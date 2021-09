Impfung Masern, Mumps und Röteln: Was wissen Sie über Kinderkrankheiten und Impfungen? Testen Sie Ihren Wissensstand Das Bundesamt für Gesundheit gibt regelmässig Impfempfehlungen ab. Doch wie gefährlich sind Kinderkrankheiten wie Keuchhusten, Windpocken und Kinderlähmung? Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 13.09.2021, 16.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alles anzeigen

Basisimpfungen

Die Schweiz gibt regelmässig Impfempfehlungen ab. Der Schweizerische Impfplan wird aufgrund neuer Entwicklungen von Impfstoffen, neuen Erkenntnissen, Veränderungen der epidemiologischen Lage in der Schweiz sowie basierend auf den Empfehlungen der WHO-Experten überarbeitet. Er gibt auch Empfehlungen ab, in welchem Lebensjahr man welche Impfstoffe verabreichen soll.

Die Empfehlungen betreffen schwerwiegend übertragbare Krankheiten, durch die eine Impfung bleibende Schäden oder tödliche Folgen vermeiden lassen. Aber auch solche, die früher häufig waren und bei ungenügender Durchimpfung wieder auftreten können. Weiter empfohlen werden Impfungen zum Schutz vor schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten, bei denen eine hohe Durchimpfung erforderlich ist. Aber auch solche, für die keine alternativen Präventions- oder Behandlungsarten existieren.

Die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln erfolgt mit einem kombinierten Impfstoff (MMR). Die Kombinationsimpfung ist auch empfohlen, wenn ein Kind eine der drei Krankheiten schon durchgemacht hat. Die MMR-Impfung wird in zwei Dosen verabreicht, im Alter von 9 und von 12 Monaten.

Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Man kann in jedem Alter daran erkranken. Die Krankheit wird durch Tröpfchen übertragen und ist sehr ansteckend. Masern beginnen mit Schnupfen, Husten und entzündeten Augen. Danach steigt das Fieber und es tritt der typische Ausschlag mit roten Flecken auf. Gehirnentzündungen können bleibende Schädigungen hinterlassen. Bei bis zu fünf von 100 Betroffenen tritt eine Lungenentzündung auf, die tödlich verlaufen kann.

Die Impfrate ist noch nicht ausreichend, die Gefahr einer Ansteckung besteht noch immer. 90 Prozent der Kinder im Alter von zwei Jahren sind doppelt geimpft, gemäss Daten aus der Erhebungsperiode 2017 bis 2019.

Im Säugling- und Kindesalter stehen einige Impfungen an. Bild: Getty

Mumps wird über Tröpfchen oder Speichelkontakt übertragen. Es kommt zu Entzündungen und Schwellungen der Ohrspeicheldrüsen, was aussieht wie Hamsterbacken. Meistens verläuft eine Mumpserkrankung harmlos, gelegentlich können schwere Komplikationen wie Taubheit auftreten. Mumps war vor Einführung der Impfung bei unter 15-Jährigen die häufigste Ursache von viralen Hirnhautentzündungen (Meningitis). Bei einer Erkrankung ab der Pubertät ist häufig eine Hodenentzündung zu beobachten. Unfruchtbarkeit ist allerdings selten die Folge.

Röteln verursachen einen Hautausschlag mit kleinen hellroten Flecken. Sie werden durch Tröpfchen übertragen, sind sehr ansteckend aber harmlos. Wenn sich allerdings schwangere Frauen anstecken, die nicht geimpft sind oder die Krankheit nicht durchgemacht haben, kann es zu einer Fehlgeburt kommen oder das Kind schwere Missbildungen aufweisen. Da Schwangere von Kindern oder dem Partner angesteckt werden können, ist es wichtig, dass Buben und Mädchen geimpft werden. 86 Prozent der Kleinkinder wurde vollständig gegen MMR geimpft (Zahlen aus 2016).

Der Impfstoff DTP a gegen Diphtherie, Starrkrampf und Keuchhusten wird in der Regel als Sechsfach-Impfstoff DTP a -IPV-Hib-HBV in einer Spritze verabreicht: Heisst, man bekommt den Impfstoff gegen Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten, Kinderlähmung, Haemophilus influenzae Typ b und Humane Papillomaviren gleichzeitig gespritzt.

Die Diphtherie- und Tetanusimpfung wurde mit vier Dosen bei 88 Prozent der Zweijährigen verabreicht. 83 Prozent haben als Achtjährige fünf Dosen erhalten, 73 Prozent der 16-Jährgen sechs Dosen.

Diphtherie (Halsbräune) wird über Tröpfen übertragen und beginnt meistens mit Halsschmerzen. Es bilden sich weissliche Beläge, welche die Atmung beeinträchtigen und zum Erstickungstod führen können. Der Erreger produziert ein starkes Gift, das Organe wie Herz und Leber dauerhaft schädigt. Die Sterblichkeit bei Rachendiphtherie ist mit bis zu 50 Prozent hoch, lässt sich aber durch die sofortige Verabreichung eines Gegengifts auf 5 bis 10 Prozent senken. Besonders gefährdet sind ungeimpfte Kleinkinder und ältere Personen. Dank der Impfung sind Diphtheriefälle in der Schweiz seit 20 Jahren selten.

Starrkrampf (Tetanus) entsteht durch ein Bakterium, das in der Erde und im Darm von Menschen und Tieren vorkommt. Es kann durch Verletzungen, zum Beispiel Stichwunden oder Verbrennungen, in den Körper eindringen. Dort reizt es das Nervensystem und löst Muskelkrämpfe aus sowie Lähmungen der Atemmuskulatur, die zum Tod führen können. Meistens ist bei Starrkrampf eine aufwendige Intensivpflege notwendig. Dennoch stirbt auch heute noch ein Viertel der erkrankten Menschen. In der Schweiz gibt es jedes Jahr nur bis zu zwei Fälle, meistens bei älteren, nicht geimpften Personen oder bei nicht geimpften Kindern.

Keuchhusten (Pertussis) ist sehr ansteckend. Die Krankheit wird durch Tröpfchen übertragen und führt zu heftigen Hustanfällen bei Kindern. Es kann zu Erstickungsanfällen kommen. Vor allem Babys sind gefährdet und können daran sterben. Die Krankheit kann Lungenentzündungen, Krämpfe oder bleibende Schäden des Gehirns verursachen. Pertussis dauert drei bis vier Wochen, der Husten kann aber länger anhalten.

Ohne Impfung würden jedes Jahr viele Neugeborene in der Schweiz an Keuchhusten sterben. Obwohl die Fälle durch die Impfung deutlich verringert werden konnten, ist die Ansteckungsgefahr für Säuglinge weiterhin hoch, da sie unwissentlich von Eltern oder Geschwistern angesteckt werden.

Bei Kindern verläuft die Krankheit meistens harmlos. Ein juckender Ausschlag mit roten Flecken ist typisch. Seltener tritt die Krankheit im Erwachsenenalter auf, dann gibt es häufiger Komplikationen wie Lungen- und Hirnhautentzündungen. Bei einer Erkrankung in der Schwangerschaft kann es beim Kind zu schweren Schädigungen kommen.

In der Schweiz erkranken jährlich etwa 3000 Personen, die über 16 Jahre alt sind, an Windpocken. Davon müssen etwa 60 bis 70 Personen hospitalisiert werden. Da die Impfung gegen Windpocken zurzeit in der Schweiz für Kleinkinder nicht explizit empfohlen wird, ist das Risiko für das Auftreten dieser Krankheit sehr hoch. Bei Kindern verläuft die Krankheit meistens harmlos und sie sind danach immun. Die Impfung wird für jene, die keine Windpocken durchgemacht haben, im Alter zwischen 11 und 15 Jahren empfohlen.

Der Impfstoff gegen Kinderlähmung IPV wird als Sechsfach-Impfstoff DTP a -IPV-Hib-HBV in einer einzigen Spritze verabreicht. Heisst, man bekommt den Impfstoff gegen Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten, Kinderlähmung, Haemophilus influenzae Typ b und Humane Papillomaviren gleichzeitig gespritzt.

Kinderlähmung wird durch direkten Kontakt übertragen, zum Beispiel durch schmutzige Hände, Wasser oder Lebensmittel, die mit Fäkalbakterien verunreinigt sind. Bei vielen Personen verläuft die Infektion ohne jegliche Krankheitszeichen. Rund 1 Prozent der Infizierten erkrankt und es treten schwere oftmals bleibende Lähmungen auf. Die Erreger zerstören die Zellen des Nervensystems und rufen Lähmungen hervor. In der Schweiz ist Kinderlähmung dank der guten Durchimpfung seit über 30 Jahren eliminiert. In Afghanistan, Nigeria und Pakistan treten immer noch regelmässig Epidemien auf. Es gibt keine Medikamente zur Behandlung von Kinderlähmung. Die Impfung ist deshalb erst dann nicht mehr notwendig, wenn es auf der ganzen Welt keine Kinderlähmung mehr gibt.

96 Prozent der 16-Jährigen hat drei Impfdosen bekommen, gemäss Zahlen von 2017 bis 2019.

Das Hepatitis-B-Virus wird bei Blutkontakt oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr übertragen. Die Erkrankung äussert sich meist in Gelbsucht, Müdigkeit und Erbrechen. Sie kann aber auch unbemerkt verlaufen. Das Hauptrisiko ist die Schrumpfung der Leber, was zu Leberkrebs führen kann. In der Schweiz haben sich bis zu fünf Prozent der ganzen Bevölkerung mit dem Hepatitis-B-Virus angesteckt. Ab 1998 ist diese Rate seit der generellen Impfung von Jugendlichen drastisch gesunken.

Bei den 16-Jährigen lag die Durchimpfung zwischen 2017 und 2019 bei 74 Prozent für zwei Dosen.

Der Impfstoff gegen Haemophilus influenzae Typ b wird als Sechsfach-Impfstoff DTPa-IPV-Hib-HBV in einer einzigen Spritze verabreicht. Heisst man bekommt den Impfstoff gegen Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten, Kinderlähmung, Haemophilus influenzae Typ b und Humane Papillomaviren gleichzeitig gespritzt.

Haemophilus influenzae Typ b ist ein Bakterium, das bei Säuglingen und Kleinkindern zu eitriger Hirnhautentzündung oder zu einer Entzündung des Kehldeckels mit Erstickungsgefahr führt. In etwa 10 Prozent der Fälle verursacht die Erkrankung trotz Antibiotika Dauerschäden wie Hörverlust oder geistige und körperliche Behinderung. Selten endet sie tödlich.

91 Prozent der 16-Jährigen hat drei Impfdosen erhalten, zeigen Zahlen zwischen 2017 und 2019. Nach dem 5. Lebensjahr ist die Impfung in der Regel aber wegen einer natürlichen Immunität nicht mehr nötig.

Der PCV13 Impfstoff wird als Basisimpfung an Kinder unter fünf Jahren empfohlen. Pneumokokken sind Bakterien, die verschiedene, mehr oder weniger schwere Krankheiten verursachen können. Zum Beispiel eine unangenehme, aber nicht lebensgefährliche Mittelohrentzündung bis zur gefährlicheren Lungenentzündungen. Insbesondere bei Kindern können die Bakterien aber auch Hirnhautentzündungen auslösen. Folge davon sind häufig Lähmungen, Taubheit oder geistige Behinderungen.

Besonders betroffen sind Kinder unter zwei Jahren sowie Personen über 65 Jahren. Die Krankheit überträgt sich mittels Tröpfcheninfektion. Etwa jede zehnte Person, die daran erkrankt, stirbt. Davon sind rund 80 Prozent über 65 Jahre alt.

Influenza-A- und Influenza-B-Viren lösen die Grippe aus. Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Muskelschmerzen, Appetitlosigkeit und Schwindelgefühl sind typische Symptome. Die Genesungsphase dauert ein bis zwei Wochen, kann sich aber auch über mehrere Wochen erstrecken. 100'000 bis 300'000 Personen suchen jeden Winter den Arzt wegen grippeähnlichen Erkrankungen auf. 1000 bis 5000 Personen müssen jedes Jahr wegen einer Grippe im Spital behandelt werden.

Grippeimpfstoffe enthalten die Proteine von drei oder vier Virenstämmen, die voraussichtlich im Winter in der Schweiz im Umlauf sind. Um wirksam zu bleiben, muss die Impfung jedes Jahr zwischen September und Dezember wiederholt werden, auch wenn sich die zirkulierenden Viren und Impfstoffe nicht ändern. Die Impfung wird Personen über 65 Jahren empfohlen und bleibt die einfachste, wirksamste und sparsamste Vorbeugungsmassnahme, um sich selbst und sein Umfeld vor der Grippe und ihren Komplikationen zu schützen. Auch gute Hygiene hilft, die Krankheitslast im Winter zu reduzieren.

Impfen im Erwachsenenalter Es ist nie zu spät, eine oder mehrere Impfungen nachzuholen. Lassen Sie Ihren Impfausweis beim Hausarzt überprüfen. Falls Sie eine Reise ins Ausland planen, empfiehlt sich ebenfalls vorher abzuklären, ob eine Impfung nötig ist. Medizinische Empfehlungen und Beratungen zum Reisen gibt es auf der Website Safetravel.

Ergänzende Impfungen

Diese Impfungen sind wirksam und sicher, haben aber einen relativ geringen Nutzen für die öffentliche Gesundheit. Sie können aber einen beachtlichen Nutzen für die individuelle Gesundheit haben.

Es gibt über hundert humane Papillomaviren. Sie befallen die Haut oder genitale Schleimhaut. Bestimmte Stämme des HP-Virus verursachen Genitalwarzen oder können Krebs im Genitalbereich, Mund oder Rachen hervorrufen. Die Viren werden durch Geschlechtsverkehr oder die Berührung infizierter Schleimhäute übertragen. Gemäss Schätzungen stecken sich mehr als 70 Prozent der sexuell aktiven Männer und Frauen im Laufe ihres Lebens damit an. Die Folge einer HPV-Infektion ist Gebärmutterhalskrebs: Mehr als 5000 Frauen erkranken jährlich daran, 80 Frauen sterben daran.

Die Impfung wird allen weiblichen Jugendlichen zwischen 11 und 14 Jahren empfohlen. Eine Nachimpfung mit drei Dosen kann allen jungen Frauen zwischen 15 und 19 Jahren, die noch keine Impfung erhalten haben, verabreicht werden, auch wenn sie bereits sexuelle Beziehungen hatten. 59 Prozent der 16-Jährigen Mädchen sind doppelt gegen HPV geimpft.

Meningokokkenbakterien tragen etwa 15 Prozent der Bevölkerung im Nasen-Rachen-Raum, ohne davon krank zu werden. Wenn aber gewisse Stämme dieser Bakterien durch die Schleimhaut ins Blut gelangen, kann es zu schweren Erkrankungen wie Hirnhautentzündungen oder Blutvergiftungen kommen. Wobei die Sterblichkeit bei ungefähr 10 Prozent liegt. Jedes Jahr werden im Durchschnitt mehr als zwanzig schwere Meningokokken-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren gezählt. Schwerwiegende Komplikationen sind selten, weshalb diese zu den ergänzenden Impfungen gehört.

Die Impfquote bei zweijährigen Kindern liegt bei 78 Prozent, bei den Achtjährigen sind 69 Prozent geimpft, gemäss Zahlen von 2017 bis 2019.

Jeder, der Windpocken hatte, kann eine Gürtelrose bekommen. Man schätzt, dass jede vierte Person im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer Gürtelrose leidet. Betroffen sind vor allem ältere Personen mit einem schwachen Immunsystem. Der schmerzhafte Hautausschlag kann Komplikationen, zum Beispiel bei einer Augeninfektion verursachen. Es besteht das Risiko einer Erblindung. Ausserdem können Wochen oder Monate nach der Gürtelrose chronische Schmerzen auftreten. Die Impfung gegen Gürtelrose wird den 65- bis 79-Jährigen empfohlen, die ihr Gürtelrose-Risiko senken möchten.

Für Risikogruppen und Risikosituationen empfohlene Impfungen

Diese Impfungen sind wirksam und sicher, haben aber einen relativ geringen Nutzen für die öffentliche Gesundheit. Für gewisse Gruppen mit grossen, klar definierten Risiken sind sie aber von grossem Nutzen.

Zecken übertragen verschiedene Erreger und verursachen Krankheiten. Die beiden wichtigsten sind die Borreliose und die durch ein Virus hervorgerufene Zecken-Meningoenzephalitis, FSME genannt. Bei 5 bis 15 Prozent der erkrankten Personen kann es nach weiteren 4 bis 6 Tagen zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) kommen, die auch auf das Gehirn übergreifen kann (Meningoenzephalitis). Symptome wie Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen können Wochen bis Monate dauern. Bei schweren Verlaufsformen können Restschäden bleiben.

Für die vollständige Grundimpfung sind drei Dosen notwendig. Bei Kindern unter sechs Jahren ist eine Impfung nicht nötig, da schwere Erkrankungen in dieser Altersgruppe selten sind.

Das Hepatitis-A-Virus wird durch verunreinigtes Trinkwasser, Säfte oder ungenügend gekochte Nahrungsmittel übertragen. Es kommt vor allem in Ländern mit ungünstigen hygienischen Bedingungen vor. Bei Kindern verläuft die Infektion meist gutartig. Bei Erwachsenen verursacht das Virus Übelkeit, Gelbsucht, Fieber und Müdigkeit. In seltenen Fällen kann die Hepatitis A jedoch aggressiv verlaufen und eine Lebertransplantation nötig machen oder sogar zum Tod führen.

Der Impfstoff ist einzeln oder in Kombination mit einem Hepatitis-B-Impfstoff erhältlich.

Quellen Infovac.ch: Plattform für Informationen zu Imfpungen bag.ch: Bundesamt für Gesundheit