Infektiologe: "Wer in die Ferien will, trägt Maske"

Interview Infektiologe zum Impfplan: «Ich habe Mühe damit, dass unter 80-Jährige den Booster selber zahlen müssen» Huldrych Günthard vom Unispital Zürich rechnet damit, dass sich unter den Ältesten nun etliche ein viertes Mal impfen lassen werden. Denn diese Altersgruppe habe den Nutzen der Impfung schätzen gelernt. Sinnvoll sei er aber auch für die jüngeren Senioren. Sabine Kuster 07.07.2022

Wir lassen uns durch den Sommer treiben – mit oder ohnen Maske? Das soll jedem selbst überlassen sein, sagt Infektiologe Günthard. Sven Hansche / Getty Images

Am Dienstag wurde die neue Impfstrategie für die Schweiz bekannt. Wie sehen Sie die Impf-Empfehlung für alle im Herbst und die sofortige für über 80-Jährige?

Huldrych Günthard: Es ist gut, dass informiert wurde – man kann natürlich diskutieren, ob man das nicht früher hätte tun können. In Deutschland und Dänemark zum Beispiel wird den Seniorinnen und Senioren der zweite Booster schon länger empfohlen. Denn aktuell ist die Sommerwelle ja schon voll am Laufen. Aber die älteren Leute schützen sich in der Regel sehr gut. Von daher ist es okay, dass die Impfempfehlung später kam.

So oft trägt die älteste Gruppe die Masken nun auch nicht mehr.

Nein, aber sie ist meist geboostert und hat damit einen relativ guten Schutz vor schwerer Krankheit. Die neue Impfung reduziert das Risiko vor Infektion nur beschränkt während rund zwei Monaten um 80, 90 Prozent. Aber es geht auch um die Verminderung der Krankheitslast und des Sterberisikos.

Das Sterberisiko ist schon sehr tief.

Huldrych Günthard, Infektiologe am Universitätsspital Zürich. Zvg

Das stimmt, der zweite Booster bringt sicher nicht mehr denselben Effekt wie der erste. Aber er hat einen Effekt, das zeigte eine israelische Studie. Man hätte mit dem Boostern der Seniorinnen und Senioren deshalb im Mai beginnen können, als diese Studien erschien. Auch, weil es besser ist, wenn nicht alle aufs mal kommen, sonst ist die Impf-Infrastruktur wieder schnell überlastet. Ich habe auch Mühe damit, dass die Kosten der zusätzlichen Impfung der 80-Jährigen nun übernommen werden, aber jene der jüngeren nicht – angesichts der Tatsache, dass schon grosse Mengen Impfstoff verfallen sind.

Denken Sie, die über 80-Jährigen werden sich jetzt überhaupt boostern lassen?

Ja, ich glaube, dass sich ein rechter Teil wird impfen lassen. Es haben sich bereits nicht wenige off-label impfen lassen. Diese Altersgruppe hat wohl am meisten realisiert, wie stark die Impfung gegen schwere Verläufe schützt.

Viele haben sich im Winter infiziert oder infizieren sich jetzt, die Immunität bei vielen ist relativ frisch. Was bringt dann der Booster für alle im Herbst?

Ich sehe einen klaren Benefit ab 60 Jahren, das zeigte auch die israelische Studie. Ob die Gesamtbevölkerung einen zweiten Booster haben soll, darüber kann man diskutieren. Da geht es um das Long Covid-Risiko, nicht um das Todesrisiko. Und gegen Long Covid scheinen Impfungen wenig zu schützen. Aber auch für die Jüngeren bedeutet ein Booster einen rund zweimonatigen, recht guten Schutz vor Infektion. Deshalb finde ich eine Impfung für alle im Herbst okay. Es besteht sicher nicht derselbe Druck wie für den ersten Booster.

Sie sprechen Long Covid an – ist das Risiko dafür bei jeder neuen Infektion wieder gleich hoch?

Ich glaube das nicht. Mein Gefühl ist, dass das Risiko abnimmt, aber ich kann es nicht beweisen. Die Studien dazu sind schwierig zu interpretieren, weil sie oft nur auf Befragungen basieren und die Gruppen der studierten Menschen stark variieren.

Was ist mit den übrigen möglichen Empfehlungen zu Schutzmassnahmen?

Ich habe kürzlich im öV keine Maske getragen. Nach drei Impfungen und einer Infektion im März habe ich keine Angst mehr vor einer Infektion. Das Coronavirus ist auf dem Weg zum fünften «Pfnüsel-Coronavirus», neben den vier zirkulierenden Coronaviren, die jedes Jahr zwischen 30 bis 50 Prozent der Erkältungen verursachen. Natürlich tragen wir im Spital nun wieder Masken, weil die Fallzahlen hoch sind und wir die Patienten schützen und auch Personalausfälle reduzieren wollen. Aber wir haben nicht viele schwerkranke Corona-Fälle und hatten sie auch in der ersten Omikronwelle nicht mehr. Der Schutz liegt nun in der Eigenverantwortung. Wer in der letzten Woche vor den Ferien nicht erkranken will, trägt Maske und auch Risikopersonen müssen sich jetzt selber schützen.

Agiert man vernünftig genug, wenn man nur eigenverantwortlich unterwegs ist? Im Endeffekt liegt dann doch niemand gerne eine Woche im Bett und entwickelt einen Husten, der noch zwei Monate anhält, wie es nun oft vorkommt.

Ich habe keine Nachwirkungen von meiner Infektion im März und in meinem Umfeld hat niemand nach Omikron Long Covid entwickelt. Schwerere Infektionen sind bei jedem Virus möglich. Dieses Risiko kann man nie ganz ausschliessen. Wie schon gesagt, wir bewegen uns in Richtung 5. Coronaerkältungsvirus.

Bis jetzt lassen sich die Folgen von Covid-19 aber noch nicht mit der Grippe vergleichen. Eine Studie zeigte kürzlich, dass Covid-19 im Vergleich mit einer Grippeinfektion deutlich mehr Entzündungswerte erhöht und diese auch länger hoch bleiben (hier, Grafik G).

Ja, Covid-19 ist nicht wie die Grippe. Aber wir bewegen uns in Richtung mildere Erkrankung. Die Gretchenfrage ist, wann wir dort ankommen und keine speziellen Massnahmen mehr ergreifen. Ausserdem haben wir bei anderen Coronaviren noch nie in dem Ausmass untersucht, wie stark es da nach einer Infektion auch zu Entzündungen kommt. Sars CoV 1 und Mers CoV konnten primär im Labor gut untersucht werden. Das sind die Schwierigkeiten. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass Masketragen eine extrem effiziente Massnahme ist. Und gerade mit Symptomen ist man verpflichtet andere zu schützen. Aber wir können die kommenden Wellen nicht verhindern, sonst bräuchten wir chinesische Verhältnisse.

Was raten Sie Risikopersonen?

Risikopersonen sollen sich bei Symptomen früh testen lassen, damit man rechtzeitig mit medikamentösen Therapien wie mit Paxlovid beginnen kann. Auch die Antikörper-Therapien bleiben effektiv. Das ist wichtig.

Die Erforschung von Long Covid wäre auch wichtig…

Es gibt Forschungsgruppen auch in der Schweiz, die diese Krankheit untersuchen. Es ist aber sehr aufwändig, wenn man das gut machen will, da viele verschiedene Untersuchungen langzeitig bei sehr vielen Patienten durchgeführt werden müssen.

Die Studie mit dem vielversprechenden Medikament BC 007 kann nun erst im Herbst starten, weil es so schwierig war, genug Geld aufzutreiben. Ist das nicht störend, wenn man bedenkt, wie viel Geld für die Impfungen locker gemacht wurde?

Doch, auch in der Covid-Pandemie gibt es immer wieder Ungerechtigkeiten.

