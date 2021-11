Erkältungssymptome: Wie Sie einen Impfdurchbruch erkennen können

Infektionen bei Genesenen Impfdurchbrüche: Erkältungssymptome nach Corona-Infektion werden zur Regel - welche weiteren Symptome auf Covid hinweisen Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und die Thurgauer Regierungsräte Walter Schönholzer und Urs Martin: Alle drei sind vollständig geimpft und infizierten sich dennoch mit Sars-Cov-2. Es kommt immer häufiger zu Impfdurchbrüchen - die sich allerdings meist nur wie eine Erkältung anfühlen. Bruno Knellwolf und Sabine Kuster 6 Kommentare Aktualisiert 02.11.2021, 18.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat er sich da angesteckt? Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati im Gespräch mit der Infektiologin des Kantonsspitals Baden in einem Impfzentrum im Aargau vor zwei Wochen. Dominik Kobelt

Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (55) bemerkte am Montag einen Schnupfen. Normalerweise hätte er nach eigener Aussage da einen Tee getrunken und gut ist. Doch der am 28. Juni zum zweiten Mal Geimpfte liess sich testen und war dann überrascht über das positive Resultat. «Mir geht es gut, ich fühle mich wie bei einer leichten Erkältung, sonst habe ich keine Symptome», hat er dieser Zeitung erklärt. Im Kanton Thurgau haben sich die geimpften Regierungsräte Walter Schönholzer (55) und Urs Martin (42) infiziert.

Auch ein 41-jähriger Leser aus der Innerschweiz ist von einem positiven Testresultat überrascht worden. Er hatte am Samstag leichtes Kopfweh und hat sich wegen eines anstehenden Essens sicherheitshalber testen lassen. Das positive Resultat hat er nicht erwartet aufgrund der geringen Symptome, die bereits am Sonntag wieder schwächer wurden. In der Vor-Corona-Situation wäre er arbeiten gegangen, sagt der Innerschweizer. «Ich bin überzeugt, dass der eher milde Verlauf vor allem der Impfung zu verdanken ist.»

Wie wissen Geimpfte, ob sie infiziert sind? Die kurze Antwort: Es ist unmöglich, mit Sicherheit zu wissen, ob es Corona ist, wenn man Erkältungssymptome hat. Sicherheit schafft nur ein PCR-Test. Gerade Geimpfte und Genesene mit einer Grundimmunität niesen nun auch und haben Schnupfen – zwei Symptome, die bei Erstinfektionen und vor Delta noch nicht zu beobachten waren. Weitere Symptome kommen nach einer Infektion oft vor: Ohrenschmerzen bei Geimpften, Durchblutungsstörungen/Tinnitus bei Ungeimpften

geschwollene Lymphknoten, beide

Kurzatmigkeit, beide

Kopfweh, beide

Gliederschmerzen, kann auch bei Geimpften kurzzeitig vorkommen

Husten, eher Ungeimpfte

Fieber, mehrheitlich bei Ungeimpften

Augenentzündung

Die Delta-Variante spielt eine Rolle

Huldrych Günthard vom Universitätsspital Zürich hat diese Impfdurchbrüche erwartet. «Die Effektivität der Impfung geht nach zirka sechs Monaten zurück und zwar in allen Altersgruppen.» Die Wahrscheinlichkeit, dass es schwere Verläufe gebe, wenn man geimpft wurde, sei aber massiv reduziert, hält der Infektiologe fest.

Deutlich wird auch, dass sich mit der Delta-Variante auch Geimpfte leichter anstecken als mit früheren Mutanten. Durchbruchsinfektionen sind gut möglich, weil dabei normale immunologische Prozesse im Gang sind:

Am Anfang sind nach der Impfung sehr viele Antikörper im Blut und auf den Schleimhäuten. Mit den Monaten sinkt der Antikörperspiegel kontinuierlich, was sowohl nach einer Impfung wie auch nach einer Infektion normal ist. Der Körper hat unter Umständen nur einmal mit einem Erreger zu tun, und muss deshalb seine Ressourcen schonen und nicht unnötig viele für Abwehrkräfte verschwenden. Deshalb reduziert sich die Antikörperzahl mit der Zeit.

Längerfristig bewirken die Gedächtniszellen einen milden Verlauf

Doch gleichzeitig baut das Immunsystem aber Gedächtniszellen auf. Diese werden aus 10 bis 20 Prozent der Zellen gemacht, die ursprünglich für die Antikörperproduktion zuständig waren. Damit ist der Körper nicht mehr wehrlos gegen eine Reinfektion. Aber wenn einer im Theater neben einem Infizierten sitzt und ihm dieser eine hohe Dosis Viren zutröpfelt, kann sich der doppelt Geimpfte trotzdem infizieren. Auch weil die Delta-Variante eine rund 1000-fach Viruslast erzeugt als die Variante Alpha. Der Körper kann sich also zwar wieder infizieren, aber das durch die Impfung gestärkte Immunsystem kann sich in der Regel gegen eine schwere Covid-Erkrankung wehren.

Das gilt bei ganz alten Menschen deutlich weniger, «weil bei diesen die Immunantwort auf die Impfung häufig auch weniger stark ausfällt als bei den Jungen», sagt Günthard. Diese bauen nach zwei Dosen eine geringere Immunantwort und auch weniger Gedächtniszellen auf als jüngere. Das ist ein Grund, warum den Ältesten eine Booster-Impfung nun auch in der Schweiz empfohlen wird.

Bei Jüngeren reicht aber die reaktive Immunantwort durch die im Blut patrouillierenden B-Gedächtniszellen. Diese werfen bei Kontakt mit einem Antigen die Antikörperproduktion wieder an. Des Weiteren hilft die zelluläre Immunabwehr mit T-Helfergedächtniszellen, sodass die Impfdurchbrüche in der Regel mild verlaufen oder vom Betroffenen gar nicht bemerkt werden. Auch einer der beiden positiv getesteten Thurgauer Regierungsräte hat seine Reinfektion nur bemerkt, weil er aufgrund des positiven Testresultats seines Kollegen zum Test gegangen ist.

Trotzdem könnte die Häufung der Impfdurchbrüche dazu führen, dass die Booster-Impfung auch für unter 65-jährige kommt. Damit rechnet auch Huldrych Günthard. «Hoffentlich auch bald für das Personal im Gesundheitswesen, das Kontakt hat zu Covid-Patientinnen und einen Booster will.» Der Effekt des Boosters sei eindrücklich wie man zum Beispiel in Israel, Schottland und den USA sehe. «Einerseits verstärkt die dritte Impfung wieder den Schutz vor Neuinfektionen und andererseits aber auch gegen schwere Verläufe. Es spricht also biologisch und medizinisch überhaupt nichts dagegen», sagt Günthard.

Studie zeigt: In Haushalten erkranken Geimpfte seltener ...

Wie sich das Infektionsgeschehen konkret im Alltag auswirkt, hat eine Studie des Fachmagazins «Lancet» ergeben, die letzte Woche erschien: Die Forschenden um Anika Singanayagam erhoben Ansteckungen in englischen Haushalten von September 2020 bis September 2021. Dabei wurden 204 Personen untersucht, die 138 Kontakte zu Personen im selben Haushalt hatten, die mit der Delta-Variante infiziert waren. Es zeigte sich, dass das Risiko, dass sich eine geimpfte Person im selben Haushalt ebenfalls infiziert, bei 25 Prozent liegt – bei einem ungeimpften Familienmitglied lag sie hingegen bei 38 Prozent.

... aber ob der Überträger geimpft ist oder nicht, spielt keine Rolle

Das ist immerhin ein geringeres Ansteckungs-Risiko für Geimpfte. Die Studienautorinnen kommen aber zum Schluss, dass es dabei keine Rolle spielt, ob der oder die Infizierte geimpft war oder nicht. Dies, obwohl die Studie auch bestätigt, was bereits bekannt war: Anfänglich unterscheidet sich die Virenlast von Ungeimpften und Geimpften nicht, doch bei Geimpften sinkt sie schneller. Doch in einem Haushalt, wo man Infizierten wohl so oder so zum Zeitpunkt der höchsten Virenlast begegnet, macht das schnellere Absinken der Virenlast keinen Unterschied.

Dass die Virenlast bei Geimpften schneller sank, bedeutet aber etwas Wichtiges: Die Infizierten genasen schneller als Ungeimpfte.

Drei Monate nach der Impfung sinkt der Schutz vor Infektion

Der Infektionsschutz alleine (also nicht der Schutz vor einem schweren Verlauf) sinkt dabei laut der Studie bereits nach drei Monaten so stark, dass eine Reinfektion wieder wahrscheinlicher wurde. Genau dies spiegelt sich nun in zunehmenden Fällen von Personen, die trotz Impfung Erkältungssymptome haben – auch Regierungsrat Gallati ist schon seit mehr als drei Monaten geimpft.