Universelle Grippeimpfung rückt dank mRNA-Technik näher

Influenza Neuer Alleskönner-Grippeimpfstoff schützt vor verschiedenen Virusvarianten Jedes Jahr muss der Grippeimpfstoff angepasst werden, weil der Erreger so schnell mutiert. Das könnte sich bald ändern: Ein neuer Impfstoff auf Basis der mRNA-Technologie verleiht einen breiten Schutz gegen viele verschiedene Grippeviren, wie Tierexperimente zeigen. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Das Influenzavirus. Getty

Grippeviren sind enorm wandelbar. Deshalb braucht es jedes Jahr einen neuen Impfstoff, der gegen die für die kommende Grippesaison erwarteten Virenstämme schützt. Seit langem sucht die Wissenschaft daher nach einem universellen Grippeimpfstoff – einem Vakzin also, das gegen verschiedene Influenzastämme gleichzeitig und möglichst auch gegen neue, von Tieren auf den Menschen überspringende Grippeviren wirkt.

Besonders Letztere beherbergen das Potenzial für neue Pandemien. So traten im vergangenen Jahrhundert vier Influenzapandemien auf. Die schwerste war die Spanische Grippe, die vor hundert Jahren weltweit zwischen 50 und 100 Millionen Todesopfer gefordert hat. Wie das nächste gefährliche Grippevirus aussehen könnte, weiss man nicht. Deshalb ist es auch nicht möglich, quasi auf Vorrat den passenden Impfstoff herzustellen.

Impfung verlieh Schutz gegen Vogelgrippevirus

Von einem vielversprechenden Impfstoffkandidaten, der gegen verschiedene Influenzavirenstämme wirkt, berichten nun Forschende um den Virologen Florian Krammer von der Icahn School of Medicine an der Mount-Sinai-Klinik in New York. Sie setzten dabei auf die bereits bei einigen Coronaimpfstoffen genutzte mRNA-Technik.

So enthielt der Wirkstoff, den sie Mäuse verabreichten, die Bauanleitung für vier Proteine des Influenzavirus. Der Clou: Während herkömmliche Grippeimpfstoffe vor allem auf die schnell mutierenden sogenannten Hämagglutinin-Proteine abzielen, legten die Forschenden den Fokus auf Proteine, die sich zwischen verschiedenen Virenstämmen kaum unterscheiden und sich nur wenig wandeln.

Gemäss der im Fachblatt «PNAS» erschienenen Studie löste die Impfung bei den Mäusen eine breite Immunantwort gegen verschiedene Varianten des Influenzavirus, einschliesslich Vogelgrippeviren. Wie sicher und wirksam der Impfstoff für bei Menschen ist, werden klinische Studien zeigen müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen