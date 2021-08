Der Präsident der Impfkommission zum Impfschutz

Interview Impf-Chef: «Durch die Delta-Mutation ist das Coronavirus mittlerweile so ansteckend wie die Windpocken» Der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission und Infektiologe am Kinderspital Zürich Christoph Berger zum Schutz der Geimpften. Bruno Knellwolf 12.08.2021, 05.00 Uhr

Christoph Berger (links) ist der Präsident der Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) und Leiter der Infektiologie am Kinderspital Zürich. Keystone

Das BAG meldet für Woche 30 unter vollständig Geimpften einen Todesfall bei unter 80-jährigen und 18 über 80. Zuviele?

Christoph Berger: Nur gerade in der Woche 30 gab es diese Zahl an Todesfällen. In der Woche zuvor und danach dann wieder deutlich weniger. Wir haben momentan einen Extremanstieg an Infektionen, beinahe 2000. Da steigen natürlich auch die Hospitalisationen an und hie und da gibt es auch wieder einen Todesfall. Bei den Todesfällen über 80 kann man aber nicht sagen, ob diese Menschen alle an Covid-19 gestorben sind. Davon gehe ich nicht aus.

Hat sich bestätigt, dass mit der Impfung die Schwere der Erkrankung stark vermindert wird?

Ja. Die Studien aus anderen Ländern wie England, Schottland, Kanada und Israel zeigen, dass es trotz stark ansteigender Infektionszahlen deutlich weniger schwere Erkrankungen und weniger Todesfälle gegeben hat.

Warum gehen denn die Infektionszahlen doch so stark hinauf?

Die ursprüngliche Variante von Sars-CoV-2 aus China war etwas ansteckender als eine Grippe, aber Delta ist so ansteckend wie Windpocken. Ersetzt man ein nicht so ansteckendes Virus durch ein sehr ansteckendes, gibt es auch mehr Fälle. Und in der Bevölkerung gibt es einen Teil von Ungeimpften, die sich schnell anstecken – und dazu kommen, wenn auch selten, die Infektionen von Geimpften.

Wie ist denn die Übertragbarkeit bei Geimpften?

Von Anfang an war klar, dass die Impfung am besten vor schwerer Erkrankung schützt. Sie schützt auch vor neuen Varianten wie Alpha, aber weniger bei Delta. Der Schutz gegen Delta nimmt etwas ab, weil die Impfung und das Virus, welches die Krankheit macht, nicht mehr genau zusammen passen. Studien zeigen, dass man in den Atemwegen von Geimpften und Ungeimpften zwar in etwa gleich viele Viren findet. Aber bei den Geimpften viel weniger lang, weshalb sie wohl auch weniger lang ansteckend sind. Die Impfung nützt, aber sie kann nicht verhindern, dass jemand, der Viren in den Atemwege hat, dieses auch nicht weitergibt. Aber die Geimpften werden nicht schwer krank und weniger häufig angesteckt.

Impfskeptiker sagen, wenn auch Geimpfte das Virus übertragen können, gäbe es keinen Grund mehr auf Zertifizierungen zu setzen. Warum doch?

Im Kanton Waadt hat eine Untersuchung gezeigt, dass Ungeimpfte ein 80 Mal höheres Risiko für eine Ansteckung haben als Geimpfte. Man kann Infektionen nicht völlig verhindern, aber sie sind weniger wahrscheinlich. Zertifizierung mit 3G macht Sinn, weil dann nur Menschen zusammenkommen, die entweder Geimpft und Genesen, also geschützt sind, und Getestete, die wenigstens im Moment bei einem richtigen Test gerade kein Virus haben.

Wie gut sind den nur Genesene geschützt?

Der Schutz ist nach der Genesung weniger gut als nach zwei Impfungen. Je mehr neue Varianten kursieren, desto eher können ehemals Erkrankte wieder infiziert werden. Deshalb empfiehlt man allen Genesenen, sich ein Mal impfen zu lassen, damit sie einen gleich guten Schutz haben wie vollständig Geimpfte.

Der Impffortschritt ist momentan gering.

50 Prozent sind zwei Mal geimpft. Die Leute sind noch in den Ferien. Ich hoffe, dass sich danach noch viele impfen lassen.

Wenn Tests nicht mehr gratis sind, könnte das gerade aktive Menschen zum Impfen motivieren.

Ich will eine gute Durchimpfung zum Schutz der Bevölkerung mit einer freiwilligen die Impfung. Bussen sind generell keine gute Lösung. Aber die Tests nicht mehr gratis anzubieten, ist keine Busse und deshalb kann man sich das sicher überlegen. Aber die Testerei vor jedem Club- oder Stadioneintritt ist auch schon mühsam genug. Die Jungen sollten sich untereinander zum Impfen anregen. Wir müssen die Impfung niederschwellig anbieten. Denn je mehr Leute geimpft sind, desto weniger schwere Erkrankungen und Ansteckungen haben wir. Das Ziel ist nicht, keine Ansteckungen zu haben, sondern möglichst wenig schwere Fälle. Im Spital braucht es für alle Platz, auch für andere Krankheiten als Covid-19.

Geimpfte verlieren die Geduld, wenn Sie sich trotz besserem Schutz wegen der Ungeimpften Massnahmen auflasten müssen.

Das ist so. Je mehr Geimpfte, desto weniger Massnahmen sind nötig.