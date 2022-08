Gletscher verloren seit den 30er-Jahren die Hälfte ihrer Masse

Neue Studie zeigt Nur noch halb so viel Gletschermasse wie zu Zeiten der Weltkriege Seit den 1930er-Jahren haben die Gletscher der Schweiz die Hälfte ihrer Masse eingebüsst. Das zeigt eine Auswertung von über 20’000 historischen Bergaufnahmen. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 22.08.2022, 10.00 Uhr

Eine Vermessungsequipe unterwegs auf dem Gauligletscher in den Berner Alpen mit dem Hangendgletscherhorn im Hintergrund. Swisstopo

Diesen Sommer leiden die Gletscher, so auffällig und dramatisch wie selten zuvor. Zeugen dafür sind die freigelegten menschlichen Skelette auf den Gletschern von Saas-Fee und Zermatt, das verschollene und nun wieder hervorgeschmolzene Kleinstflugzeug auf dem Aletschgletscher oder die zutage getretenen Wrackteile einer einst abgestürzten Dakota auf dem Gauligletscher. Die Rekordschmelze, welche diese Objekte nach Jahren und Jahrzehnten wieder an die Oberfläche bringt, stellt die vorherigen Jahre in den Schatten.

Auch im 20. Jahrhundert war das Klima mehrheitlich ungünstig für die Gletscher, die sich nach dem Ende der Kleinen Eiszeit immer weiter zurückzogen. Nur: Wo und wie stark sich das Bild der Gletscherwelt im Laufe des letzten Jahrhunderts verändert hat, ist nur durch spärliche Beobachtungen und von einer Handvoll Gletscher lückenlos bekannt.

Systematisch rekonstruierte ein Team von Glaziologen unter der Leitung der ETH Zürich und der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) nun anhand eines historischen Bildarchivs, wie vergänglich sich das vermeintlich «ewige Eis» der Schweizer Alpen seit den Weltkriegen präsentierte. Im Fachblatt «The Cryosphere» veröffentlichten sie die Resultate, welche die Veränderungen praktisch aller Gletscher hierzulande umfassen.

Die Hälfte der Eismasse ist verschwunden

Demnach büssten die Gletscher zwischen den Jahren 1931 und 2016 die Hälfte ihrer Eismasse ein und schrumpften auf ein Drittel ihrer damaligen Fläche. Zudem ging aus den Analysen hervor, dass die Gletscher im Nordosten der Schweiz besonders viel und doppelt so schnell an Masse verloren wie diejenigen im südlichen Wallis. Dies lässt sich zum Teil mit der Höhenlage der Gletscher erklären, wie Mitautor Daniel Farinotti, Glaziologie-Professor an der ETH und WSL, sagt:

«Die Gletscher im Nordost liegen generell tiefer und haben dementsprechend stärker an Masse verloren als etwa jene im Mattertal, die höher liegen.»

Auch ging aus der Studie hervor, dass der Masseverlust grösser war bei Gletschern, die eine stärkere Schuttbedeckung oder sanfter abfallende Zungen aufweisen. Grund für Letzteres ist, dass sich steile Gletscher anders als flache während des Schmelzens rasch in höhere Lagen zurückziehen, wo die Temperaturen für sie wieder kühler und somit günstiger sind.

Das Vermächtnis der einstigen Vermessungsingenieure

Die in der Studie verwendeten 21’700 Bilder stammen aus den Jahren der Weltkriege und decken fast neunzig Prozent der vergletscherten Fläche der Schweiz ab. Damals, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, erkletterten Vermessungsingenieure vom Bundesamt für Landestopografie Swisstopo mit schwerster Ausrüstung die Alpen, um an tausenden von Standorten das Gelände fotografisch festzuhalten. Diese Mühen dienten der Erstellung von militärischem und topographischem Kartenmaterial.

Als «sensationell» bezeichnet der Glaziologe Farinotti die Arbeit der einstigen Datensammler: «Sie dokumentierten akribisch genau, wann, wo und in welche Richtung sie die jeweiligen Fotos schossen, sodass sich die Sammlung nun – fast 100 Jahre später – immer noch als wertvoll für die Forschung erweist.» So rekonstruierten die Forscher anhand der Bilder die damalige Topografie der Bergwelt und erstellten ein sogenanntes «Digitales Höhenmodell», das sie mit demjenigen aus dem Jahre 2016 verglichen.

Nach dem ersten Weltkrieg wurden die Alpen während Jahrzehnten mittels terrestrischer Photogrammetrie vermessen: eine Gruppe von Helfern während den Vermessungsarbeiten. Swisstopo

Erschreckende Geschwindigkeit

Während im untersuchten Zeitraum die Hälfte der Gletschermasse verloren ging, zeigen Daten des Schweizerischen Gletschermessnetz Glamos, dass zwischen 2016 und dem vergangenen Herbst nochmals ein Verlust von rund 12 Prozent Gletschervolumen zu Buche schlug. Befeuert durch die menschengemachte Klimaerwärmung beschleunigt sich die Gletscherschmelze kontinuierlich. Erschreckend, so Farinotti, wie schnell es inzwischen gehe.

Tatsächlich ging aus einer früheren Studie aus dem Jahr 2019 hervor, dass die Alpen bis zum Ende dieses Jahrhunderts praktisch eisfrei sein werden, wenn die Treibhausgasemissionen weiter ansteigen wie bisher. Retten liessen sich viele Alpengletscher, wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf maximal 2 und möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, erreicht würden.

Wie Berechnungen zeigen, macht dabei jedes halbe Grad einen bedeutsamen Unterschied: Verschwinden bei einer Erwärmung um 1 Grad rund 2500 der rund 3900 Alpengletscher bis ins Jahr 2100 vollständig, sind es bei einem Plus von 1,5 Grad 3000 Gletscher, nochmals 300 Gletscher mehr bei einer Erwärmung von 2 Grad.

Wie viel Eis diesen Sommer endgültig verloren ging, werden die Daten von Glamos zeigen, die ab Ende September erfasst werden. Farinotti indes hat bereits eine böse Vorahnung:

«Wir erleben ein wirklich ganz extremes Jahr und sind scharf auf Kurs, dass die Schmelze noch stärker ausfallen wird als im Rekordhitzesommer 2003.»

