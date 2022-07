Margrit Stamm: «Kleinere Unfälle gehören zur normalen Kindheit

Interview Erziehungsexpertin Margrit Stamm plädiert für Gelassenheit: «Kleinere Unfälle gehören zu einer normalen Kindheit» Eltern sind überängstlich und verhindern, dass ihre Kinder wertvolle Erfahrungen machen, sagt Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm und plädiert für Verhältnismässigkeit. Interview: Andrea Söldi Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Margrit Stamm: «Das passt nicht zusammen.» Raffael Waldner

Die Aufgabe von Eltern ist es, ihre Kinder zu beschützen. Was soll daran falsch sein?

Margrit Stamm*: Natürlich müssen Eltern ihre Kinder vor ernsthaften Gefahren bewahren. Das Problem ist aber, dass in der heutigen Angst- und Sicherheitsgesellschaft kaum mehr unterschieden wird zwischen kleineren Risiken und wirklichen Bedrohungen. So nehmen wir unseren Kindern die Möglichkeit, entwicklungsförderliche Erfahrungen zu machen.

Wo zum Beispiel stellen Sie Überbesorgtheit fest?

Viele Kinder dürfen heutzutage kaum mehr alleine aus dem Haus. Durch die Gegend streifen, in den Wald gehen oder nur schon den Schulweg alleine meistern ist unüblich geworden. Eltern riskieren einen Shitstorm, wenn sie ihre Kinder ein paar Minuten alleine lassen. Ratgeber-Literatur und Beratungsstellen mahnen allzu oft zu Überfürsorge. Auch die Sicherheitsindustrie schürt die Ängste und profitiert gleichzeitig vom Verkauf von Kontrollinstrumenten wie Überwachung per Handy oder Wearables, welche die Körperfunktionen bei Babys messen.

Die neuen digitalen Möglichkeiten können Kindern und Eltern doch auch zu mehr Freiheit verhelfen: Wenn das Kind stets anrufen kann, darf man die Zügel etwas weiter lassen und auch selber mal kurz weggehen.

Das ist die positive Seite. Problematisch ist, wenn Kinder immerwährend kontrolliert werden, was leider immer häufiger vorkommt. Das ist ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre. Sogar die UN-Kinderrechtskonvention hält ein Recht auf Privatsphäre für Kinder fest. Auch beim Thema Pädophilie ist die Gesellschaft geradezu paranoid geworden.

Die frühere Tabuisierung sexueller Übergriffe hat dazu beigetragen, dass viele Übeltäter ungestört gewähren konnten und ihre Opfer traumatisiert wurden. Ist es nicht gut, dass heutzutage über dieses Thema gesprochen wird?

Man soll aufmerksam sein, doch es ist davor zu warnen, jeden Mann in einer Kita oder einem Jugendverein unter Generalverdacht zu stellen. Das ist diskriminierend. Die Forschung zeigt, dass Kindesmissbrauch in den letzten Jahren nicht häufiger geworden ist, doch wir sind stärker darauf sensibilisiert und die Schwelle, was als übergriffig gilt, ist stark gesunken. So entsteht der Eindruck, es bestehe für Kinder stets eine grosse Gefahr. Dabei sind Kinder noch nie so sicher aufgewachsen wie heute.

Wie ist es zu dieser unheilvollen Dynamik gekommen?

Eine Rolle spielen die Medien, die Einzelfälle aufbauschen, ohne sie statistisch einzuordnen. Auch Social Media tragen dazu bei: Erzählt zum Beispiel ein Kind daheim, es sei auf dem Schulweg von einem Mann angesprochen worden, warnen die Eltern sofort über Facebook, ohne in Erwägung zu ziehen, dass ihr Kind vielleicht fantasiert – was normal ist in einem gewissen Alter. Dann muss auch die Schule reagieren und es entsteht viel Wirbel. Oft ist es dann die Polizei, welche relativiert und zu überlegterem Handeln mahnt.

Wieso sind heutige Eltern so ängstlich?

In vielen westlichen Gesellschaften und in gut situierten Familien ist das Kind zum Projekt geworden. Zur Erfüllung eines Lebenstraums. Wenn Väter und Mütter von ihrem Kind abhängig sind, fällt ihnen das Loslassen schwer. Damit verhindern sie, dass es Schritte in die Selbstständigkeit wagt. Möglicherweise hat auch die Forschung zu diesem ungesunden Trend beigetragen.

Inwiefern?

Sie hat sich in den letzten 30 Jahren stark auf die Formbarkeit des Kindes und die Eltern-Kind-Bindung konzentriert. Diese Erkenntnisse suggerieren, dass Eltern es zu einem guten Teil in der Hand haben, wie ihr Kind herauskommt und wie erfolgreich es wird. Wenn es nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht, ist das Urteil schnell gefällt: Die Eltern haben es falsch erzogen. Solche Prämissen erzeugen starken Druck und lassen ausser Acht, dass das Aufwachsen auch biologischen Gesetzmässigkeiten folgt. Eine solche Einsicht könnte zu mehr Gelassenheit führen.

Woher haben Sie selber Ihre Erkenntnisse?

Meinem Buch liegt eine Studie mit 400 Vätern und Müttern zugrunde. 65 Prozent davon gab an, sie hätten ihre Kinder stets unter Kontrolle. Gleichzeitig sagten sie, sie wollen ihren Nachwuchs zu selbstständigen und autonomen Menschen erziehen. Das passt nicht zusammen. In einer anderen Studie mit Lernenden in der Berufsbildung zeigte sich, dass sich 45 Prozent stark auf ihre Eltern fixieren und nicht auf den Schritt ins mündige Leben vorbereitet sind. Bei Schwierigkeiten kamen sie ohne Unterstützung nicht weiter.

Wie kann man Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder loszulassen?

Unsere Gesellschaft braucht eine grundsätzlich neue Kultur des Vertrauens und des Glaubens an die Widerstandsfähigkeit von Kindern. Fachinstitutionen können Familien in diese Richtung begleiten. Starke Eltern versuchen, Gefahren von Risiken zu unterscheiden. Kleinere Unfälle dürfen sein und gehören zu einer normalen Kindheit: Ein aufgeschürftes Knie, ein Sturz vom Velo, eine Magenverstimmung, weil man etwas Unsauberes gegessen hat... aus solchen Erfahrungen lernen Kinder, Situationen einzuschätzen, wieder aufzustehen, Schmerzen auszuhalten und sehen, dass sie wieder vorbeigehen.

Die Grenze zwischen wirklicher Gefahr und kleineren Risiken scheint schmal. Wie haben Sie das selber bei Ihren Kindern erlebt?

Natürlich habe ich mir auch oft grosse Sorgen gemacht um unsere Kinder. Wir waren bestimmt keine idealen Eltern. Aber ich glaube, es ist uns recht gut gelungen, den Kindern die Gefahren zu zeigen und gleichzeitig mit Risiken zu leben. Beim Velofahren zum Beispiel haben wir sie anfangs eng begleitet und ihnen gezeigt, in welchen Situationen sie aufpassen müssen. Mit der Zeit konnten sie immer besser alleine unterwegs sein. Das hat ihr Selbstvertrauen gestärkt.

* Margrit Stamm, 71, ist Professorin für Erziehungswissenschaften und Direktorin des Forschungsinstituts Swiss Education in Aarau. 2017 ist ihr Buch «Lasst die Kinder los» erschienen.

