Alarm für Allergiker: Jetzt startet die Gräserpollensaison

Heuschnupfen Schlechte Nachrichten für Allergiker: Jetzt beginnt die harte Zeit so richtig – und es wird künftig noch schlimmer 1,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind gegen Gräserpollen allergisch. Nun beginnen die Gräser zu blühen, bis Ende Sommer sind Allergiker geplagt. Und wegen des Klimawandels in Zukunft noch länger. Bruno Knellwolf 06.05.2022, 05.00 Uhr

Gräserpollen sind jene Pollen, die in der Schweiz am meisten Heuschnupfen auslösen. Getty

Jetzt werden die schönen, sonnigen Tage für Allergiker noch schwieriger. Denn nun beginnen die Gräser zu blühen. Davor hat Meteo Schweiz gestern gewarnt und Allergikern eine erneuerte Pollenprognose-App angeboten.

Denn die Blüten eines einzelnen Grashalms enthalten ungefähr vier Millionen Blütenpollen. Da besteht Heuschnupfen-Alarm. «Es sind sehr viele Menschen betroffen», sagt Roxane Guillod vom Allergiezentrum Schweiz (Aha!). «Auf die Gräser reagieren rund 70 Prozent der Pollenallergiker allergisch, also 14 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Das sind rund 1,2 Millionen Personen.» Denn fast alle Gräserarten können zu Allergien führen. Gräser sind deshalb in der Schweiz das bedeutendste Pollenallergen.

Gräserpollen fliegen bis im Spätsommer

Besonders betroffen sind Menschen, die spezifisch auf die Allergene, also bestimmte Eiweisse der Gräserpollen, reagieren. Nicht alle Personen sind auf die gleichen Pollen empfindlich. Und während die einen nur auf eine Pollenart allergisch sind, reagieren andere auf mehrere. Birken- und Haselgewächse besitzen ähnliche Allergene, deshalb zeigen von diesen Pollenarten Betroffene Kreuzreaktionen. Wer an einer Gräserpollenallergie leidet, ist bis im Spätsommer am Niesen.

Nicht nur die Pollen der Gräser sind jetzt in der Luft. Roxanne Guillod sagt:

«Mitten in der Blüte stehen zudem Eschen, Birken sowie Platanen, Eichen und Buchen.»

Sechs Pollenarten sind für rund 95 Prozent der Pollenallergien verantwortlich: Neben den Gräsern gehören Birken-, Eschen-, Hasel-, Erlen- und Beifusspollen zu den stärksten Allergenen.

Am Freitag und Samstag wird Pollenkonzentration hoch

«Je nach Wetterlage erreichen die Pollen jetzt mässige bis hohe Belastungen. Wenn es länger regnet, fliegen weniger Pollen, aber bei Sonnenschein wirbeln sie schnell wieder durch die Luft. Ab diesem Freitag und Samstag werden die Pollenkonzentrationen in allen Regionen wieder stark sein», erklärt Roxanne Guillod.

Wer sich jetzt schnäuzt, muss somit keine Omikron-Viren in der Nase haben. Der Wind trägt den Blütenstaub überall hin. Der Heuschnupfen ist eine Überreaktion des Immunsystems auf den Kontakt mit den Allergenen. Die Eiweissverbindungen der Pollen werden vom Körper als fremde Eindringlinge angesehen und darum bekämpft. Nicht alle Pollen besitzen solch aggressive Allergene. Und von jenen mit Allergenen müssen genug in der Luft sein, um für Allergiker zur Belastung zu werden.

Das gelingt nur den windblütigen Pflanzen, zu denen die Gräser und viele Bäume gehören. Blüten, deren Pollen durch Insekten verbreitet werden, erzeugen wenige Pollen. Deshalb sind die meisten Pflanzen mit bunten und angenehm duftenden Blüten für Heuschnupfen-Betroffene eher unbedeutend.

Manche klagen, in jungen Jahren noch ohne Heuschnupfen durchs Leben gegangen zu sein, dann aber plötzlich allergisch geworden zu sein. «Die Bereitschaft, eine Allergie zu entwickeln, ist häufig angeboren, es besteht also eine familiäre Vorbelastung», sagt Guillod. «Eine Allergie kann aber immer neu entstehen und irgendwann im Leben auftreten.»

Mehr Allergien durch den Klimawandel

In Zukunft werden Allergiker wegen des Klimawandels noch geplagter sein. Der Temperaturanstieg in den vergangenen drei Jahrzehnten hat dazu geführt, dass die Pollensaison in der Schweiz früher beginnt und auch länger dauert.

Gemäss einer Studie des Schweizerischen Tropeninstitut Swiss TPH und Meteo Schweiz aus dem Jahr 2021 beginnt die Pollensaison mindestens bei vier allergenen Pflanzenarten früher als noch vor 30 Jahren. Die Wissenschafter haben auch festgestellt, dass die Saison intensiver wird. Das bedeutet, dass Menschen mit Pollenallergien nicht nur länger, sondern auch stärker auf die höheren Konzentrationen reagieren.

