Hochzeitstrends 2022: So heiraten wir in diesem Jahr

Hochzeitsfeste Liebe(r) ganz intim: So heiraten wir im Jahr 2022 Der Frühling ist da, die Hochzeitssaison beginnt. Der Trend geht hin zu kleineren, dafür umso aufwendiger dekorierten, ja rauschenden Festen mit einer ordentlichen Portion Romantik. Und bei der Garderobe gilt: je individueller, desto besser. Rahel Empl Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Natur und nur mit den liebsten Freunden und Verwandten: Kleinsthochzeiten werden immer beliebter. Bild: Halfpoint / Shutterstock

Es ist die Knallerhochzeit des Jahres: Brooklyn Beckham, 23, und Nicola Peltz, 27, geben sich diesen Samstag in Palm Springs das Jawort. Und das wird richtig teuer. Mit 3,6 Millionen Franken soll das Fest zu Buche schlagen - mindestens. Ein Klacks für die schwerreichen Eltern David und Victoria Beckham, insbesondere aber für den Brautvater, einem Hedgefondsmilliardär. Bei dem Betrag kann man davon ausgehen, dass ganz pompös aufgefahren wird. Schätzungen zufolge stehen rund 300 Namen auf der Gästeliste.

Mit Letzterem bewegt sich das Glamourpaar für einmal gegen den Trend. In diesem Jahr entscheiden sich viele Brautpaare nämlich für intime Feiern. Wir tischen die vier wichtigsten Trends des Hochzeitsjahres 2022 auf:

1. Mikrohochzeiten: Klein, aber fein

Nach der Aufhebung pandemiebedingter Einschränkungen wäre die Bahn frei für ein Fest mit grosser Gästeschar. Eigentlich. Doch Micro Weddings, Hochzeiten im kleinsten und intimen Kreis, die bereits im vergangenen Jahr beliebt waren, halten sich auch im 2022. Laut dem Hochzeitsportal Zankyou bedeutet dies also «nicht mehr die grossen Zusammenkünfte von allen Verwandten und Bekannten, Arbeitskollegen und Fitness-Studio-Begegnungen. Das Budget verkleinert sich indes nicht». Den Liebsten wird umso mehr geboten – manchmal wird gar ein Haus gemietet und eine ganze Woche lang durchgefeiert.

Mit den kleinen Festen komme die üppige Deko, so Zankyou weiter: Brautsträusse würden pompöser, Blumenarrangements gar gigantisch. Auch für Dienstleister wie Fotografen und Hochzeitsplaner kann mehr ausgegeben werden, da bei der geringen Anzahl von Gästen das Catering oder die Location weniger kostet. Die Schweizer Hochzeitsplanerin Shirley Védrigue von der Agentur Marrylicious bestätigt: «Wir sehen die steigende Tendenz, dass pompöse Hochzeiten wieder zum Trend werden.»

2. Natürlich romantisch: Blumenbögen und Lichtertunnels

Pompös, aber mit Stil, lautet die Devise. Und unbedingt mit einer ordentlichen Portion Romantik. Blumenbögen und Lichtertunnels gehören laut verschiedenen Hochzeitsmagazinen zu den Rennern in diesem Jahr. Letztere eignen sich besonders für Feste unter freiem Himmel. Gefeiert wird dann indes nicht auf der Terrasse eines Luxushotels, sondern in der Natur, also in wilden Gärten, auf der Wiese oder im Wald. Dazu passen rustikale Holzmöbel. Als Kontrast dazu komplettieren lieblich-filigrane Blumenarrangements die Tafel.

Nichts mehr zu suchen in diesem Ambiente haben schrille Fotoboxen, wo sich die Gäste mit angeklebten Schnäuzen oder schrägen Brillen zum Affen machen. Dafür sind «Wedding Walls» im Stile der Tischdeko oder der Blumenbögen nicht mehr wegzudenken. Sie bieten einen geschmackvollen Hintergrund für Erinnerungsfotos. Védrigue: «Beim Hochzeitskonzept geht es darum, einen roten Faden zu finden, der eine Einheit gibt. Dies kann farblicher und/oder thematischer Natur sein. Wichtig ist, dass das Konzept zum Brautpaar passt und die Persönlichkeit widerspiegelt.»

3. Grüne Hochzeit: Im Zeichen der Nachhaltigkeit

Die Bewegung, unseren Planeten besser zu schützen und den eigenen Konsum zu überdenken, macht auch bei Brautpaaren keinen Halt mehr. Wer auf der Höhe der Zeit sein will, plant eine grüne Hochzeit. Das fängt bei der Einladungskarte in digitaler Form an, um den Papierverbrauch zu reduzieren, und geht bei der Wahl der Eheringe weiter: Vintage soll es sein. Dabei wird etwa alten Erbstücken ein zweites Leben geschenkt. Falls diese nicht gefallen, werden sie eingeschmolzen und neue Ringe entworfen.

Dazu passt, dass Secondhand-Brautkleider boomen. Entsprechend gibt es immer mehr solche Anbieter, etwa das «White Loft» in Lenzburg, das im vergangenen Sommer eröffnete und sogleich «durchstartete», wie Geschäftsführerin Evelyne Lang sagt: «Die Nachfrage nach unserem Angebot ist sehr gross und nimmt stetig zu. Die Leute kommen nicht etwa zu uns wegen eines knapp bemessenen Budgets, sondern weil sie nicht einsehen, warum sie für einen Tag ein neues Kleid kaufen sollten.» Nachhaltigkeit sei ein grosses Thema, vor allem bei jungen Menschen, so Lang weiter.

Zu grünen Hochzeiten gehören ausserdem biologisch abbaubare Konfetti, ein Menu von lokalen Anbietern und nur saisonale Blumen. Und Wegwerfkameras, die sich vor der Pandemie noch grosser Beliebtheit erfreuten, haben jetzt an keiner Feier mehr was verloren.

4. Schön individuell: Hosenanzug und Sneakers

Hosenanzüge feiern in diesem Jahr generell ein Comeback in der Mode und erobern auch das Outfit der Braut. Die eleganten Zweiteiler stehen für weibliche Stärke und können ganz schlicht, mit Spitze oder gewagten Rückenausschnitten getragen werden – supercool wirkt der Auftritt immer, er stellt den Prinzessinnenlook mit Puffärmeln und meterlanger Schleppe gehörig in den Schatten.

Auch der Bräutigam bekommt mehr Bewegungsfreiheit. So sind Sneakers kein No-Go mehr, sondern erwünscht, wenn es die Persönlichkeit unterstreicht – Individualität wird gross geschrieben. Bei der Marke Converse kann Mann sich sein ganz persönliches Modell mit Aufschriften wie «Just Married» oder dem Namen der Braut zusammenstellen.

Lockerer angehen dürfen es auch die Brautjungfern. Während sie früher alle dasselbe kaugummifarbene Kleid tragen mussten, kann jetzt angezogen werden, was gefällt. In allen Farben. Das gelte auch für die Braut, sagt Védrigue von «Marrylicious»: «Statt klassisches Weiss und Beige ist der Griff in den Farbtopf ein Trend, der sich immer mehr zeigt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen