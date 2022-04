Interview Ex-Soldat und Psychologe über seinen Einsatz an der Front: «Angst kann man sich nicht leisten» Vor genau 40 Jahren brach der Falklandkrieg aus. David Jackson kämpfte aufseiten der Briten gegen Argentinien. Heute erforscht der Psychologe das Leben von Veteranen. Auch bei ihm hat der Krieg tiefe Spuren hinterlassen. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Der Brite David Jackson hat im Theaterstück «Minefield/campo minado» seine Geschichte erzählt. Bild: Tristram Kenton

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Veteranen denken? Ein Held oder ein gebrochener Mensch? Der Engländer David Jackson, 63, Veteran und Psychologe, kritisiert, diese beiden Stereotype entsprächen in den allermeisten Fällen nicht der Realität. Er erfuhr am eigenen Leib, was es heisst, als «mad, bad, sad», also als «verrückt, böse und traurig», abgestempelt zu werden. Ein Gespräch über verlorene Unschuld, Angst und schwarzen Humor.

Was reizte Sie, als Sie 1974 beim britischen Militär anheuerten?

David Jackson: Als ich 14 Jahre alt war, sah ich in einer Zeitung eine Werbung für die Royal Marines – die britische Marineinfanterie. Das Bild zeigte eine Truppe, wie sie an einem Sandstrand in der Karibik landeten. Ich wusste sofort: Das will ich auch. Mein Wunsch war wohl auch davon beeinflusst, dass mein Vater in der Royal Navy war und meine beiden Grossväter in den Weltkriegen kämpften. In unserer Familie gibt es eine gewisse Tradition, seinem Land zu dienen. Das hat meine Entscheidung beeinflusst, war aber nicht ausschlaggebend.

War ein Kriegseinsatz damals ein Thema für Sie?

Nein, es ging um ein Abenteuer. Die Royal Marines strahlten etwas Aufregendes aus. Über einen möglichen Kriegseinsatz habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Ich war jung und hatte eine gewisse Naivität und Unschuld. Als ich den Royal Marines beitrat, war ich 16 Jahre und drei Wochen alt.

Mit welchen Gefühlen zogen Sie knapp acht Jahre später in Richtung Falklandinseln?

Wir allen waren fest davon überzeugt, dass es noch zu einer diplomatischen Lösung kommen würde. Ich ging deshalb davon aus, dass wir kurz vor den Falklandinseln wieder umkehren würden. Doch dann erfuhren wir von der Versenkung des argentinischen Kreuzers Belgrano und des britischen Schiffs HMS Sheffield. Zudem starb mein damaliger bester Freund einige Tage vor unserer Ankunft bei einem Helikopterabsturz in diesem Konflikt. Da realisierte ich – entschuldigen Sie meine Sprache: Shit, this is for real.

Wissenschafter auf der Bühne David Jackson ist 63 Jahre alt. Er war zwanzig Jahre lang als Funker bei den Royal Marines, die er wegen Hüft- und Knieproblemen verliess. Aufgrund seiner Kriegserfahrungen wurde bei ihm eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Er studierte Psychologie, promovierte und arbeitet seither als Therapeut und Wissenschafter an der Universität Exeter mit Veteranen. Im Theaterstück «Minefield/campo minado» stand er mit britischen und argentinischen Veteranen des Falklandkrieges auf der Bühne. Zuletzt war das Stück in Argentinien zu sehen. (aba)

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie erstmals in den Kriegswirren standen?

Ich konzentrierte mich auf meine Aufgabe und begann all das anzuwenden, was ich in meiner militärischen Ausbildung gelernt hatte. Mein Job war es, Funkcodes abzuhören und zu transkribieren. Dafür lag ich auf einem Hügel, wo ich die Kämpfe auf dem Wasser beobachten konnte. Ich sah, wie Raketen in Schiffe einschlugen und diese sanken. Es war, also ob ich in einen Schwarz-Weiss-Film über den Zweiten Weltkrieg gefallen wäre. Ich fühlte mich entkoppelt. Es war sehr bizarr.

Wurden Sie auch attackiert?

Ja, mehrmals. Aber auch dann muss man sich voll und ganz auf seine Aufgabe innerhalb der Truppe fokussieren. An etwas anderes zu denken, kann man sich schlicht nicht erlauben. Wenn die Angst übernimmt, ist man nicht mehr zu gebrauchen. Auch nicht für all die Kameraden, die unmittelbar von einem abhängen. Deshalb ist es zentral, dass die Angst unter Kontrolle bleibt. Ich habe es wiederholt erlebt, dass dies auch dank eines sehr, sehr schwarzen Humors möglich war.

Humor im Krieg: Wie muss man sich das vorstellen?

Einmal musste ich zu einem Schützengraben von einem Kameraden rennen, da mein eigener zu weit entfernt lag. In dem Schützengraben lagen aber bereits fünf Soldaten, obwohl dieser eigentlich nur Platz für zwei bot. Ich quetschte mich auch noch rein und kam so zu liegen, dass ich mein Gesicht am Hintern eines anderen hatte. Ich erinnere mich gut, wie ich gesagt habe: «Wehe, du furzt jetzt.» Alle brachen in hysterisches Lachen aus, währenddessen argentinische Jets über uns Bomben fallen liessen. Dieser schwarze Humor half, die bedrohliche Situation durchzustehen und die Angst zu verdrängen.

Übermannte die Angst Sie wirklich nie?

Das kann man sich nicht leisten. Ich weiss, das mag seltsam klingen, aber es ist so. Schliesslich will man überleben. Natürlich hatte ich Angst – sehr oft sogar. Etwa in der letzten Kriegsnacht, als ich mit einer kleinen Truppe in den Bergen unterwegs war. Plötzlich explodierte das Fahrzeug vor mir. Es war auf eine Mine gefahren. Ich sass am Steuer des zweiten Wagens und sagte zu mir: «Das vordere Fahrzeug hatte grosses Pech, das war eine einzelne Mine. Ich komme hier aber raus.» Ich musste mir diese Geschichte einreden, um überhaupt losfahren zu können. Erst viel später realisierte ich, dass ich damals inmitten eines Minenfelds gelandet war.

In der Ukraine ziehen militärisch ungeschulte Menschen in den Krieg. Worin liegen die Gefahren, wenn man zur Waffe greift, ohne mental darauf vorbereitet zu sein?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Ihre Frage geht von der Annahme aus, dass sich ein Kriegseinsatz grösstenteils auf alle gleich auswirkt. Natürlich besteht die Gefahr, dass es danach zu psychischen Problemen kommt. Ob und inwiefern sich diese manifestieren, hängt aber von verschiedenen psychologischen und sozialen Faktoren ab. Das lässt sich nicht verallgemeinern.

Russische Soldaten stellen fest, dass sie nicht als die Befreier bejubelt werden, wie dies von ihrer Regierung behauptet wurde. Was löst ein solcher Betrug aus?

Ich kann nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Aber ich bezweifle, dass sie sich über einen solchen Betrug Gedanken machen, solange sie am Kämpfen sind. Nach dem Krieg dürften bei einigen Fragen aufkommen im Sinne von: Wofür habe ich all das getan? Und weshalb mussten viele meiner Kameraden sterben? Ich will aber nicht generalisieren. Auch hier: Es sind individuelle Erfahrungen.

Waren es einzelne Momente wie im Minenfeld, die Sie prägten, oder war es eher der Krieg an und für sich?

Die Einsätze im Falklandkrieg und in Nordirland hinterliessen zweifellos tiefe Spuren. Aufgrund der dortigen Erfahrungen habe ich eine Posttraumatische Belastungsstörung. Diese wurde aber erst viel später, 1996, diagnostiziert – ein Jahr nachdem ich das Militär verlassen hatte. Ich bekam damals Schlafstörungen, hatte Albträume und Phasen starker Hypervigilanz, also starke Angstzustände. Als ich jedoch von den Falklandinseln zurückgekehrt war, konnte ich meine Karriere fortsetzen. In meiner Truppe war ich umgeben von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Das Wissen darum und das starke Zusammengehörigkeitsgefühl hatten eine heilsame Wirkung.

Der Falklandkrieg Vor 40 Jahren, am 2. April 1982, besetzten argentinische Truppen die Falklandinseln im Südatlantik, die zum britischen Überseegebiet gehörten. Das liess sich Grossbritannien nicht gefallen. Im 74 Tage dauernden Krieg kam es zu Seeschlachten und Schützengrabenkämpfen ähnlich wie im Ersten Weltkrieg. Grossbritannien eroberte die Inseln zurück und Premierministerin Margaret Thatcher wurde als «Eiserne Lady» bekannt. Der argentinische Militärherrscher Leopoldo Galtieri wurde entmachtet. (aba)

Im Falklandkrieg gefangene Argentinier werden von einem britischen Soldaten überwacht. Bild: Keystone

Sprachen Sie miteinander über Ihre Kriegserfahrungen?

In der Regel nicht, nein. Es ging nicht darum, über die individuellen Kriegsgeschichten zu reden. Wir wussten auch ohne Worte, dass wir Ähnliches erlebt hatten. Das schuf eine Verbindung.

Müssen die schlimmen Erinnerungen unterdrückt werden?

Als Psychologe gehe ich mit Veteranen so vor, wie ich auch an mir gearbeitet habe. Ich bin ein starker Verfechter des Existenzialismus. Dies im Sinne von: Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, es gilt, sich auf die Gegenwart und die Zukunft zu konzentrieren. In den Gesprächen versuche ich mit den Veteranen herauszufinden, inwiefern die Kriegserfahrungen ihr weiteres Leben, aber auch jenes von Angehörigen und Freunden beeinflusst. Es geht also weniger darum, ob Erinnerungen unterdrückt werden oder nicht. Vielmehr gilt es zu akzeptieren, dass der Krieg einen verändert hat.

Was ist das Schwierigste dabei?

Verlust ist ein grosses Thema. Dazu gehört auch der Verlust der eigenen Unschuld. In den Gesprächen geht es deshalb oft darum, was die Veteranen für eine Zukunft für sich wollen. Wie lässt sich ihr Leben in eine positive Richtung lenken? Ist das geklärt, gilt zu fragen: Was von der Vergangenheit verhindert dies? Was stoppt sie beim Vorwärtskommen? Wichtig dabei ist: Auch wer gut unterwegs ist, kann immer wieder Momente voller Traurigkeit erleben und von Albträumen eingeholt werden. Unter Veteranen sind Posttraumatische Belastungsstörungen weit verbreitet. Aber es gibt nicht die eine Therapie, auch wenn das manchmal suggeriert wird.

Wie meinen Sie das?

Kaum erforscht sind gelingende Übergänge vom Militär in die Zivilgesellschaft. Dabei liesse sich davon viel lernen. Bislang fokussierte die Wissenschaft sich viel zu stark auf die Posttraumatische Belastungsstörung und deren Behandlung. Das generiert den Eindruck: Veteranen sind ein Problem und dieses gilt es zu behandeln. Zu diesem Bild trägt auch die Popkultur bei.

Also Filme?

Ja, aber auch Literatur und Serien. Darin kommen Veteranen nur in zwei Klischees vor. Es gibt sie als «mad, bad and sad» – also verrückt, böse und traurig – wie etwa Silvester Stallone als Rambo. Das andere Stereotyp ist der Held. Das entspricht aber nicht der Realität. Unsere Forschung hat gezeigt, dass 99 Prozent der befragten britischen Veteranen im Alltag zurechtkommen und ein produktives Leben führen. Aber davon erzählt niemand. Die antiquierten und lächerlichen Klischees müssen dringend aufgebrochen werden. Denn sie schaden den Veteranen.

Inwiefern?

Ich habe es selber erlebt, aufgrund blosser Vermutungen und Annahmen in diese «mad, bad, sad»-Schublade gesteckt zu werden. Das war zu einem Zeitpunkt, als ich mit meiner psychischen Erkrankung einen guten Umgang gefunden hatte. Solche unzulässigen Unterstellungen sprechen einem aber all die Bemühungen ab, die man gemacht hat, um an diesen Punkt zu gelangen. Das kann sich extrem negativ auf die eigene psychische Gesundheit auswirken. Ich weiss, dass ich mit meiner Erfahrung nicht alleine bin. Das passiert vielen Veteranen.

