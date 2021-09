Home Office Wie wir unseren Arbeitsplatz gestalten, hat Einfluss auf unsere Produktivität Unsere physische Umgebung beeinflusst massgeblich, wie produktiv und selbstbewusst wir arbeiten. Was bedeutet das für Home Office und Büro? Anna Miller 11.09.2021, 05.00 Uhr

Keystone

Raffael Nadal gewinnt gerne auf Sand. Und die Schweizer Nati hat es, so sagen es die Kommentatoren, leichter, wenn sie auf einheimischem Boden spielt. Heimspiel nennen das die Leute dann. Und meinen damit auch: Zu unserem Vorteil. Einfacher zu gewinnen. Damit einher geht diese Idee, dass wir mehr erwarten, mehr leisten, besser spielen können, wenn wir das Terrain kennen. Weil das Gehirn weniger Energie für das Unbekannte benötigt - und sich voll auf das konzentrieren kann, was gerade im Zentrum steht.

Gleich geht es unserem Gehirn, wenn es bei der Arbeit ist. Beziehungsweise: Am Arbeitsplatz. Forschende aus der ganzen Welt, die sich mit Gedanken zum Einfluss der Umgebung auf das Wohlbefinden des Menschen auseinandersetzen, kommen nämlich zu einem ähnlichen Schluss: Die Umgebung entscheidet, wie wohl und zugehörig wir uns fühlen - und damit auch, wie fokussiert, kreativ und effizient wir unsere Arbeit erledigen können.

Das Interessante: Je mehr Einfluss wir über das Aussehen und die Umgebung unseres Arbeitsplatzes haben, desto besser für unsere Leistung. Dabei war gemäss Studien, die im Magazin «New Scientist» zur Sprache kommen, nicht mal per se entscheidend, dass persönliche Gegenstände am Arbeitsplatz primär für Kolleginnen und Kollegen sichtbar waren.

70 Prozent der Dinge waren bloss sichtbar für denjenigen, der dort arbeitete. Doch die persönlichen Gegenstände erfüllen eine wichtige Funktion: Sie erinnerten den Besitzer an seine persönlichen Ziele und Werte. Und das wiederum half der Person, sich ihrer Identität zu vergewissern. Was ihr einen Sinn von Zugehörigkeit und Orientierung gab.

Unterschiedliche Bilder an den Wänden fördert Frauen

Forschende haben in Studien sogar herausgefunden, dass Menschen sich für unterschiedlich kompetent halten, je nachdem, was um sie herum aufgestellt ist. Die Adaptierung der physischen Umgebung des Studiengangs Computerwissenschaft an einer amerikanischen Universität zeigte sogar Erstaunliches, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht: Die Uni strich die Wände neu, hängte Bilder für jeden Geschmack an die Wand und diversifizierte über Mobiliar und Dekoration bewusst. Sie wollte damit verschiedenste Menschen ansprechen - darunter auch mehr Frauen.

Mit Erfolg: Fünf Jahre später war der Anteil an weiblichen Abschlüssen um 30 Prozent gestiegen. Die Wissenschaftler nennen das «ambient belonging» - Zugehörigkeitsgefühl aufgrund der Umgebung. Wir kennen das alle: In manchen Restaurants fühlen wir uns wohler als in anderen, an manchen Orten meinen wir, Menschen zu erkennen, die sind «wie wir» - und so stellt sich ein Gefühl von Zuhause ein. Und wir integrieren uns an diesem Ort, weil wir das Gefühl haben, dazuzugehören und willkommen zu sein.

Die Clean Desk Policy schreibt vor, dass alle Arbeitsplatz am Abend so verlassen werden müssen, als wäre nie jemand daran gesessen. Keystone

Viele Unternehmen vernachlässigen die Sehnsucht nach Gestaltungsfreiheit und Diversität der Mitarbeitenden bisher sträftlich: Heute ist es an gewissen Arbeitsplätzen nichtmal mehr erlaubt, irgendeinen persönlichen Gegenstand zu deponieren. Open Offices und Desk Sharing mit dazugehöriger Clean Desk Policy, welche vorschreibt, dass der Arbeitsplatz am Abend aussehen muss, als wäre nie jemand daran gesessen, haben in fast allen Grossunternehmen Einzug gehalten.

Und damit eine Arbeitsplatzkultur, in der nicht viel selbst bestimmt werden kann, ja kein heimeliges Gefühl aufkommen durfte. Ab und zu wurde zwar ein Lounge-Sofa reingestellt, aber die Mitarbeitenden konnten wenig bis nichts entscheiden.

Menschen wollen ihre Umgebung selbstständig gestalten

Dabei fanden Studien schon länger heraus, dass die Arbeitsleistung sich erhöht und die Menschen zufriedener arbeiten, wenn sie bei der Arbeitsplatzgestaltung das Gefühl von Kontrolle und Einfluss erleben. Forschende der Universität Exeter UK und der University of Queensland, Australien beispielsweise machten den Test.

Sie stellten vier verschiedene Arbeitszonen zur Verfügung - eine minimalistisch eingerichtete, eine, in welcher dekoriert wurde, die Arbeitnehmenden aber keinen Einfluss darauf hatten, eines mit Postern und Pflanzen und eines, das sie gemeinsam einrichten durften. Die Forschenden stellten fest, dass die Arbeitnehmenden im eigens designten Büro um bis zu 30 Prozent produktiver waren. Am zweitbesten schnitten diejenigen ab, die mit Pflanzen den Raum teilten.

Pflanzen am Arbeitsplatz machen offenbar produktiver. Severin Bigler

Die Pandemie hat die Frage nach dem Einfluss in den eigenen vier Wänden nochmals neu aufgeworfen: Denn gerade in den eigenen vier Wänden haben wir mehr Einfluss als im Büro. Natürlich, da ist eine Familie, da sind schreiende Kinder, da ist vielleicht der Geruch von Abendessen in der Luft oder da steht plötzlich jemand in der Tür, der zu früh zum Kaffee vorbeischaut.

Und doch können wir Bilder aufhängen, die uns inspirieren, die Cola-Dose aus unserer Jugend aufstellen, im Pyjama zur Zoom-Sitzung, den Hund unter dem Tisch, Pause machen, wann wir wollen, mal eben die Lieblingsschokolade aus dem Kühlschrank holen.

Wir dürfen plötzlich alles – und müssen lernen, Grenzen zu ziehen

Doch wo Einfluss ist, da ist auch Ablenkung. Egal, ob diese Ablenkung nun von Aussen kommt, in Form von nervigen Kollegen, ständigen Pushnachrichten oder schreienden Kindern: Das ideale Büro, egal ob zuhause oder ausserhalb der eigenen vier Wände, ist ein Ort, der unserem System Aufgeräumtheit und Ruhe signalisiert. Und vor allem: Sicherheit.

Denn für das Gehirn ist es beinahe unmöglich, sich von Reizen aus seiner unmittelbaren Umgebung erfolgreich abzukapseln - das Stammhirn ist darauf ausgelegt, Bewegung und visuellen und auditiven Input aus nächster Umgebung auf Chancen oder Gefahren hin zu analysieren. Sonst hätten wir vor Hunderten von Jahren als Spezies nicht überlebt.

Das bedeutet nicht nur, dass die Büros der Zukunft idealerweise Gemeinschaft fördern, aber auch Ruhezonen zur Verfügung stellen, sondern auch, dass wir, je stärker wir auch von zuhause arbeiten, lernen müssen, selbst Grenzen zu setzen. Unsere Homebase aktiv zu gestalten. Und uns die Physikalität unseres Arbeitsplatzes wieder neu vor Augen zu führen.

So sind Sie am Arbeitsplatz entspannter und fokussierter

Lassen Sie Pflanzen einziehen. Grün beruhigt das Gehirn, reinigt die Luft und der Mensch hat ein Stück weit das Gefühl, Teil der Natur zu sein. Achten Sie darauf, dass Sie mit natürlichem Licht arbeiten und Ihren Biorhythmus respektieren. Stellen Sie das Pult nach Möglichkeit so hin, dass Sie aus dem Fenster, am Besten ins Grüne sehen können. Den Blick schweifen lassen zu können, beruhigt und macht kreativ.

Überlegen Sie sich, wie Ihr Arbeitsplatz aussehen soll. Brauchen Sie wirklich eine weisse Wand? Möchten Sie persönliche Gegenstände auf dem Schreibtisch, haben Sie einen Lieblingsstift zur Hand? Wollen Sie vielleicht Ihre beruflichen Ziele visualisieren, ein Moodboard machen? Oder möchten Sie neben sich einen Sessel hinstellen, in welchem Sie einfach mal lesen, entspannen, telefonieren können? Beginnen Sie damit, Ihre Umgebung so zu gestalten, dass sie Sie mit Energie und Tatendrang füllt.

Achten Sie darauf, dass Sie eine klare Arbeitszone definieren. Gerade in der Pandemie haben sich Arbeit und Freizeit derart ineinander verzahnt, dass viele Menschen angefangen haben, im Bett zu arbeiten, während des Essens Emails zu beantworten oder bis abends spät noch am Laptop zu sitzen.

Dabei profitiert das Gehirn davon, wenn wir es beim Runterfahren aktiv unterstützen, indem wir unserem Körper physisch signalisieren, wann Arbeit angesagt ist und wann Pause. Das können wir beispielsweise tun, indem wir uns innerhalb der Wohnung eine physisch abgegrenzte Arbeitszone einrichten - so klein sie sein mag. Das kann eine Ecke des Tisches sein, an die wir uns in einem anderen Stuhl setzen, als wenn wir essen.

Weiterhin ist es sinnvoll, die Arbeit wann immer möglich zur gleichen Zeit und mit dem gleichen Ritual zu beenden - beispielweise, indem wir aufstehen, uns strecken, das Fenster aufmachen, kurz durchlüften, alle Programme schliessen und das Gerät tatsächlich ausschalten. Auch das Aufräumen des Arbeitsplatzes und eine To-Do-Liste für den nächsten Tag können helfen, sein Nervensystem runterzufahren und dem System zu signalisieren.

Vergegenwärtigen Sie sich, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, dass Sie nun die Rolle wechseln. Das Gehirn hat nämlich verschiedene Rollen für uns parat: Wir sind mal Arbeitnehmer, mal Chef, mal Mutter, mal Freund, mal Sportfan, mal Couch-Kartoffel. Helfen wir dem Gehirn mithilfe von visuellen und handlungsorientierten Reizen, zu klären, welche Rolle wir gerade ausüben wollen, kann es sich besser in diese Rolle hineindenken.

So haben Forschende herausgefunden, dass wir anders handeln und den Fokus anders setzen, wenn klar ist, in welcher Rolle wir gerade stecken. Das heisst: Wenn wir uns angewöhnen, dass wir in besagtem Zimmer der Arbeitnehmende sind und dann, wenn wir den Laptop zuklappen, im Mutter-Modus, findet unser System leichter und schneller Zugang zu den entsprechenden Fähigkeiten, die wir dafür in uns tragen.

Räumen Sie auch digital auf. Es gibt dafür sogar schon einen Namen: Digital Feng Shui. Das bedeutet nichts anderes, als den Bildschirm und die digitalen Komponenten aufzuräumen, sich Gedanken zur Wahl eines Bildschirmhintergrundes zu machen, der uns inspiriert, unnötige digitale Ablenkungen in Form von Benachrichtigungen oder zu vielen offenen Tabs zu reduzieren und auch mal offline zu gehen.