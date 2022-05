Patrick Chappatte: «Man erträgt das Leben nur mit Humor»

Interview Karikaturist Patrick Chappatte zur Frage, ob man auch im Krieg lachen darf: «Man erträgt das Leben nur mit Humor» Patrick Chappatte Der bekannte Schweizer Karikaturist Patrick Chappatte erklärt im Interview, wieso er den Krieg zeichnen muss, wieso er als Tourist immer wieder gerne ans WEF nach Davos reist - und wieso sich Schweizer Politiker im Gegensatz zu Beamten äusserst schlecht als Vorlagen für Karikaturen eignen. Interview: Florence Vuichard 0 Kommentare 28.05.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Was zeichnet man in Zeiten von Krieg?

Patrick Chappatte: Krieg.

Wie zeichnet man den Krieg?

Ich musste mich an etwas sehr Dunkles erinnern. Picasso hatte eine «blaue Periode», ich hatte eine «schwarze Periode» während der Balkankriege in den 1990er-Jahren. Damals machte ich sehr dramatische Zeichnungen. In den ersten Tagen des Kriegs in der Ukraine habe ich nur schwarz und weiss gezeichnet, habe Soldaten in Gräben gezeichnet, die an Szenen des ersten Weltkrieges erinnern. Danach kann man wieder etwas Humor hinzufügen – etwa indem man versucht, über den roten, atomaren Knopf auf Putins überlangen Tisch zu lachen. Und natürlich hoffen wir, dass der Tisch immer so lang bleiben wird.

Darf man lachen, wenn Krieg ist?

Wir brauchen immer Humor, in allen Krisen, auch in Kriegszeiten. Man erträgt das Leben nur mit Humor. Aber wir leben schon in sehr speziellen Zeiten, in denen immer ein Thema alles andere absorbiert: Zuerst hatten wir Trump, dann hatten wir eine andere Pest, nämlich Corona, und seit drei Monaten den Krieg. Diese Monopolisierung von allem durch ein Thema ist nicht gut, alles andere wird nicht mehr beachtet – etwa der neuste Report zum Klimawandel.

Gibt es Themen, die einfacher zu zeichnen als andere? Trump hatte immerhin eine komische Seite.

Nein, er ist nicht lustig, zudem droht er zurückzukommen. Aber ja, er war ein Narr, ein dramatischer Narr. Wir können beim Zeichnen unser Thema nicht aussuchen. Es ist das Thema, das uns findet.

Auch beim WEF gabs diese Woche nur ein Thema.

Ein Krieg mitten in Europa, das erschüttert uns alle. Und das hat viele Folgen – etwa die Hungerkatastrophe, die auf uns zukommt. Unter Davos bröckelt der Boden.

Wie meinen Sie das?

Die Globalisierung, auf der das WEF seine Konsenskultur, seine Kirche und seinen Glauben aufgebaut hat, kommt ins Wanken. Jetzt reden wir über Deglobalisierung. Xi Jinping hat uns 2017 hier in Davos erklärt, dass er der neue Leader der Globalisierung ist. Heute gibt es hier kein China mehr und keine Globalisierung. Es ist schon atemberaubend, was sich derzeit tut. Und die nächste Krise, die kommt, ist die Hungerkrise. Es ist entsetzlich.

Lässt sich das zeichnen?

Ja, man muss es zeichnen. Die Zeichnung hilft, ein Problem sichtbar zu machen. Das ist gut.

Sie sagen, der Boden bröckle unter Davos. Ist das WEF am Ende?

Das WEF hat schon so manche Krise überwunden. Es ist ein Spiegel der Zeit. So erleben wir hier auch hier das Stocken der Globalisierung, die Rückbesinnung auf den Westen, das Erstarken der Nato. Die einzigen «Business Men», welche dieses Jahr glücklich sein dürften, sind die Waffenverkäufer.

Sie bezeichnen Davos als Spiegel, die Veranstalter sich selbst hingegen als Gestalter.

Es ist ein Ort, an dem man beobachten kann, wie die Elite mit den Problemen und Herausforderungen der Zeit umgeht. Aber das Weltwirtschaftsforum wurde immer von der Realität überholt – von den Antiglobalisierungsbewegungen, von den Gegeneliten, von Kriegen. Es ist ein Resonanzkasten der Sorgen.

Was machen Sie eigentlich hier?

Ich bin ein Tourist. Ich beobachte, lerne, mache Notizen und Skizzen. Normalerweise kann ich nur durchs Schlüsselloch in diese Welt schauen, hier öffnet man mir die Türe – und ich kann in der Welt der Politik, in der Welt der Wirtschaft frei herumspazieren. Ich bin neugierig. Öffnet man mir die Tür, trete ich ein.

Immer wieder. Sie sind Dauergast in Davos.

Nein, das stimmt nicht. 2001 hat das WEF erstmals bis zu einem Dutzend Karikaturisten eingeladen. Das war recht mutig, frech. Wir hatten freie Hand, konnten die einzelnen Veranstaltungen mit Zeichnungen einstimmen. Dann kam 2005 die Affäre um die Mohamed-Karikaturen, und wir waren nicht mehr erwünscht. Später hat mich das WEF 2015 kurzfristig wieder eingeladen, nach dem Anschlag auf «Charlie Hebdo» im Januar des besagten Jahres. Plötzlich war das Interesse an Karikaturen wieder riesig. Ich war auf mindestens sieben Podien.

Sie waren also zehn Jahre nicht mehr auf der Gästeliste.

Ja. Wir leben in einer Welt, in der das Risikomanagement Überhand nimmt. Die provokative, unkontrollierbare Zeitungskarikatur ist gefährlich.

Ist das WEF zahmer geworden?

Es gibt hier schon Aktivisten und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, deren Rolle es ist, andere Sichtweisen einzubringen. Ohne sie wäre es völlig lächerlich. Aber es gibt in der Tat weniger kontroverse Diskussionen als früher. Damals waren auch bei den grossen Veranstaltungen mit hochrangigen Gästen Fragen aus dem Publikum zugelassen, auch das gibt es nicht mehr. Man müsste wieder etwas mehr Salz und Pfeffer in die Diskussionen bringen. Es gab Zeiten nach dem Krieg in Irak, da ging Tony Blair ans für alle zugängliche Open Forum und wurde verbal angegriffen. Heute ist der kritische Geist ist nicht gefragt. Aber auch das gehört wohl zum Risikomanagement. Man ist übervorsichtig geworden.

Aber nicht nur hier.

Überall - leider auch bei den Medien. Dass die «New York Times» 2019 entschieden hat, sämtliche Karikaturen zu verbannen, ist ein Beweis dafür. Und das wegen einer einzigen Zeichnung, die eine Kontroverse ausgelöst hatte. Die Karikatur war nicht von mir, aber auch ich war nicht mehr gefragt. Denn um derartige Probleme in Zukunft zu verhindern, hat die Zeitung gleich alle Karikaturisten vor die Tür gestellt. Und damit auch mich. Wenn eine «New York Times» so reagiert, wie sollen dann andere, kleinere Institutionen die Kraft haben, Gegensteuer zu geben. Ich hatte Glück: ich kann heute für den «Boston Globe» zeichnen.

Hat in Zeiten von Social Media die Zeitungskarikatur noch eine Zukunft?

Ja, mehr denn je. Sie wurden noch nie so viel gesehen und geteilt. Es gab Leute, die sagten, die Zukunft gehöre den Memes. Doch Memes sind manchmal Propaganda-Instrumente. Niemand weiss, woher sie kommen und wieso. Humor wird zum Propaganda-Instrument, um herabzusetzen, um unglaubwürdig zu machen. Die Zeichnungskarikatur ist ehrlich. Man weiss, wer dahintersteckt, welche politischen Ideen vertreten werden. Es ist wichtig, dass man weiss, wer sich äussert.

Was gibt es in der Schweiz zum Zeichnen? Wer ist derzeit Ihre Lieblingsfigur?

Christoph Blocher, aber er ist nicht mehr so präsent. Und einen Nachfolger hat er nicht. Am liebsten zeichne ich die Schweizer Beamten, die hohen, namenlosen Funktionäre mit kleinen Brillen. Das ist Ausdruck der unveränderlichen Schweiz. Und es ist etwas beleidigend für die hiesige «Classe Politique». Niemand weiss, wer der Bundespräsident ist.

Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen?

Nein. Die Mehrheit der Menschen in der Schweiz weiss nicht, wer Bundespräsident ist. Bundesräte, Ständeräte und Nationalräte kommen und gehen, die Verwaltung bleibt. Es wäre absurd, die Schweizer Politik zu stark zu personalisieren. Mit Alain Berset ist während der Covid-Krise ein wahrer Prominenter entstanden, Corona hat ihn zu einer politischen und wiedererkennbaren Figur gemacht. Berset ist jetzt jemand, der Autogramme geben darf.

Man muss also wiedererkannt werden, um gezeichnet zu werden?

Ja, im Guten wie im Schlechten.

