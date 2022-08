Die Hitze schmilzt amerikanischen Flieger auf dem Gletscher frei

Hitzesommer Vor über 70 Jahren in den Alpen abgestürzt: Berner Gauligletscher gibt neue Wrackteile eines Flugzeugs frei 76 Jahre ist es her, seit eine amerikanische Dakota mit zwölf Passagieren im Blindflug in einen Gletscher der Berner Alpen krachte und in der Folge von Eis umschlossen wurde. In diesem Hitzesommer kommen nun Teile des Rumpfes zum Vorschein. Bemerkt hat das bis jetzt niemand, denn die Gaulihütte ist geschlossen. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Der Fotograf im Anflug mit dem Heli zum Wrack mit Blechstücken des Rumpfs auf dem Gauligletscher in den Berner Alpen bei Meiringen. Lukas Rohr

Es ist der Sommer der Enthüllungen auf den Gletschern der Alpen. Schneearm, wie der Winter war, und heiss, wie die Sonne nun seit Wochen scheint, gibt das Eis ein lange gehütetes Geheimnis nach dem anderen preis. Im Juli fanden Bergsteiger auf dem Stockjigletscher bei Zermatt Überreste einer Bergsteigerausrüstung und Knochen. Letzte Woche kam auf dem Chessjengletscher bei Saas-Fee ein weiteres Skelett zum Vorschein sowie auf dem Aletschgletscher nach 54 Jahren ein Kleinflugzeug.

Nur vom Gauligletscher gab es keine Nachricht. Dabei liegt dort ein berühmtes amerikanisches Flugzeug verborgen, das 1946 am 19. November in den tiefen Schnee krachte. Eine DC-3 Dakota des amerikanischen Militärs. An Bord acht Passagiere, darunter hochrangige Militärs der amerikanischen Besatzungstruppen aus Österreich, plus vier Besatzungsmitglieder. Es folgte eine spektakuläre Rettung, die als Stunde null der alpinen Luftrettung gilt. Dazu später.

Foto am 23. November aus der Luft. Die Löcher im Schnee wurden von Hilfspaketen verursacht, die aus Flugzeugen der US-Armee abgeworfen wurden. Man versuchte mit dem Schriftzug "Fini" diese zu stoppen, da sie die die Passagiere gefährdeten. Grunder / PHOTOPRESS-ARCHIV

Auf dem Gauligletscher ist jetzt niemand unterwegs

Dass es so still ist um den Absturzort der Dakota, liegt daran, dass dort aktuell keine Bergsteiger unterwegs sind, denn die Gaulihütte ist geschlossen und wird umgebaut. Ohne Hütte müsste man biwakieren auf dieser langen Tour am abgelegenen Gletscher vorbei.

Lukas Rohr aber fliegt als Hüttenobmann der Sektion Bern regelmässig zur Baustelle bei der Gaulihütte. Auf Anfrage von CH Media hat er deshalb am Dienstag diese Woche morgens beim Hinflug den Piloten gebeten, eine Schleife über dem Gletscher zu ziehen. Dabei gelangen Rohr spektakuläre Aufnahmen aus dem offenen Helikopter: Der Gletscher hat den zweiten Motor freigegeben und ein Rad. Ungefähr dort, wo schon früher Wrackteile gefunden wurden.

Seit 2012 werden immer wieder Teile des Flugzeugs gefunden. Im heissen Sommer 2018 wurden zwei Tonnen Material freigeschmolzen, darunter der erste Motor und der zweite Propeller, die in einer aufwändigen Aktion geborgen wurden.

Hier freigeschmolzen liegen der zweite Motor der Dakota und ein Rad. Lukas Rohr

Im Blindflug krachte das Flugzeug in den tiefen Schnee

Doch wo bleibt der Rumpf? Das Flugzeug war damals nämlich ziemlich sanft gelandet dafür, dass es mit 280 km/h auf den Gletscher traf. Doch der tiefe Schnee bremste das Flugzeug und es rutschte noch 80 Meter den Gletscher hinauf, ehe es still stand. Der Rumpf blieb praktisch unbeschädigt, wie alte Fotos zeigen. Zum Glück für die Passagiere, die alle überlebten, einer davon allerdings schwer verletzt.

Die Passagiere der abgestürzten Dakota DC-3 der US Air-Force, am 23. November 1946 auf dem Gauligletscher mit den Rettungskräften. Grunder / PHOTOPRESS-ARCHIV

Fünf Tage lang harrten die Passagiere und Besatzungsmitglieder im Flugzeug aus, bei nachts minus 15 Grad. Denn in den Berner Alpen vermutete die Dakota niemand, da die geplante Flugroute nicht über die Schweiz hätte führen sollen. Die DC-3 war auf einem Militärflugplatz in der Nähe von Wien gestartet und sollte via München, Strasbourg und Dijon nach zwei Tagen in Pisa landen. Doch wegen starker Winde aus Nordwesten entschied sich der Pilot via Innsbruck–Brenner zu fliegen. Dort drehte er aber westwärts und muss die Orientierung verloren haben.

Über Chur flog die Dakota nämlich einen Kreis, um sich zu orientieren. Danach peilte man die Funkstelle Lyon an und navigierte nur noch nach Instrumenten – auf 3350 Metern Höhe quer durch die Schweizer Alpen, deren Gipfel vielerorts höher sind. Doch die Fallwinde und Turbulenzen waren stark und so endete der Blindflug auf dem Gauligletscher.

Niemand vermutete das Flugzeug zuerst in den Schweizer Alpen

Die Piloten wähnten sich in den französischen Alpen und setzten eine Stunde nach dem Aufprall einen Notruf ab, der denn auch in Frankreich gehört wurde. Aber den Franzosen gelang die Ortung nicht. Die Amerikaner suchten die Dakota danach mit 80 beteiligten Flugzeugen, ohne Erfolg.

Nach zwei Tagen aber fiel dem Chef des Militärflugplatzes in Meiringen die gute Verständlichkeit der Notrufe auf. Und so hielten die Piloten auch über der Schweiz die Augen offen. Schliesslich wurde der Unfallort aus einer amerikanischen Boeing-29 während eines Überflugs nach München gesichtet und zudem von einem Schweizer Kampfflugzeug.

Die Amerikaner schickten einen Rettungszug mit Ambulanzen, Jeeps und Kettenfahrzeugen aus Italien in die Schweiz, doch diese hatten in den verschneiten Alpen keine Chance. Die Amerikaner konnten nur per Flugzeug Hilfspakete abwerfen, die aber im tiefen Schnee und wegen der Gletscherspalten oft unerreichbar blieben.

Die Amerikaner warfen Hilfspakete ab – heute sind das Souvenirs

Die Abwürfe erklären aber, warum seither die Alpinisten vom Gletscher immer wieder Souvenirs mitbringen, wenn sie nach einer langen Tour von der Dossenhütte übers Rosenhorn zur Gaulihütte kommen, eine Tasche mit Verbandsmaterial und Konservenbüchsen zum Beispiel.

Jahre, bevor diese Wrackteile nun auftauchten, sammelten Alpinisten kleinere Gegenstände vom Absturz und der Rettungsaktion auf dem Gletscher ein. Lukas Rohr

Einen Tag nach der Ortung erreichten eine Rettungspatrouille nach 13 Stunden Anmarsch von der Rosenlaui her den Unfallort, nur zwei hatten Ski an den Füssen, der Rest war durch den tiefen Schnee gestapft. Ausrichten konnten sie wenig, auch die Funkverbindung ins Tal klappte nicht. Einen Tag später aber, am 24. November, gelang zwei Piloten der Schweizer Luftwaffe eine Pioniertat: Sie landeten mit zwei Maschinen des Typs Fieseler Storch auf dem Gletscher. Mit neun Flügen konnten alle zwölf Verunglückten ausgeflogen werden. Es war die erste Rettung aus der Luft im hochalpinen Gebiet. (Mehr spannende Details, und warum sich das positiv auf die Beziehungen mit Amerika auswirkte, und Fotografien in diesem historischen Bericht)

In der Nacht darauf begann es zu schneien, das Flugzeug verschwand im Eis, bis 2012 die ersten kleinen Wrackteile freigeschmolzen wurden. Seither rätselte man, wo der Rumpf ans Tageslicht kommen werde. Denn die Fundorte von 2012 und 2015 waren viel weiter unten als der Absturzort. Die Glaziologen gingen zuerst nicht davon aus, dass sich das Eis mit dem darin eingeschlossenen Flugzeug so schnell nach unten bewegen würde.

Glaziologen verschätzen sich: Das Eis bewegt sich viel schneller

Vor zwei Jahren korrigierten Forschende der ETH die Prognosen. Soldaten hatten 2019 an über 200 Stellen Eisproben entnommen. Diese wurden im Labor Spiez radiochemisch aufbereitet und analysiert. Das Ergebnis: Das Eis des Gauligletschers fliesst viel schneller talabwärts. Und so kamen die Forschenden um Guillaume Jouvet zum Schluss, dass das Flugzeug nicht nur im Bereich der bisherigen Fundorte auftauchen werde, sondern zudem in den nächsten Jahren schon. Noch 2019 gingen die ETH-Forscher von einem Fundort einen Kilometer weiter oben aus und einer Entdeckung erst zwischen 2027 und 2035.

Zusammen mit der dramatischen Gletscherschmelze in diesem Sommer ist es mit den neuen Prognosen aber keine Überraschung, wenn der Gauligletscher nun das ganze Flugzeug freigibt. Allerdings wird es kein komplettes Flugzeug mehr sein. Schon jetzt ist Blech vom Rumpf sichtbar: arg zerbeult und in Stücken. Der Schaden kommt nicht vom Absturz, sondern von den gewaltigen Kräften innerhalb des Gletschers.

Glaziologin Christine Levy sagt dazu:« Ja, da waren die Kräfte des fliessenden Eises am Werk.» Dass nicht doch noch ein intakter Rumpf auftauche, könne aber nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Unter den neuen Wrackteilen der Dakota ist in der Mitte ein grosses erhaltenes, aber zerbeultes Stück des Rumpfblechs zu sehen (beschattet). Andere Teile hat der Gletscher wohl komplett zerdrückt und zerrissen. Lukas Rohr

