Interview IBM Forscherin: «Der Quantencomputer wird zur Gefahr für die Bitcoin-Verschlüsselung» Die Physikerin Heike Riel entwickelt für IBM in Zürich einen Quantencomputer, der ­herkömmlichen Rechnern weit überlegen ist. Dereinst könnte eine solche Maschine die sichersten Verschlüsselungen knacken uns aber auch helfen, die Klimakrise abzuwenden.

Damit Quantencomputer funktionieren, müssen sie auf minus 273 Grad gekühlt werden. Heike Riel vor einem Modell in Zürich. Bild: Severin Bigler

Als junge Forscherin war Heike Riel massgeblich an der Entwicklung von Displays mit organischen Leucht­dioden beteiligt. Um die Überlegenheit der neuen Bildschirmtechnologie gegenüber der herkömmlichen LCD-Displays zu demonstrieren, hat sie 2001 eine Smartwatch mit E-Mail und Kalenderfunktion gebaut – 13 Jahre bevor Steve Jobs die Apple Watch präsentiert.

Nun forscht Riel an einer neuen Computertechnologie. Denn herkömmliche Prozessoren stossen allmählich an ihre Grenzen. «Mittlerweile haben wir Rechenprozessoren mit zirka 50 Milliarden Transistoren. Es ist sehr schwierig, diese Technologie noch weiter zu skalieren und noch mehr Rechenleistung herauszuholen», sagt Riels. Darüber hinaus gebe es Problemstellungen, die man mit klassischen Rechnern gar nicht lösen könne. Deshalb brauche es sogenannte Quantencomputer. Diese rechnen nicht mehr mit elektrischen Transistoren, sondern mit quantenmechanischen Zuständen.

Wir treffen Heike Riel am Schweizer IBM-Hauptsitz in Zürich Rüschlikon zum Interview. Von hier aus leitet die Physikerin die gesamte Quantencomputer-Forschung aller IBM-Standorte in Europa und Afrika.

Ihre OLED-Bildschirme stecken heute in nahezu jedem Smartphone. Werden künftig auch Quantencomputer Bestandteil jedes Mobiltelefons sein?

Heike Riel: In den nächsten zehn oder zwanzig Jahren denke ich nicht. Aber was ist in vierzig oder fünfzig Jahren? Die grundsätzliche Frage ist, ob es ­physikalische Barrieren gibt, die eine Miniaturisierung verhindern. Im Augenblick sehe ich keine. Derzeit funktionieren Quantencomputer nur bei tiefen Temperaturen, in der Nähe des absoluten Nullpunkts, also bei zirka minus 273 Grad. Für ein Smartphone ist das etwas schwierig. Es gibt allerdings bereits Ansätze, dass man mit anderen Materialien und physikalischen Systemen auch Quantenrechner bauen kann, die auch bei Raumtemperaturen funktionieren könnten.

Vielleicht reicht es aber auch, wenn man über das Smartphone auf die Rechenpower von Quantencomputern in der Cloud zugreift.

Das geht heute schon. Sie können mit Ihrem Smartphone von überall her auf einen Quantenrechner von IBM zugreifen.

Die Chefforscherin Bild: Severin Bigler Heike Riel ist gelernte Möbeltischlerin und studierte Physik. Für ihre Dissertation erforschte sie organische Leuchtdioden, die heute in nahezu jedem Handy-Display stecken. 2013 wurde sie zur IBM Follow ernannt und erhielt damit die höchste interne Auszeichnung. Heute leitet die 51-jährige Deutsche für IBM sowohl die gesamte Quantencomputerforschung in Europa und Afrika als auch die Abteilung Wissenschaft und Technologie in der Schweiz. (ras)

Und was kann ich damit tun?

Quantencomputer können komplexe mathematische Probleme lösen, an denen herkömmliche Rechner scheitern, weil sie zu komplex sind, um ­innert nützlicher Zeit ein Resultat zu erhalten. Für einige Probleme müsste man mehrere hundert Jahre rechnen. Ein praktisches Beispiel ist die Ammoniaksynthese. Bakterien können aus Wasserstoff und Stickstoff Ammoniak herstellen. Künstlich gelingt das aber noch nicht. Ein Quantencomputer kann dereinst helfen die Details zu verstehen, damit wir diesen energieeffizienten Prozess auch künstlich umsetzen können.

Das klingt für mich nicht unbedingt nach einer praxisbezogenen Anwendung.

Oh, da täuschen Sie sich. Die Ammoniaksynthese ist essenziell für die Herstellung von Düngemitteln. Bis zu drei Prozent der weltweit verwendeten Energie werden für die Ammoniaksynthese eingesetzt. Sie ist damit ein ähnlicher Klimasünder wie der Flugverkehr. Darüber hinaus werden uns Quantencomputer aber auch helfen, bessere Materialien zu finden, für effizientere Batterien. Statt lange mit chemischen Experimenten zu pröbeln, können die gewünschten Moleküle und deren Eigenschaften berechnet werden. Kurz: Unser Ziel ist, dass Quantencomputer einen Beitrag zur Klimawende leisten.

Das sind vielversprechende Möglichkeiten für Forscher. Wozu aber soll ich Ihren Quantencomputer nutzen?

Um schneller von A nach B zu kommen. Es gibt ja zig Fahrzeuge: Zug, Tram, Auto, Taxi, Publibikes … Bei so vielen Möglichkeiten, die beste Route zu berechnen, überfordert einen herkömmlichen Computer schnell. Denn viel Zeit zum Rechnen bleibt nicht. Sie wollen ja Ihre Route nicht erst in 30 Tagen oder 30 Minuten, sondern sofort. Solche Optimierungsprobleme gibt es viele, die Ihren Alltag betreffen.

Quantencomputer rechnen nicht mehr mit Bits, sondern mit sogenannten Qubits, die gleichzeitig alle Zustände zwischen 0 und 1 einnehmen können. Das übersteigt meine Vorstellung.

Tja, manchmal muss man sich an Neues gewöhnen. In der Quantenphysik kann ein Objekt gleichzeitig sowohl im Zustand 1 als auch im Zustand 0 sein. An die Stelle von Bits, die stets deterministisch 0 oder 1 anzeigen, treten die Quantenbits, sogenannt Qubits. Sehr vereinfacht gesprochen, können Sie sich diese vorstellen, wie eine sich drehende Münze, die gleichzeitig Kopf und Zahl anzeigt. Mit diesen quantenphysikalischen Phänomenen kann man Rechnungen in höherdimensionalen Räumen parallel durchführen.

2019 behauptete Google, Quantum Supremacy erreicht zu haben – also eine Überlegenheit von Quantenrechnern gegenüber herkömmlichen. IBM sieht das anders. Warum?

Der Begriff ist leider nicht gut gewählt. Man impliziert da schnell eine Vorherrschaft, wie sie einst aus ethischen Diskussionen hervorgegangen ist. Wir bei IBM bevorzugen den Begriff Quantum Advantage, also Quantenvorteil. Wir wollen mit Quantencomputern reale Probleme lösen, die mit herkömmlichen Computern nicht gelöst werden können und die relevant sind. Die Google-Forscher konnten durch den technischen Fortschritt, den sie damals gemacht haben, ein künstlich generiertes Problem lösen, das keinerlei gesellschaftliche Relevanz hat. Vor kurzem wurde gezeigt, dass das Problem mit traditionellen Computern auch in nützlicher Frist, in einigen Minuten gelöst werden kann.

Sind nun Quantencomputer den besten traditionellen Rechnern schon überlegen oder nicht?

Quantenvorteil haben wir noch nicht erreicht. Aber wir arbeiten sehr intensiv daran, Methoden und Rechenalgorithmen zu entwickeln und gleichzeitig die Hardware zu verbessern, dass wir den Quantenvorteil in absehbarer Zeit schaffen. Derzeit haben wir 127 Qubits und Ende nächsten Jahres wollen wir ein Quantenchip mit über 1000 Qubits demonstrieren. Gleichzeitig machen wir sehr gute Fortschritte die Qualität der Qubits zu verbessern. Wir sind deshalb zuversichtlich, den Quantenvorteil bald zu zeigen.

Wie viele Qubits brauchen Sie, um besser zu sein, und wann ist es so weit?

Das ist nicht eindeutig zu beantworten. Unser 127-Qubit-Prozessor ist der erste Chip, dessen Qubit-Anzahl so gross ist, dass er nicht mehr von einem klassischen Rechner simuliert werden kann. Die Zahl der klassischen Bits, die notwendig wäre, einen Zustand des 127-Qubit-Prozessors zu repräsentieren, ist grösser als die Anzahl der ­Atome der mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Wir sind optimistisch, dass der Quantenvorteil mit dem 1121-Qubit-Prozessor zu schaffen sein wird, vielleicht auch schon früher.

Leitet den Quantencomputerbereich in Europa und Afrika von IBM: Heike Riel. Bild: Severin Bigler

Auch im Finanzmarkt werden schnelle Rechner eingesetzt. Die erste Firma, die dafür einen Quantencomputer nutzt, wird einen Vorteil haben.

Das ist an sich nichts Neues. Als vor 70 Jahren die ersten Röhrencomputer auf den Markt kamen, waren die Firmen im Vorteil, welche die neue Technologie adoptierten. Das World Economic Forum hat den Quantencomputer auf die Agenda gebracht. In einem Report, an dem wir auch beteiligt waren, werden Chancen und Risiken für die Wirtschaft und die Gesellschaft analysiert. Es ist wichtig, dass man solche Fragen frühzeitig diskutiert.

Wird ein Quantencomputer auch Verschlüsselungen knacken können, die wir heute beispielsweise beim E-Banking verwenden.

Bei Verschlüsselung nutzt man das mathematische Problem der Primzahlzerlegung. Dieses ist so gewählt, dass traditionelle Rechner bei starken Passwörtern auch in Zukunft Hunderte von Jahren rechnen müssten, um es zu lösen. Ein universeller fehlerkorrigierter Quantencomputer mit Millionen von Qubits, der den sogenannten Shor-Algorithmus rechnen kann, wird dafür dereinst nur wenige Sekunden brauchen. Ein Quantenrechner dieser Grösse und Qualität existiert noch nicht und wird auch noch einige Jahre an Entwicklung brauchen.

Das wird Hacker freuen. All unsere Konten stehen offen. Wir laufen in einen Kollaps.

Ja, das ist ein Problem. Allerdings arbeiten wir bereits an Verschlüsselungsmethoden, die Quantencomputer nicht knacken können – auch hier in Zürich. Ich bin zuversichtlich, dass es eine Lösung gibt, wenn der erste universell nutzbare Quantencomputer bereitsteht.

Auch alle Banken müssen sich nun also Gedanken machen, wie sie die Konten ihrer Kunden dereinst schützen wollen?

Ja, unbedingt. Wir haben noch etwas Zeit, bis die Quantenrechner gross genug sind, um den Shor-Algorithmus zu lösen. Aber man muss sich jetzt schon vorbereiten, damit Daten, die man heute speichert, auch in dreissig Jahren noch sicher sind. Wir entwickeln auch bereits Speicherlösungen, die kompatibel mit diesen neuen Verschlüsselungstechniken sind.

Auch Bitcoins basieren auch auf einem Verschlüsselungsalgorithmus. Kann man den so leicht ändern, damit er von Quantencomputern nicht geknackt werden kann?

Für die meisten Blockchains werden genügend grosse und leistungsfähige Quantencomputer tatsächlich eine Gefahr darstellen. Das liegt daran, dass sie durch sogenannte Elliptische-Kurven-Kryptografie verschlüsselt werden, welche von Shor-Algorithmus geknackt werden kann. Man kann grundsätzlich eine Blockchain neu von Grund auf so bauen, dass sie quantensicher ist. Es stellt sich aber die Frage, wie leicht es ist, Kryptowährungen wie Bitcoin auf eine solche quantensichere Plattform zu ­migrieren.

Sie leiten nicht nur die Quantencomputerforschung in Europa und Afrika bei IBM, sondern auch die Abteilung Wissenschaft und Technologie in der Schweiz. Wie wichtig ist Zürich für IBM?

Zürich war der erste Forschungsstandort ausserhalb der USA bei IBM. Wir haben hier alle Forschungsrichtungen vertreten, die von IBM betrieben werden. Und wir profitieren von einer sehr guten Zusammenarbeit mit der ETH und anderen Hochschulen in der Schweiz und ganz Europa.

Sie hatten einen Ruf als Universitätsprofessorin, entschieden sich aber, bei IBM zu bleiben. Warum?

Mir ist klar geworden, dass ich nicht nur forschen will, sondern Dinge so weit bringen, dass daraus neue Produkte entstehen. IBM stellt die richtige Umgebung bereit, um das zu tun.

Frauen sind in Ihrer Branche noch immer krass in der Unterzahl. Mussten Sie sich besonders beweisen, damit Sie es so weit gebracht haben?

Darauf gibt es wohl eine Sicht von innen und eine von aussen.

Sie können die Innensicht liefern.

Bereits als Mädchen hatte ich Spass und Freude an der Mathematik. Um dieser Passion nachzugehen, habe ich mich für den technischen Zweig entschieden. Eine Umgebung mit 10 Mädchen und 200 Jungs. Die Mehrzahl meiner Freundinnen hat den kaufmännischen Zweig gewählt. Ich musste mich also aus meinem Freundeskreis herauslösen, um meinen Interessen zu folgen. Im Teenageralter macht man das nicht so einfach. Man muss also als Frau früh lernen, gegen den Strom zu schwimmen, um der Mathematik und Physik zu folgen und dies zu studieren.

Und die Aussenansicht.

Ich habe mit vielen jungen Forschenden zu tun. Im Durchschnitt ist das Selbstbewusstsein der Männer um einiges höher als das der Frauen, insbesondere beim Bachelor und Master, nicht aber die Begabung und die Kompetenz. Einen weiteren Unterschied: Männer reicht oft die Herausforderung, der Wettbewerb gegen andere. Frauen wollen wissen: Wofür ist das gut, was kann ich damit machen? Eigentlich sind das gute Voraussetzungen für technische Berufe. Wir müssen hier aber den jungen Frauen noch besser aufzeigen, ­warum sie Mathematik oder Physik studieren sollen.

Braucht es mehr Frauen in Führungspositionen?

Unbedingt. Zum Glück hat sich in den letzten zwanzig Jahren schon einiges getan. Aber es braucht noch mehr.

Brauchen wir eine Quote?

Ich bin eher auf der Nein-Seite, denn das Schlimmste, was einer Frau passieren kann, ist, wenn ihr gesagt wird, dass sie nur dort ist, wo sie ist, weil sie eine Frau ist.

