Weltweit gibt es den ersten Malaria-Impfstoff

Interview Marcel Tanner: «88'000 Kinder pro Jahr überleben dank dieser Malaria-Impfung» Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt erstmals eine Impfung gegen Malaria. Die häufigste Todesursache bei Kindern in Afrika. Der Basler Epidemiologe Marcel Tanner war an der Impfstoffentwicklung beteiligt.

Marcel Tanner, Basler Epidemiologe und ehemaliger Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts. bz

Sie waren schon als Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts massgeblich an der Malaria-Impfstoffentwicklung beteiligt? Inwiefern?

Marcel Tanner: 1992 haben wir die ersten Malaria-Impfstoffversuche mit dem Forscher Pedro Alonso und einem tansanischen Team gemacht. Seither hat mich das nicht mehr losgelassen. Deshalb war ich in jeder Phase dieser Entwicklung in diesem Konsortium involviert, das den Impfstoff entwickelt hat. Nicht nur als Organisator. Beim grossen klinischen Phase-3-Versuch mit 134 Wissenschaftern vor allem aus Afrika war ich unter anderem Teil einer Zehnergruppe, die plante, analysierte, interpretierte und das Projekt weitergebracht hat. Dieser Malaria-Impfstoff ist ein Teil meines Lebens.

So wird Ihre Freude gross sein, dass die WHO nun erstmals einen Malaria-Impfstoff empfiehlt.

Ich war schon vor zwei Jahren sehr erfreut, als wir mit den Pilot-Umsetzungversuchen in den drei Ländern Ghana, Malawi und Kenia begonnen haben. Das war möglich, nachdem die europäische Arzneimittelbehörde EMA nach den grossen klinischen Phase-3-Tests in elf Zentren in sieben Ländern die Zulassung für diesen Impfstoff erteilt hatte.

Was waren das für Pilot-Umsetzungsversuche?

Der Malariaimpfstoff wurde in bestehenden Mutter-Kind-Programmen in abgelegenen Gebieten Afrikas eingesetzt. Um zu sehen, ob der Impfstoff in diesen Gebieten auch routinemässig verabreicht werden kann. So konnte man über zwei Millionen Dosen in diesen drei Ländern impfen und sehen, dass die Integration ins Mutter-Kind-Programm funktioniert. Das war die letzte Grundlage dafür, dass die WHO jetzt diesen Malaria-Impfstoff zur Anwendung empfehlen kann.

Wie hat man gesehen, dass die Malaria-Impfung grossflächig durchführbar ist?

Der Versuch hat auf dem Kinder-Impfprogramm basiert, in dem die übliche Impfung gegen Masern gemacht wird. Parallel dazu hat man die Kinder auch noch gegen Malaria geimpft. Schon 2008 hatte man festgestellt, dass es keine Interferenz zwischen Säuglingsimpfstoffen und dem Impfstoff gibt. Im Pilotversuch hat sich in den letzten beiden Jahren gezeigt, dass es technisch, physiologisch und immunologisch möglich ist, die Malaria-Impfung durchzuführen. Und auch, dass die Akzeptanz der Mütter und der Bevölkerung da ist.

Was für ein Malaria-Impfstoff wird verwendet?

Der adjuvantierte Impfstoff RTS,S/AS01 von GlaxoSmithKline besteht aus einem Teil der Oberfläche der infektiösen Form des Malaria-Parasits und einem Teil des Hepatitis-Virus- Letzterer um die zelluläre Immunantwort besonders zu stimulieren. Es ist eine geschickte Kombination dieser beiden Teile.

Wie ist die Schutzwirkung?

Der Impfstoff schützt einen Drittel der Kinder vor einer schweren Malaria-Erkrankung. Daraus ergibt sich die Zahl von 88'000 Kindern, die dank der Impfung pro Jahr überleben. Und das ist eine konservative, eher tiefe Schätzung. Den Impfstoff setzt man in Gebieten mit hoher Malaria-Übertragbarkeit ein. Er ist für Kinder gemacht. Diese muss man durch die ersten schweren Lebensjahre tragen. Der Impfstoff wird in Kombination mit Moskitonetzen, früher Diagnose und rascher Behandlung in Gebieten mit hoher Übertragung von Malaria eingesetzt. Auf Mückennetze kann deswegen keinesfalls verzichtet werden, aber die Kombination ist höchst effizient. Es ist grundsätzlich kein Impfstoff für Reisende.

Könnte es das irgendwann noch werden?

Nein, das ist ein anderes Konzept von Impfstoff. Jetzt geht es wirklich darum, die Kinder zu schützen. Erwachsene Afrikaner sind durch die konstante Exposition mit Malaria semi-immun, zum Teil immunisiert. Die Kinder sind dagegen noch nicht immunisiert, bei ihnen geht es darum, die Sterblichkeit zu senken. 94 Prozent der Malariafälle kommen bei Kindern südlich der Sahara vor, dort ist die grosse Last. Dafür ist dieser Impfstoff von GlaxoSmithKline. Aber Impfungen für Kurzaufenthalter und Reisende sind auch in Entwicklung.

Biontech plant auch einen mRNA-Malaria-Impfstoff zu entwickeln. Wie weit ist man da?

Da steht man erst am Anfang. Es ist aber auf jeden Fall sehr positiv, dass sich die Firma Biontech für das Thema Malaria interessiert. Wie der Impfstoff genau aussehen wird, weiss man noch nicht.

Die Schutzwirkung der Impfung ist deutlich tiefer als bei Corona-Impfstoffen. Weshalb?

Bei einem so grossen Gesundheitsproblem wie Malaria kann man schon zufrieden sein, wenn man einen Drittel der Last reduzieren kann. Das zeigt besonders, dass wir bei Corona Glück hatten, dass bereits die erste Generation von Impfstoffen schon derart gute Resultate gebracht hat. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Gegen den Malaria-Parasiten einen Impfstoff zu entwickeln, ist aber viel schwieriger als gegen ein «simples» Spike-Protein, das man einfach an der Andockstelle blockieren kann. Ein Malaria-Parasit ist dagegen ein eigenständiger, hochkomplexer, virtuoser Organismus, der verschiedene Nischen im Körper ausnutzt und sich verändert. Da ist es schwieriger, den richtigen Ansatz für eine Impfung zu finden.