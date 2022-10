Zürcher Schauspielhaus: Jetzt nehmen die Co-Intendanten Stellung

Interview «Brecht mal den Stab noch nicht so früh über uns»: Co-Intendanten nehmen erstmals Stellung zur Kritik an ihrem Zürcher Theater Mobbingvorwürfe, eine Diktatur der Minderheiten und sinkende Abozahlen: Das Schauspielhaus Zürich ist immer lauter mit negativen Schlagzeilen konfrontiert. Was läuft falsch am mit 38 Millionen Franken subventionierten, grössten Sprechtheater der Schweiz? Interview: Daniele Muscionico und Julia Stephan, Foto: Andrea Zahler Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Stecken in der grössten Krise seit ihrem Antritt 2019: Die Co-Intendanten Benjamin von Blomberg und Nicolas Stemann.

Medienberichte sprechen von Mobbing am Haus, von einem Diktat der Minderheiten und von katastrophalen Abonnentenzahlen. Ehemalige und aktuelle Ensemble-Mitglieder fühlen sich durch die am Theater tätige «Agentin für Diversität» «kastriert». Und ein FDP-Vorstoss fordert gar eine Debatte über die schlechten Zuschauerzahlen im Stadtparlament. Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg wirken im Gespräch angegriffen. Aber ihre Mission, das Haus auf einen neuen Kurs zu bringen, ist ungebrochen.

Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg, Sie erleben gerade massive Angriffe. Wie geht es Ihnen damit?

Nicolas Stemann: Mein Eindruck ist, dass dieser mediale Angriff auf unsere Institution aus einem bestimmten politischen Umfeld kommt. Es geht nicht um Gendersternchen, sondern um Diskriminierung. Die gehen wir an. Und es gibt Menschen, die finden das völlig verkehrt.

Argumentieren Sie vielleicht so, um nicht über eine schwache Auslastung reden zu müssen?

Stemann: Es ist natürlich entsetzlich, wenn man Theater spielt und sie sind nicht gut besucht. Ich erlebe das auch als Krise. Nur: Es ist nicht unsere Krise. Es geht fast allen deutschsprachigen Theatern so. Und Kinos, Konzertveranstaltern, Clubs – geht es allen nicht gut. Und das hat natürlich etwas mit der Pandemie zu tun, dass die Menschen nicht sofort zurückkommen. Davon aber auf unser Programm zu schliessen oder auf einen Diversity-Aspekt unseres Programms, hat überhaupt keine Evidenz. Wer behauptet, dass uns die Zuschauerinnen und Zuschauer wegbrechen, weil bei uns zu viele People of Color auf der Bühne stehen, macht nicht mehr als eine rassistische Äusserung.

Sie wollen also so weitermachen und halten nichts von einer Programmkorrektur?

Von Blomberg: Business als usual gibt es im Theater sowieso nicht. Abgesehen davon: Die gesamte Theaterbranche befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Es ist schon so, das Abopublikum wird insgesamt weniger, und es ist weniger bereit, sich langfristig zu binden. Wie spricht man es also an, wie will man es halten?

An Ihrem Haus findet ein radikaler Kurswechsel statt, ein Bruch mit dem sogenannt bürgerlichen Theater. Sie dachten noch nie daran, dass Sie Ihr Publikum damit überfordern?

Stemann: Ich hatte die Debatte eigentlich schon bei unserem Antritt erwartet – denn natürlich sind unsere Setzungen avanciert. Doch so ein überhitzter Kulturkampf, wie wir ihn jetzt gerade erleben, brach nie los. Das lag vielleicht daran, dass wir sehr offen auf diese Stadt zugingen. Es gab in einer breiten Zuschauerschicht ein Interesse dafür, was wir machen. Ich hatte in der ersten Spielzeit ein Musical und Kinderstücke gemacht, beide waren super besucht. Christopher Rüping hat hier eine regelrechte Charmeoffensive gestartet. Suna Gürlers Mundartstück «Bullestress», war zu 100 Prozent ausgelastet.

Und wie kontern Sie den Vorwurf, das Programm sei zu elitär, zu unvertraut für den Breitengeschmack?

Von Blomberg: Eins ist sicher: Die Pandemie hat uns aus vielen Ritualen rauskatapultiert. Auf der weltpolitischen Bühne müssen wir schon super viel verarbeiten. Da stellt sich für jeden die Frage: Wie viel Neues will ich noch aufnehmen? Mit unserer Kunst wollen wir einen anderen Blick ermöglichen, gesellschaftliche Debatten anregen und unser Theater zu einem erweiterten Wohnzimmer machen. Die Frage ist, ob unser Publikum gerade nach ganz Anderem sucht. Nach Dingen, die ihm vertrauter sind. Darum funktioniert ja «Wilhelm Tell» so gut.

Benjamin von Blomberg findet, dass das Schauspielhaus auch herausfordern sollte.

Doch ein «richtiger» Klassiker ist das nicht, überhaupt haben Sie damit Ihre liebe Mühe ...

Von Blomberg: Das stimmt so nicht – «King Lear», «Besuch der alten Dame», «Ödipus», wir spielen viele Klassiker und durchaus auch sehr «klassisch».

«Ödipus» mit zwei Personen, «Besuch der alten Dame» mit zwei Personen? Und «King Lear», das einzige mit grossem Ensemble, war eine Produktion aus dem Schauspielhaus Bochum ...

Von Blomberg: Wir wagen da natürlich einen Spagat: Auf der einen Seite ist da das Publikum, das sich aktuell auf vielen Ebenen sehr herausgefordert fühlt. Auf der anderen Seite ist da das Schauspielhaus, das auch herausfordern möchte – schliesslich machen wir ja Kunst! Gerade deshalb liegt es in unserer Verantwortung, unser Programm so zu vermitteln, dass nicht der Reflex entsteht: Theater könnte zu anstrengend sein.

Stemann: Dass es so wahnsinnig anstrengend bei uns sei, stimmt aus meiner Sicht überhaupt nicht.

Ich muss widersprechen. Die Eröffnungsinszenierung von Trajal Harrell, ein Tanztheater, war teils eine formale Überforderung. Man sah an der Premiere Zuschauer, die vollends verloren waren.

Von Blomberg: Trajal Harrell ist ein Star in der internationalen Tanzszene; und die Zürcherinnen und Zürcher können richtig stolz sein, dass er und herausragende Tänzerinnen und Tänzer sich hier niedergelassen und das Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble gegründet haben. Aber sicher: Eine Tanzperformance hat andere Voraussetzungen als ein Sprechtheaterabend. Hier fehlt wohl noch Vermittlungsarbeit, die ist essenziell. Dabei gibt es bereits eine Trajal-Harrell-Community

Im ersten Interview in Zürich sagten Sie: «Wir wollen nicht unter uns bleiben». Nun ist gerade das eingetreten, Sie sind unter sich geblieben, nämlich in Ihren diversen Communitys. Die Community der bürgerlichen Theatergänger haben sie verloren. Kam nie die Idee auf, dass jemand, der alle erreichen möchte, letztendlich niemanden erreicht?

Stemann: Es ist eine grosse Aussage, wir hätten das bürgerliche Publikum verloren und niemanden erreicht! Wir hatten in der letzten Spielzeit viele ungemein erfolgreiche Produktionen. «Besuch der alten Dame» haben wir über 50 Mal gespielt! Man kann sicher eine Verjüngung im Publikum feststellen, man kann auch ein breiteres Publikum erkennen. Und wenn wir von Abozahlen reden, immerhin haben drei Viertel dieser Menschen ihr Abo verlängert. Im September sind die Abozahlen sogar wieder leicht nach oben gegangen, und vielleicht ändert sich die Tendenz ja auch wieder.

Sie sehen es auch so, die Abozahlen stimmen nicht?

Stemann: Natürlich sehen wir den Rückgang – den gibt es seit etwa 20 Jahren. Aber wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Wenn ich nach einer «Ödipus»-Vorstellung durchs Foyer gehe, bedanken sich bei mir ältere Menschen, solche, die etwas Traditionelles erwarten und berührt werden von meinem «Ödipus»-Stück. Meine Erfahrung ist, wegen eines Gendersternchens haben wir niemanden vergrault. Theater arbeitet daran, die Traditionen mit der Zukunft zu verbinden. Es ist dadurch angreifbarer. Wenn die Zahlen jetzt noch lange so bleiben, macht es für mich auch gar keinen Sinn, weiter zu inszenieren. Deswegen ist es uns ein Anliegen, dass sich das ändert.

Nicolas Stemann findet, dass das Schauspielhaus heute eine weniger homogene Gruppe ist wie früher.

Haben Sie denn aktive Rückmeldungen von Leuten, die ihr Abo gekündigt haben?

Von Blomberg: Durchaus. Zum Beispiel gibt es diese alte Debatte, wie sehr kommen klassische, kanonische Stoffe nicht nur vor, sondern wie sehr kommen sie vor in der originalen Form. Wir schreiben oft «nach» Goethe oder «nach» Schiller hin. Und ich habe auch da das Gefühl, da haben wir den Auftrag ein bisschen genauer zu kommunizieren, was diese Konstruktionen wie «Nach» bedeuten.

Wieso wenden sich bekannte Schauspieler wie Sebastian Rudolph und Robert Hunger-Bühler an die Presse und beklagen sich über die Arbeitsbedingungen? Hunger-Bühler sagte, er fühle sich künstlerisch «kastriert». Wieso beschweren sich die Kritiker nicht direkt bei Ihnen? Weil sie nicht gehört werden?

Stemann: Die Wortwahl von Herrn Hunger-Bühler sagt ja schon viel, aber er ist nicht Mitglied unseres Ensembles. Trotzdem könnte natürlich auch er eine unserer Anlaufstellen in Anspruch nehmen. Sebastian Rudolph wehrt sich im Übrigen sehr gegen die Art, wie er gerade in den Medien mit seinen Zitaten instrumentalisiert wurde.

Erklären Sie uns diese Anlaufstellen, die Sie neu geschaffen haben!

Von Blomberg: Man kann diese internen Stellen ansprechen, wenn man das Gefühl hat, man werde nicht gehört. Es gibt ein Reglement für Integritätsverletzung, aber auch eine externe Anlaufstelle, die man anonym aufsuchen kann, weil völlig klar ist, dass interne Stellen nicht immer funktionieren. Dann haben wir unsere Abteilung Kultur und Personalentwicklung aufgestockt. Familienpolitische Fragen, also wie der Theaterberuf und Familie verbunden werden können, sind zum Beispiel auch ein grosses Thema.

Und – Sie führen eine Diversitäts-Agentin!

Von Blomberg: Ja, Yuvviki Dioh, sie ist bei der Intendanz angesiedelt. Trotzdem gibt es noch eine andere Sache, die wichtig ist: Wir leben von Streit und Auseinandersetzung! Wir versuchen, Konflikte produktiv zu machen und in Theaterkunst zu verwandeln. Und der Wandel, der gerade um uns herum stattfindet, rund um das Thema Diversität, findet ja in der Gesellschaft statt. Das Theater ist der ideale Ort, um auch die Konflikte, die dieser Wandel mit sich bringt, auszutragen. Hier sehen wir weiterhin unseren Auftrag.

Stemann: Wir sind natürlich eine weniger homogene Gruppe, als das vorher der Fall war. Es gibt verschiedene Sprachen, es gibt mehrere Perspektiven auf Dinge. Und die Frage ist doch, ob Theater nicht die Aufgabe hat, Lebensrealitäten abzubilden.

In der Gesellschaft sehen wir allerdings, dass solche Debatten scheitern und Partikularinteressen gegeneinander ausgespielt werden.

Stemann: Es geht um Definitionsmacht. Ich verbinde unser Projekt mit der Hoffnung, dass wir da einen Schritt weitergehen können. Weil wir ein Ort sind, wo lebendige Auseinandersetzung tatsächlich zur Essenz des Mediums gehört. Das ist meine Vision von Theater.

Ihr Haus ist ein Laborversuch für eine gerechtere Gesellschaft. Das Ausprobieren ist offensichtlich anspruchsvoller, als Sie erwartet haben. Was lernen Sie daraus?

Von Blomberg: Wir lernen, wie kompliziert Dialog sein kann. Wenn verschiedene Perspektiven im Raum sind, werden Dialoge komplexer. Ihn trotzdem zu gestalten, ist super schwer. Aber absolut notwendig. Es gibt kein Zurück. Ich selbst bin immer wieder richtig herausgefordert, habe die Intensität und Qualität der Aufgabe auch unterschätzt. Deshalb bin ich stolz darauf, wo wir heute stehen. Mit den neuen Tools funktioniert der Dialog im Haus besser.

Als mittelalte, weisse Männer leiten Sie ein Haus mit Diversitätsanspruch. Nicht mal bei der SVP wäre es heute akzeptiert, keine Frau ins Rennen für den Bundesratssitz zu schicken. Haben Sie sich eigentlich selbst schon in Frage gestellt?

Stemann: Wir können einiges bewegen –, obwohl wir zwei Männer sind. Oder wir könnten es lassen, weil wir Männer sind. Wir haben uns fürs Erstere entschieden. Ich bin die ganze Zeit dabei, zurückzutreten, Raum zu schaffen, Macht zu teilen. Wir haben beispielsweise eine superstarke Dramaturgie, die nur sehr bedingt auf mich hört. Und dann gibt es die Truppe von Hausregisseuren, die mich als regieführenden Intendanten natürlich ständig in meinen Freiheiten beschneiden. Ich finde das zeitgemäss und richtig.

Die Documenta 15 misslang wegen ihrer kollektiven Leitungsidee. Es scheint Ihnen ähnlich zu gehen?

Stemann: Wir haben ein erweitertes Direktorium geschaffen. 14 Menschen treffen sich einmal pro Woche. Unsere Erfahrung ist, dass die Menschen dadurch, dass man sie in Verantwortung führt, verantwortungsvoller arbeiten und Verantwortung übernehmen. Es mag also sein, dass wir gerade Probleme haben. Doch dass wir einen kollektiven Führungsstil ansteuern, ist keins davon!

Was würden Sie anders machen, wenn Sie in Zürich nochmals bei null beginnen könnten?

Stemann: Mich würde interessieren, ob unter normaleren Bedingungen das ganze Projekt zum jetzigen Zeitpunkt längst ein anderes Fahrwasser gefunden hätte. Wir würden uns eine Zeit aussuchen, in der nicht sofort eine Seuche um die Ecke kommt. Und ich finde auch, brecht mal den Stab noch nicht so früh über uns. Wir sind immer noch am Anfang, Corona hat uns zwei Jahre geklaut! Dass unser Laden durch solche Verzerrungen nicht längst schon so brummt, wie er es eigentlich könnte, ist schade. Aber wir sind da, und wir haben was zu bieten. Und werden weiter daran arbeiten, gutes Theater zu machen.

