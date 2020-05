Heute ist tatsächlich der Tag der Heiligen Corona – ohne Pandemie wäre das kein Thema

Der Tag der Heiligen Corona wäre üblicherweise in der Schweiz höchstens eine Randnotiz. Doch in diesen Pandemiezeiten lässt der Name aufhorchen. Wer war dieses Mädchen, das wegen ihrer Überzeugung bei lebendigem Leib zerrissen wurde?

Jürg Krebs 14.05.2020, 11.41 Uhr