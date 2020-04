WOCHENSTERNE: Sehnsucht nach Nähe, Genuss und Romantik Seit die Sonne im geniesserischen Stierzeichen steht, fällt die verordnete Selbstbeschränkung noch schwerer. Gross ist der Wunsch, wieder aus dem Vollen zu schöpfen und unerfüllte Bedürfnisse zu befriedigen. Das sagen uns die Sterne vom 30.April bis 6.Mai. Claude Weiss 30.04.2020, 05.00 Uhr

Mit dem verlängerten Wochenende, das dem 1.Mai folgt, stehen Tage vor uns, die zum Geniessen einladen. Kein Zeichen hat einen stärkeren Bezug zur Welt der Sinne als das Stierzeichen, und auch die Natur erscheint uns in diesem Wonne­monat in voller Pracht. Herzliche Kontakte mit den Menschen zu pflegen, die uns nahe sind und die wir lieb haben, ist uns in solchen Zeiten ein grosses Bedürfnis. Dazu gehören normalerweise Berührungen, und die Psychologen erinnern uns daran, wie wichtig Liebesbekundungen, die in frühester Kindheit über angenehme Berührungen zum Ausdruck kamen, bei uns allen für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls waren. So gehören für uns Astrologen auch ganz verschiedene Entsprechungen zur Venus, die über das Stierzeichen herrscht: Angefangen beim Selbstwertgefühl, das uns darin unterstützt, nicht nur andere, sondern auch uns selbst gern zu haben, über erfüllende Liebesbeziehungen, bis zur Kunst, Kultur und zum Wohlstand, denn die Venus hat auch mit Geld, Werten und einem angenehmen Leben zu tun. Dabei gehören übermässiger Konsum und die Neigung, den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen, zu den negativen Entsprechungen der Venus.