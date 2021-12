Schreien in der Stadt - das ist der Zauber der urbanen Echos

Klangkunst Mächtige Echos gibts auch in der Stadt – aber viele Leute gehen tonlos daran vorbei Nicht nur in den Bergen auch in Städten verstecken sich Echos. Ein besonders betörendes wallt unter der Berner Lorrainebrücke und weckte an diesem kalten Tag verschiedene Geister. Sabine Kuster 26.12.2021, 16.00 Uhr

Sänger Christian Schmid lässt den Schall schwirren. Neben der Brücke hört man wenig davon. Roland Schmid (Bern, 17.12.2021)

Zugbremsenquietschen, Menschengemurmel, Automotor, Pedalensurren, Schritte, Weihnachtsmusik, Auto, Schritte, Stimmen, Auto, Schritte auf einer Steintreppe, Schritte auf Kies. Ruhe.

Und dann kommt ein Ton. Aus dem Menschenmund schwillt er an, fliegt durch die Luft, prallt an Steinquadern auf der einen Seite ab, fliegt zurück, hin und her – auf einmal stehen wir in einem grossen Raum, der vorher noch nicht da war.

Die Augen melden: Eine riesige Brücke über uns, darunter ein Fluss. Aber wir stehen nicht nur unter der Brücke, wir stehen in der Brücke. In ihrer Lautsphäre. Die Schallwellen umwallen uns, der Ort, grau und kalt, ist nun voller Energie.

Christian Zehnder hat gerufen. «Huio-o!». Die Brücke antwortete:

«Hju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju»

Ein zehnfaches Echo. Bis jetzt habe er hier nur siebenfache Echos gehört, sagt der Sänger und Komponist, das müsse heute am still fliessenden Wasser liegen, das den Schall besser spiegle. Er legt noch einmal die Hand als Verstärker an den Mund und juchzt: «Jo-ho-ho!» Kräftig sausen die Töne davon, breiten sich aus, kommen leiser zurück «o-o-o-o-o-o-o-o-o-o!» Dann verflüchtigt sich der Klangraum, die Magie weg, Hände und Füsse klamm.

Eine spezielle Schweizerkarte markiert die Echos

Hier unter der Brücke hat Zehnder einmal frühmorgens ein Konzert organisiert, ein Schlagzeuger auf der einen, ein Sänger auf der anderen Seite, die Zuschauer wurden mit Kaffee und Gipfeli bedient.

Eigentlich ist Christain Zehnder gelernter Jazzmusiker mit zusätzlich einem klassischen Gesangsstudium. Er hat für Film und Fernsehen komponiert und arbeitet als Regisseur. Selber macht er nicht mehr oft Töne. Aber er lockt sie an. Der Klangweg im Toggenburg ist sein berühmtestes Beispiel, da wird nun mit ihm als künstlerischer Leiter ein ganzes Klanghaus gebaut.

Eines seiner Dauerprojekte ist auch echotopos.ch: Eine Schweizerkarte auf der Echos in den Bergen markiert sind. Einige davon hat er mit einem binauralen Aufnahmegerät gespeichert – ein solches zeichnet Töne in spezieller Stereo-Art auf, so wie ein Mensch ein Echo hört. Wer ein weiteres kennt, kann es melden. So kam Zehnder zu diesem Eintrag unter der Lorrainebrücke in Bern, wo wir jetzt stehen. Ein Aareschwimmer hat es eingetragen. Beim Durchschwimmen im Sommer bemerken manche den besonderen Klangraum.

Was ist mit dem Obdachlosen, der just hier am Ende des Brückenbogens sein lotteriges Zelt aufgestellt hat? Hat er nicht bemerkt, dass er in einem Megafon schläft? Plötzlich kommt er knüppelschwingend aus dem Zelt, mit ihm drei Hunde. Er schimpft und fordert mehr Respekt. Wir haben ihn um halb zehn Uhr geweckt. Ohne dass er es will, wird er teil des Klangspektakels, am Ende hallen seine Pfiffe nach den Hunden sanft wider. «Echos sind ein Urphänomen, das niemanden kalt lässt», sagt Zehnder.

Selbst ein Wald kann ein Echo haben

Jeder Raum hat seine Eigenresonanz mit tausenden von Echos, bloss folgen sie so kurz aufeinander, dass man sie meistens nicht wahrnimmt – aber als Raumakustik sehr wohl hört.

«Sogar ein Wald oder eine Wiese können ein Echo zurückwerfen», sagt Zehnder, geometrisch gepflanzte Plantagen tönten manchmal wie Kathedralen und eine Wiese trage den Schall in der Dämmerung am besten. Zehnder ist gerne in den Bergen unterwegs auf der Suche nach neuen Echos. Doch wenn er Älpler danach fragt, geben sie die Orte selten preis. Vielleicht interessiert es sie nicht, vielleicht mögen sie rumjohlende Unterländer nicht.

Weil Echos per se laut und weittragend sind, verzichtet der Klangkünstler darauf viele Orte in Städten einzutragen. Gut bekannt ist noch das Echo der Markthalle in Basel und auch in Zürich auf dem Viadukt zwischen den drei aneinandergebauten Silos zwischen Sihlquai und Limmat gibt es eines. Zehnders Kollege und Klangkünstler Andres Bosshard hat dort kürzlich einen Klangspaziergang angeführt. Solche Rundgänge, bei denen man neu hören lernt, haben Zulauf. Auch in Schanghai, wo Zehnder in Zusammenarbeit mit dem Alpinen Museum der Schweiz einen Echo-Rundgang initiiert hat. «In China ist freie Meinungsäusserung schwierig, aber das Echo ist eine politisch neutrale Zone, dort kann jeder sich frei-rufen.»

«Echos klonen einen in die Welt»

Ein Ruf wie ein Knallkörper - Christian Zehnders Stimme hat Kraft. Roland Schmid (Bern, 17.12.2021)

Wir leben in einer visuellen Welt, nicht erst seit Instagram und Facebook. «Und die Töne ab Handy sind verkümmert», sagt Zehnder. Hier unter der Lorrainebrücke aber sind Klänge mächtig. Wer sich traut zu rufen merkt: Das Echo ist auch eine Selbsterfahrung, ein Spiegel. Besonders wenn jemand Laute wie Knallkörper machen kann. «Pou!», schiesst es aus dem Sänger hinaus und wir weichen einen Schritt zur Seite. Zehnder beschreibt das Gefühl dabei so:

«Man klont sich auf die Welt, man wird Teil von ihr: Echo, also bin ich viele!»

Im Alpstein ist einst eine Gämsherde bei Zehnders ersten Ruf auseinandergestoben und dann nach weiteren neugierig zurück gekehrt. Man macht auf sich aufmerksam mit einem Echo. Aber ein narzisstischer Monolog ist es nicht. Eher drängt sich die Frage des Klangkünstlers auf: «Sind es der Berg und die Brücke, die zurückrufen oder bin ich es?»

Schritte auf Kies. Schritte auf einer Steintreppe, Auto, Stimmen, Schritte, Auto. Wir sind zurück im Klangteppich von Bern.