Michael Esfeld: «Wokeness ist eine neue Form von Rassismus»

Interview Philosoph über falschen Minderheitenschutz: «Wokeness ist eine neue Form von Rassismus» Der Philosoph Michael Esfeld sieht das freie Denken an Universitäten in Gefahr. Weil sich Minderheiten verletzt fühlen könnten, würden wichtige Debatten unterbunden.

Der Fall wirft Wellen: Die britische Feministin und Philosophieprofessorin Kathleen Stock hat sich gegen die Idee ausgesprochen, dass man sein Geschlecht wählen kann. Denn sie sieht dieses nicht als eine soziale Konstruktion an, wie viele Gendertheoretikerinnen, sondern durch biologische Faktoren definiert. Daraufhin wurde sie gemobbt. Es wurde gegen sie protestiert, und letztlich hat sie ihren Job an der Universität Sussex gekündigt. Während einige Kolleginnen und Kolleginnen von einem Einzelfall sprechen, sehen andere einen Trend zur Zensur im akademischen Diskurs.

Anfang Jahr haben Professorinnen und Professoren im deutschsprachigen Raum das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Dessen Anliegen es ist, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen. Mittlerweile gehören dem Netzwerk über 600 Forscherinnen und Forscher an. Einer von ihnen ist der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld von der Universität Lausanne.

Warum sehen Sie das freie Denken an Universitäten in Gefahr?

Michael Esfeld: Gerade in den USA gibt es bestimmte Gruppen, die meinen, sie verfügten über das Wissen und die moralische Rechtfertigung, zu bestimmen, was gesagt und geschrieben werden darf und was nicht. Diese Cancel Culture ist sehr gefährlich. Um sinnvoll Wissenschaft zu betreiben, braucht es einen geschützten Raum, in dem es möglich ist, alle Hypothesen zu äussern und durchzuspielen.

Warum ist das so wichtig?

Jede Einschränkung verhindert den wissenschaftlichen Fortschritt, da man diesen nur durch eine freie Diskussion erreicht. Man muss auch falsche Argumente äussern dürfen, um zu sehen, dass sie falsch sind. Man darf aber nicht den Fehler machen, wissenschaftliche Diskussionen als politische Handlungsanweisungen zu sehen.

Kommen wir auf den Fall Kathleen Stock zu sprechen. Wenn Personen, die als Mann geboren werden, sich als Frauen fühlen, dann gilt es das doch zu respektieren. Auch für eine Philosophieprofessorin.

Absolut. Es muss aber dennoch möglich sein, eine generelle Diskussion darüber zu führen, inwiefern das Geschlecht von biologischen Faktoren und inwiefern es von sozialen Einflüssen determiniert wird.

Gibt es weitere Beispiele für die von Ihnen beklagte Cancel Culture?

Der Literaturwissenschafter Michael Rectenwald beklagte öffentlich die Einschränkungen im Denken unter anderem an der New York University, wo er als Professor arbeitete. Daraufhin geriet er so sehr unter Druck, dass er zuerst mit Bezahlung beurlaubt wurde und sich dann pensionieren liess. In einem anderen Fall wurde ein US-Professor kritisiert, weil er seinen Studenten einen Artikel zu lesen gab, in dem nachgefragt wurde, ob es überhaupt Evidenzen gibt, dass generelles Maskentragen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hilft. Danach wurde vorgeschlagen, dass solche Artikel gar nicht mehr diskutiert werden dürfen.

Also ein rein angelsächsisches Phänomen?

Dort ist es am stärksten ausgeprägt. Es gibt aber auch Beispiele aus Deutschland. Der Philosophieprofessor Dieter Schönecker hat an der Universität Siegen eine Ringvorlesung zur Meinungsfreiheit veranstaltet und unter anderem Thilo Sarrazin und den Philosophen und AfD-Politiker Marc Jongen, einen früheren Assistenten von Peter Sloterdijk, eingeladen. Daraufhin wurde versucht, die Veranstaltung zu canceln. Schönecker selbst vertritt eine ganz andere Position, findet aber, dass man sich im Sinne der Meinungsfreiheit auch mit Anti-Mainstream-Argumenten auseinandersetzen soll.

Und in der Schweiz?

Alles, was aus den USA stammt, kommt früher oder später auch in der Schweiz an. Das gilt auch für die Cancel Culture, wenngleich in milderer, zivilisierterer Form. Ich kenne Leute, die keine universitäre Festanstellungen haben und in der Corona-Politik eine kritische Meinung vertreten, die sie sich aber nicht zu äussern trauen, weil auf sie Druck ausgeübt wird.

Sie haben sich gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht geäussert. Wurde auf Sie auch Druck ausgeübt?

Natürlich gibt es Debatten über meine Position. Das ist völlig normal und richtig. Nicht in Ordnung sind Diffamierungen, die zum Teil auch explizit gegen mich gerichtet wurden. Institutionelle Folgen hatte es keine.

Das sind alles Einzelfälle, die nun hochgespielt werden.

Ja, aber mit diesen Einzelfällen soll offenbar ein Exempel statuiert werden. Wenn man erfährt, dass eine Professorin, die umstrittene Positionen vertritt, gemobbt wird, überlegen sich andere Dozenten genau, was sie noch öffentlich sagen wollen. Es gibt einen Trend hin zu mehr Einschränkungen. Die britische Regierung will mit einem Gesetz die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit schützen. Besser wäre es zwar, wenn man das Problem universitätsintern lösen könnte. Das Vorgehen zeigt aber, wie dringlich die Angelegenheit ist.

Warum ist das Thema gerade jetzt so aktuell geworden.

Es gibt einen Trend zur Politisierung und Moralisierung der Wissenschaft. Das sieht man etwa in der Klimadebatte und in der Coronakrise. Die Losung lautet da: «Follow the Science». Die Wissenschaft wird so zu einer Quasi-Religion, die Wahrheiten verkündet, die man noch dazu sogleich politisch umsetzen soll. Dabei gibt es die Wissenschaft gar nicht als Block, der eine bestimmte Position vertritt.

Wissenschaft ist eine Methode, um herauszufinden, wie die Welt beschaffen ist; aber sie kann nicht mehr als Hypothesen formulieren, die nie endgültig sind und stets der Diskussion und Korrektur unterworfen sind. Wissenschaft ist kein politisches Programm zur Steuerung der Gesellschaft, das es zudem noch legitimiert, sich über Rechtsstaat und Menschenrechte hinwegzusetzen, wie wir es leider zurzeit erleben. Dieser Trend führt dazu, dass aus politischen oder moralischen Gründen gewisse Hypothesen gar nicht erforscht werden. Das erachte ich als hochproblematisch.

Betrifft dies vor allem liberale und konservative Positionen?

Insbesondere in Deutschland stehen konservative Positionen viel mehr in Gefahr, gecancelt zu werden, als linke. Wenn ein Wissenschafter Nähe zur AfD zeigt, ist das eine Katastrophe, wenn er aber Meinungen der postkommunistischen Linken vertritt, ist das kein Problem. Das Beispiel Kathleen Stock in England zeigt aber, dass auch linke Ansichten in Ungnade fallen können. Stock vertritt eine linke, feministische Position, sie ist lesbisch und zieht mit ihrer Partnerin Kinder gross. Ihre linke Position gerät aber mit anderen linken Positionen im Transgenderbereich in Konflikt.

Herrscht in der universitären Welt ein linksliberaler Mainstream vor?

In den USA zeigen Erhebungen, dass sich viel mehr Professoren und Professorinnen als Demokraten denn als Republikaner registrieren lassen. In der Schweiz kann man zumindest sagen, dass die SVP in akademischen Kreisen anrüchig angesehen ist, obwohl sie ja die wählerstärkste Partei ist.

In der Postmoderne haben Denker wie Michel Foucault gezeigt, dass Wahrheit immer bloss eine Per­spektive ist, und jene Seite recht behält, die den Diskurs beherrscht. So wurde etwa klar, dass Homosexualität nichts Abnormales ist. Nun scheinen sich die Positionen im Diskurs umgekehrt zu haben.

Man kann das so sehen. Nun sind die damals marginalisierten Positionen Mainstream geworden. Sie haben die Diskurshoheit und üben zum Teil eine Meinungsdiktatur aus. Ich lehne die postmoderne Position aber entschieden ab. Wahrheit ist keine Frage von Macht. Die Wahrheit lässt sich im freien Diskurs erörtern. Dieser kann aber nur leben, wenn man in argumentativer Form Positionen vertreten darf, ohne dass sich Minderheiten, die eine solche ablehnen, beleidigt fühlen.

Fühlen wir uns zu schnell beleidigt.

Ja, sicherlich.

Sind wir zu woke geworden?

Wenn man Personen nicht mehr als Personen sieht, sondern sie unter der Zugehörigkeit einer Gruppe sieht, ist das problematisch. So verlieren wir unsere gesellschaftliche Grundlage. Der Charakter und die Fähigkeiten einer Person sollten zählen, nicht die Rasse, die Religion und die Sexualität. Aus diesem Grund sind auch Quoten – etwa bei Einstellungen – strikt abzulehnen. Wokeness ist eine neue Form von Rassismus. Bestimmte Gruppen nehmen Sonderrechte für sich in Anspruch, wobei es eigentlich um Gleichberechtigung für alle gehen sollte.

In vielen Ländern haben es Minderheiten noch immer schwer, werden gar verfolgt. Auch in der Schweiz verdienen Frauen nachweislich schlechter als Männer.

Natürlich muss man sicherstellen, dass Menschenrechte für alle gelten, egal welche Rasse, welche Religion oder welcher Sexualität jemand angehört. Ebenso ist unbestritten, dass es Fördermassnahmen braucht, damit Minderheiten dieselben Chancen – etwa in Beruf und Bildung – haben. Es geht darum, die Gleichberechtigung zu realisieren. Falsch ist es, gewissen Gruppen aufgrund von historischen Ungerechtigkeiten nun Vorzugsbehandlungen zu gewähren.