Adolf Ogi: «Heute habe ich keine Angst mehr vor dem Tod»

Interview Alt Bundesrat Adolf Ogi beantwortet zum 80. die grossen Fragen des Lebens: «Heute habe ich keine Angst mehr vor dem Tod» Am 18. Juli feiert alt Bundesrat Adolf Ogi seinen 80. Geburtstag. In unserem 10-Fragen-Interview gibt er seine Lebensweisheiten preis. Interview: Antonia Imondi Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Staatsmann, Optimist, Menschenfreund: Die Kraft holte sich Adolf Ogi in der Natur. Severin Bigler

Adolf Ogi, der Bergler aus Kandersteg, brachte es vom Skiverbandsdirektor zum SVP-Bundesrat und UNO-Sonderberater. Popularität ist schwer zu messen, aber vermutlich gehört Ogi zu den beliebtesten Bundesräten aller Zeiten. Ein Indiz dafür sind die vielen Bücher, die über ihn geschrieben wurden. Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag erscheint das zwölfte Buch (Zählung ohne Gewähr), in dem der Journalist René Hildbrand die besten Anekdoten aus dem Leben des Berner Oberländers erzählt (siehe Box unten). Wir haben ihm aus diesem Anlass zehn Fragen gestellt.

1. Worauf kommt es wirklich an im Leben?

Adolf Ogi: Wer für andere lebt, hat am besten für sich gelebt. Ich zitiere ein deutsches Sprichwort. Das heisst: Solidarisch sein mit anderen. Sich um den Nachbarn kümmern. Sehr erfreulich, wie die Schweiz ukrainische Flüchtlinge sofort aufgenommen hat. Auch 1956 die ungarischen Flüchtlinge.

2. Welche Erfahrung hat Sie am meisten bereichert?

Mein Vater war Bergführer. Er führte Menschen sicheren Schritts durch Steilhänge und Couloirs auf Gipfel und wieder zurück ins Tal, was oft das Gefährlichste war. Eine Bergtour, auf die mich mein Vater als Elfjähriger mitgenommen hat, ist mir in tiefer Erinnerung geblieben: Mein Vater führte einen Ingenieur und dessen Freund auf die Blüemlisalp. Für die Rückkehr entschied man sich für die Traverse hin­über auf die «Wyssi Frau» und hinüber zum Morgenhorn. Vom Morgenhorn führt eine extrem steile Wand hinunter ins Kiental. Sie war an jenem Tag vereist, also gefährlich, vor allem für die bergungewohnte Gruppe, die mein Vater führte. Die Regel ist, dass der Bergführer beim Abstieg am Schluss seiner Gruppe geht, um sie beim Ausrutschen zu sichern. Auf dieser Tour ging mein Vater voraus. Er pickelte drei Stunden lang Tritt um Tritt ins Eis, um den Abstieg zu ermöglichen. Ich erlebte einen kraftvollen Mann mit ungeheurem Willen, vor allem mit dem Willen, Menschen sicher zu führen, sein ganzes Können, seine ganze Kraft einzusetzen für die Sicherheit anderer. Ich erlebte gelebte Verantwortung! Worte hatte ich damals für dieses Erlebnis noch keine. Ich hatte nur Bewunderung!

3. Was tun, wenn der Zukunftsglaube verloren geht?

Man darf den Glauben an das Gute in allen Menschen nicht verlieren. Glaube an das, was du machst und mache das, an das du glaubst! Das heisst: Selbstvertrauen entwickeln!

4. Was ist gute Führung?

Es geht um vier Grundsätze. Erstens den Menschen, zweitens den Auftrag, drittens die Führung, viertens die Kommunikation. Erstens: Man muss die Menschen mögen, für eine Aufgabe motivieren. Sie begeistern. Sie begleiten. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass sie sich angesprochen fühlen, mitdenken, um vorgegebene Ziele zu erreichen. Zweitens: Der Auftrag muss klar sein, man muss ihn immer wiederholen. Als neuer Verkehrsminister habe ich Anfang 1988 gleich am Anfang erklärt: Ich will vier Projekte angehen und realisieren: Bahn 2000, Neat, S-Bahnen und das Autobahnnetz fertigerstellen. Drittens: Wie will ich führen, um den Auftrag zu erfüllen, was brauche ich für die Führung? Als neuer Departementschef habe ich die Führungsgrundsätze, Organisation und Ablauf der Arbeiten im Departement in einem zehnseitigen Papier allen Mitarbeitern als sogenannte Befehlsausgabe verteilt. Viertens: Die Kommunikation macht 50 Prozent des Erfolges aus. Ich unterscheide die Kommunikation nach aussen und nach innen. Wann, wo, wie? Mündlich oder schriftlich? Als Bundesrat habe ich in 13 Jahren 2333 Reden gehalten.

René Hildbrand:

«Dölf Ogi – die besten Anekdoten und Geschichten aus einem Leben» (Verlag Helvetia) zvg

Das Buch zum 80. Geburtstag – mit kritischen Aussagen zu Corona In «Dölf Ogi – die besten Anekdoten und Geschichten aus einem Leben» (Verlag Helvetia) lässt der Journalist René Hildbrand die erstaunliche Karriere von Adolf Ogi Revue passieren. Das Fazit des Autors: «Ein einfacher Mann hat sich zum Staatsmann entwickelt, der als weltoffener Geist viele innen- und aussenpolitische Akzente gesetzt hat.» In dem Buch äussert sich Ogi auch aktuell zur Coronapandemie. Er, der immer SVP-Mitglied blieb, trotz vieler Differenzen mit dem Blocher-Flügel, sagt heute mit Bezug zu Corona: «Meine Partei hätte sich klar abgrenzen müssen von radikalen Gruppierungen.» Kritisch äussert er sich aber auch zum Bundesrat: «Statt der wöchentlichen Durchhalteparolen aus dem Medienzentrum in Bern hätte der Bundesrat mal eine Aktion ‹Danke schön› organisieren sollen. Für alle, die als gute Staatsbürger mitmachen, Masken tragen, die Hände waschen, Abstand halten und sich impfen lassen.» (saw)

5. Was macht gute Eltern aus?

Die Liebe der Eltern ist die einzige voraussetzungslose Liebe, die wir erfahren. Sonst ist die Liebe – Partnerliebe, Kinderliebe, Freundesliebe – an Bedingungen geknüpft, an Lebensbedingungen. Die Eltern lieben einfach so und immer!

6. Gibt es das perfekte Geschenk?

Aus meiner Erfahrung: Der Kristall, er eignete sich sowohl für Jiang Zemin, den damaligen Staatschef von China, wie für den Bundesrat und auch für den Mitarbeiter im Departement. Aber sicher ist die Liebe das beste Geschenk.

7. Was ist Freundschaft?

Harmonie, Gefühle, Sensibilität, Hilfsbereitschaft, Solidarität, Menschlichkeit.

8. Wo lässt sich Kraft schöpfen, wenn man antriebslos ist?

In der Natur und beim Herrgott. Beim Bergsteigen und Schwimmen beispielsweise werde ich inspiriert. Alles ohne mein Handy! Ich denke dann selber!

9. Welchen Fehler sollte jemand mit 18 Jahren vermeiden?

Mein Vater sagte mir, als ich 1962 in die Grenadier-RS einrückte: Während der 17 Wochen solltest du, mein Sohn, ein Schirmbild von dir machen und dich fragen: Wer bist du? Was kannst du? Was kannst du nicht? Was willst du? Was willst du nicht? Wozu bist du fähig? Wozu bist du nicht fähig? Willst du einmal führen, entscheiden, auftreten, kommunizieren, Verantwortung übernehmen? Bist du bereit zu scheitern und wieder aufzustehen? Oder aber: Bist du eher der Berater, der Analyst? Derjenige, der Varianten präsentiert, der Vorschläge macht, nicht entscheiden will, keine Verantwortung übernehmen will, nicht öffentlich auftreten will? Am Ende der RS entschied ich: Ich will einmal führen und bin bereit zu entscheiden, zu kommunizieren.

10. Warum brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben?

Ich hatte Angst vor dem Tod. 2009 starb unser Sohn. Wir blieben fragend und suchend zurück. Warum, warum? Das hat mich zeitweise auch in meinem Glauben erschüttert. Die Auseinandersetzung mit dem Tod unseres Sohnes führte dazu, dass ich heute weiss, dass der Tod zum Leben gehört. Ich bin bereit, ihn zu akzeptieren. Ich habe keine Angst mehr davor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen