Interview: Ein Experte erklärt die Tricks der Romance Scammer

Interview Die fiesen Tricks der Online-Liebesbetrüger: «Gebildete Personen sind besonders anfällig» Christian Thiel forscht zu Betrug und ­Täuschung. Der Soziologe hat die Tricks der Romance Scammer durchleuchtet und sagt: «Jeder und jede kann darauf reinfallen.» 09.10.2021

Christian Thiel ist Soziologe an der Universität Augsburg. Bild: zvg

Sie haben sich wissenschaftlich mit dem Thema Liebesbetrug im Internet auseinandergesetzt. Gibt es Menschen, die besonders leicht Opfer davon werden?

Der digitale Romantikbetrug ist ein eher neueres Phänomen, weshalb sehr wenig Daten vorliegen. Es ist aber sicher keine plumpe Masche, auf die nur naive und gefühlsduselige Personen hereinfallen. Im Gegenteil. Eine hohe Affinität zu Romantik und zum Glauben an die «Perfektheit einer Beziehung» machen laut Studien aber etwas anfälliger. Auch interessant: je gebildeter eine Person ist, desto anfälliger ist sie sogar für diese Betrugsmasche.

Warum?

Weil intelligentere Personen sich eher selbst überschätzen, sie gehen nicht davon aus, dass man sie so leicht be­lügen kann.

Aber es sind kaum Männern unter den Opfern.

Laut einer Statistik des FBI sind so um die 82 Prozent Frauen und 12 Prozent Männer unter den Geschädigten. Bei Männern läuft Romance Scam oft ein bisschen anders ab, sexualisierter. Die Betrüger haben für jede Zielgruppe eine eigene Strategie.

Was weiss man über die Täter?

Den Polizeiberichten zufolge handelt es sich beim Romance Scam häufig um kleinere Gruppen junger Männer aus Westafrika, vor allem Ghana und Nigeria. Oft sind es arbeitslose Universitätsabgänger, die ihre Tage in Internetcafés verbringen und für die Romance Scam eine Möglichkeit ist zum finanziellen Aufstieg. Sie nutzen dazu diverse Programme, um ihre Herkunft zu verschleiern, und können selbst Videotelefonate fälschen.

Auf Aussenstehende wirken die Geschichten unglaubwürdig.

Ja, aber die Geschädigten sind in diesem Moment emotional abhängig, oft wie in einem Rausch, und die Täter wenden eine Reihe von Tricks an. Sie senden gefakte Belege für ihre Geschichte, sie überweisen gar Geld (von anderen Opfern), bringen ihre fiktiven Kinder ins Spiel, konstruieren eine grosse Nähe.

Wie ist diese Intensität allein über Textnachrichten möglich?

Das Fehlen nonverbaler Signale führt dazu, dass schneller sehr persönliche Informationen ausgetauscht werden. Es verleitet zu einer idealisierten Vorstellung. Die Täter bleiben vage, stellen aber viele standardisierte Fragen, danach müssen sie nur noch zuhören. Und die Liebe wächst schnell, denn es findet kein Abgleich mit der Realität statt.

Die Opfer verlieben sich oft in Rekordtempo. Warum?

Typisch für Scammer ist die grosse Geschwin­digkeit. Sie schreiben sehr schnell und ziemlich viel, und sie geizen nicht mit Gefühlen. Den ­meisten geht das ei­gentlich zu schnell, aber es entsteht so ein Interaktionszwang. Entweder ich steige aus, oder ich schreibe auch: Ich liebe dich.

Warum zahlen manche Frauen weiter, selbst wenn die ­Polizei sie auf den Betrug aufmerksam gemacht hat?

Weil sie nicht mehr ohne diese Zuwendung leben wollen. Und weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Wir sind Menschen, wir wollen vertrauen, sonst wären wir alle längst paranoid.

