm durch Europa. Morgen Dienstag spielen sie in Basel. Ein Gespräch mit Olga Borisova über Frauenrechte, ihre Flucht nach Georgien und das offizielle Russland, das sie auch im Ausland genau beobachtet.

Ihr spielt am Tag des Schweizer Frauenstreiks in Basel…

Oh, wirklich? Das ist ja grossartig! Ich wusste nicht, dass wir gerade an diesem Tag auftreten. Das ist sehr symbolträchtig.

Was ist Ihre Botschaft speziell an die Zuschauerinnen Ihrer Performance?

Zunächst einmal ist es wichtig, zu betonen, dass Pussy Riot eine feministische Bewegung ist. Wir kämpfen für Frauenrechte und für die Rechte von LGBTQ. Wir kämpfen aber auch gegen Diktaturen und gegen Putin. Ich habe die Frauenbewegung stets bewundert, wie sie füreinander und für ihre gemeinsame Werte einsteht. Vor diesem Hintergrund bin ich sehr glücklich, dass wir genau an diesem Tag in der Schweiz auftreten werden.

Was sind die grössten Probleme bezüglich Gleichberechtigung in Russland?

Es liegt so viel im Argen, ich weiss gar nicht, womit ich anfangen soll. Die häusliche Gewalt ist in Russland ein riesiges Problem. Wenn mein Ehemann mich beispielsweise verprügelt, ist das keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit und gibt allenfalls eine Busse. In Russland erleben sehr viele Frauen häusliche Gewalt und jährlich sterben Tausende deswegen. Die Polizei ist nicht ausgebildet oder gar sensibilisiert im Umgang mit häuslicher Gewalt. Berühmt wurde etwa der Fall, als ein Nachbar die Polizei rief, da ein Ehemann seine Frau traktierte. Der Polizist am anderen Ende der Leitung sagte: Ruf uns an, wenn sie tot ist. Das zeigt die Dimension auf. Ein weiteres Problem ist, dass es praktisch keine Frauenhäuser gibt. Die Situation ist also furchtbar.

Olga Borisova kritisiert, dass der Westen immer noch Öl und Gas von Russland bezieht. Imago/Rita Franca / www.imago-images.de / IMAGO/ZUMA Wire

Gegen den Krieg darf in Russland nicht demonstriert werden. Können Frauen in Russland überhaupt noch für ihre Rechte einstehen?

Eine Freundin von uns hat eine grossartige Initiative ins Leben gerufen, die sogenannte «Feminist Anti-War Resistance», um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Frauen waren in diesem Zusammenhang eine treibende Kraft. Aber viele von ihnen wurden inzwischen verhaftet oder werden verfolgt. Im Moment ist es nur schon verboten, mit einem normalen Plakat zu protestieren – unabhängig davon, was darauf steht. Wer es trotzdem wagt, wird festgenommen, bekommt eine Busse oder muss einige Tage ins Gefängnis.

Seit mehr als zehn Jahren warnen Pussy Riot vor Putin und baten im Punk-Gebet: «Heilige Mutter Gottes, jage Putin davon!». Hat Sie die Invasion in der Ukraine dennoch überrascht?

Ja, mich hat das überrascht. Es ist etwas, das jenseits des Rationalen liegt. Ich liebe die Ukraine und nun herrscht Krieg in diesem Land. Wir waren oft dort und haben viele Freunde gerade in Kiew. Nun müssen wir zusehen, wie Menschen dort in grösster Angst in Richtung ­Metro rennen, um sich vor Bomben zu schützen, untertags tagelang ausharren oder sogar ihre Kinder in Metrostationen zur Welt bringen. Das ist verrückt. Und all diese Opfer! Auch eine Freundin von uns starb durch das russische Militär, sie hat als Journalistin berichtet. Obwohl mir schon vor dem Krieg klar war, wie grausam Putin und seine Gang ist, finde ich es nun dennoch schwierig, das alles emotional zusammenzubringen.

Wie beurteilen Sie Reaktion des Westens auf den Krieg in der Ukraine?

Inzwischen wurden Sanktionen erlassen, welche die Oligarchen treffen. Das ist ein Schritt, geht aber nicht genug weit und kam vor allem viel zu spät. Diese Sanktionen hätten bereits erlassen werden müssen, nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hatte. Danach hätte Putin nicht einmal mehr die Hand geschüttelt werden dürfen. Aber die Annexion wurde vom Westen hingenommen. Putin verstand dann auch: Die Konsequenzen fallen nicht sehr harsch aus, also ging er weiter und weiter – und nun haben wir einen Krieg.

Wie müsste aus Ihrer Sicht der Westen jetzt reagieren?

Das Geld, das Putin und seine Gang reich macht, stammt grösstenteils aus dem Westen. Und zwar aus dem Verkauf von Gas und Öl. Es ist doch verrückt, dass auch noch drei Monate nach Beginn des Krieges die Verantwortlichen sich bereichern können. Deshalb bräuchte es ein komplettes Embargo. Zudem bin ich überzeugt, dass eine weit umfassende Sanktionierung der russischen Oligarchen sowie komplette Beschlagnahmung ihres Eigentums und ihrer Gelder eine Wirkung zeigen würde. Zwar würde sich die Situation wohl nur langsam ändern, aber ich bin mir sicher, dass diese Massnahmen über längere Zeit hinweg sehr effektiv wären. Denn das System funktioniert über das Geld und dieses kommt nun mal hauptsächlich aus dem Westen.

Sie waren früher ebenfalls Teil des Systems, Sie haben als Polizistin gearbeitet.

Ja, ich trat in die Polizei ein, als ich 18 Jahre alt war. Ich habe aber bereits nach einem Jahr wieder gekündigt. Sehr schnell stellte ich fest, dass das System nicht darauf ausgerichtet ist, Menschen zu helfen, so wie ich es ursprünglich dachte. Statt die Interessen der Menschen zu schützen, geht es darum, jene der Regierung zu sichern.

Haben Sie deshalb angefangen, sich aktivistisch zu engagieren?

Mein Schlüsselmoment war der Mord am Oppositionsführer ­Boris Nemzow. Nach diesem politischen Attentat begann ich, an Demonstrationen teilzunehmen und meine eigenen politischen Aktionen zu lancieren. Mascha von Pussy Riot sah diese im Netz und fragte mich an, ob ich ihr bei ihrem Buch helfen würde.

In ihrem Buch verarbeitet Mascha Marija Aljochina ihr Erlebtes nach dem ­«Punk-Gebet» der Pussy Riot in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, wofür sie zwei Jahre ins Arbeitslager kam.

Ja genau. Wir lernten uns erst danach kennen und begannen, zusammenzuarbeiten. Nun stehen wir gemeinsam auf der Bühne mit einem Programm, das auf Maschas Buch «Riot Days» gründet, und erheben unsere Stimmen auch gegen den Krieg in der Ukraine.

Drei Mitglieder von Pussy Riot erhielten einen Schauprozess nach ihrem "Punk-Gebet" in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale. Mascha Marija Aljochina (Mitte) musste zwei Jahre lang deswegen in ein Arbeitslager. Nun tourt sie durch Europa. Imago Stock&people / imago stock&people

Wo waren Sie, als dieser begann?

Ich war in meiner Heimatstadt St.Petersburg. Als ich am 24. Februar morgens aufwachte und die Nachricht auf meinem Handy las, hatte ich einen Schock. Ich sah mir die Videos mit dem Sirenengeheul in Kiew an und dachte an meine Freunde dort. Es war sehr, sehr beängstigend und ich fühlte mich eine Zeit lang wie gelähmt.

Äusserten Sie sich auch in Russland gegen den Krieg?

Der Konflikt dauert ja schon lange, er begann 2014. Wir machten immer wieder darauf aufmerksam und übten Kritik. Als vor drei Monaten die Invasion in die Ukraine begann, postete ich in den sozialen Netzwerken viel darüber, auch wenn das illegal ist. In Russland darf ja nicht einmal der Krieg als solcher bezeichnet werden. Nach einer Woche floh ich jedoch nach Georgien. Ich konnte nicht mehr länger in meiner Heimat ­bleiben, sonst sässe ich jetzt im Gefängnis und wäre nicht Teil dieser Tournee.

Mascha Marija Aljochina ist ebenfalls nur dabei, weil sie kürzlich als Essenslieferantin verkleidet aus ihrem Hausarrest fliehen und danach Russland verlassen konnte. Das klingt wie nach einem schlechten Spionagefilm. Waren Sie überrascht, dass das geklappt hat?

Nein, es war nicht das erste Mal, dass jemand von Pussy Riot eine Tarnung nutzen musste, um den Ort zu wechseln. Wir waren ­zudem bei der Vorbereitung ihrer Flucht miteinbezogen. Sie musste ja einen Weg finden, Russland zu verlassen, um mit uns auf die Tournee zu kommen.

Seit Mitte Mai befinden Sie sich auf der «Anti-War-Tour». Wie gefährlich ist es für Sie, Ihre Kritik an ­Russland und an Putin im Ausland zu äussern?

Wir wissen, dass wir unter ­Beobachtung stehen. So hat etwa die Pressesprecherin des Aussenministeriums die Absage unserer Spanientour kommentiert. Wir gehen auch davon aus, dass unsere Aussagen in den europäischen Medien verfolgt werden. Unsere Äusserungen gelten in Russland als ­Verbrechen. Es wäre naiv zu glauben, wir wären nicht gefährdet.

Was machen Sie nach dieser Tournee?

Nach Russland zurück kann ich nicht. Das will ich momentan auch nicht. Ich lebe jetzt in Georgien und plane weitere Anti-War-Tourneen mit Pussy Riot.

Frauen gegen Putin Die Bilder gingen um die Welt: Mit Sturmhauben und zu Punkmusik protestieren Frauen in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale gegen den russischen Präsidenten Putin und seine enge Verbindung zur russisch-orthodoxen Kirche. Dieses «Punk-Gebet» hat Pussy Riot bekannt gemacht. Es folgte ein Schauprozess. Zwei der drei angeklagten Frauen mussten eine zweijährige Haft verbüssen. Eine von ihnen ist Marija Aljochina. Die Kreml-Kritikerin sorgte kürzlich für Aufsehen, indem sie verkleidet als Essenslieferantin aus ihrem Hausarrest entkam und nach Europa floh. Nun tourt sie mit zwei weiteren Pussy Riot-Aktivistinnen durch Europa. (aba)

